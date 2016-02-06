Ультра-узкий дом в центре города

Новый проект, о котором пойдет речь в нашей статье – еще одно прекрасное подтверждение тому, что для архитекторов homify нет ничего невозможного! Профессионалы из Японии создали на очень маленьком и узком участке земли в густонаселенной части города красивый коттедж в традиционном стиле азиатского минимализма.

Простые линии, чистая функциональность и ощущение новой постройки – главные его достоинства, кроме гениальной проектной работы, проведенной архитектором. Кроме того, проект не только смог обеспечить для владельца комфортабельные условия для жизни там, где это, казалось бы, невозможно, но и стильно выглядит для любого прохожего – будто объект футуристической архитектуры.