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Ультра-узкий дом в центре города

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Балкон и терраса в стиле минимализм
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Новый проект, о котором пойдет речь в нашей статье – еще одно прекрасное подтверждение тому, что для архитекторов homify нет ничего невозможного! Профессионалы из Японии создали на очень маленьком и узком участке земли в густонаселенной части города красивый коттедж в традиционном стиле азиатского минимализма.

Простые линии, чистая функциональность и ощущение новой постройки – главные его достоинства, кроме гениальной проектной работы, проведенной архитектором. Кроме того, проект не только смог обеспечить для владельца комфортабельные условия для жизни там, где это, казалось бы, невозможно, но и стильно выглядит для любого прохожего – будто объект футуристической архитектуры.

Урбанизация и ее проблемы

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Дома в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

Желание иметь частный дом велико у многих, но в условиях большого города она практически не осуществима. Например, в Нью-Йорке мы можем найти шикарные 3-4 этажные особняки, построенные более 2-х веков назад, прямо по соседству с небоскребами, но их стоимость плавно приближается к миллиарду.

В Японии дело обстоит иначе, но имеет свои нюансы. В крупных городах мы видим, как типичная застройка на очень узких участках подливает масла в огонь, делая полноценные современные проекты невозможными без покупки двух-трех таких участков. Кроме того, традиции страны таковы, что перепродажи осуществляются не так часто, как в США или Австралии, что делает такие сделки практически невозможными.

Волшебство архитектуры

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Дома в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

Таким образом, талантливые архитекторы – единственная надежда желающего построить нестандартный проект коттеджа на маленьком участке в Японии, которой в современности пользуются все чаще. Появляются на свет эксклюзивные проекты, учитывающие не просто площадь, размер и форму участка, но и расположение по сторонам света, виды на соседние строения, все нормы по домостроению в регионе и, главное, психологическую составляющую проекта.

Эмоциональный аспект

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Гостиная в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

Маленькие комнаты, узкие дома, крохотные коридоры – то, что несомненно влияет на эмоциональную и психологическую составляющую нашей жизни, все это компенсируется в японском стиле достаточно простыми методами. Нестандартный формат остекления позволяет сделать комнаты непохожими одна на другую, натуральная древесина делает даже самую маленькую комнату уютной, а светлая отделка стен и потолка не просто визуально расширяет пространство, но и делает комнату более солнечной.

Оригинальный подход

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Балкон и терраса в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

В азиатском современном стиле частной архитектуры мы найдем еще несколько особенностей – популярную отделку фасадов железом, необычной формы лестницы, созданные специально для оригинальной планировки, и мансардные окна в формате двусветного освещения, которые помогают сделать одну из комнат более светлой.

Планировка в азиатском стиле

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Гардеробная в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

Планировка в маленьких азиатских домах чаще всего невероятно функциональна. Кроме того, что здесь практикуется невидимое габаритное хранение за счет дополнительных кладовых, спрятанных модулей и встроенных в подиумы мест для организации вещей, мы найдем здесь дополнительные маленькие комнаты для стирки (2-3 кв.м.), детские игровые (10-12 кв.м.) и уголки с рабочим местом на кухне (1-2 кв.м.). Благодаря планированию еще на этапе проектирования дома они очень практичны и спасают многие комнаты от перенасыщенности модулями.

Плюсы азиатского стиля

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Спальня в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

Например, ванная комната становится свободной от функции стирки, детская спальня может быть крохотной, тогда как у ребенка все равно будет шикарное место для игр, а рабочее место на кухне, по традиции, помогает маме присматривать за детьми во время приготовления домашнего задания или творческих игр малышей.

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Другая культура

house KK, 杉浦事務所 杉浦事務所 Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
杉浦事務所

杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

Поэтому узкие дома в Азии сильно отличаются от проектов, которые могли бы быть реализованы в Восточной Европе. Благодаря особенному подходу в проектировании, здесь мы найдем строгую функциональность на основе абсолютно другой культуры, где до сих пор во многих современных домах отсутствуют стандартные кровати, замененные традиционные матрасами-татами, а многие комнаты выглядят совсем по-другому – так, что вы не сразу догадаетесь об их предназначении.

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杉浦事務所
杉浦事務所
杉浦事務所

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