Стильный коттедж с элементами параметрики

Еще одна прекрасная часть проекта – наклон одной из внешних стен под небольшим углом. Он ведет к расширению вверху и выглядит особенно потрясающе в свете заката, когда медные панели делают фасад просто волшебным! Декоративные панели, размещенные под разными углами, имеющие немного разный формат и даже, иногда, возвышенности, смотрятся так, будто дом в любой момент готов начать трансформироваться во что-то гораздо большее – вертолет с жилыми модулями или, как минимум, мульти-дом с выдвигающимися прямо из фасада комнатами.

Именно такой эффект на нас производит современная архитектура и ее дизайнерские приемы. Она удивляет, заставляет ожидать большего, приносит надежду на что-то удивительное даже в самом стандартном комплекте. Она подразумевает особенный образ жизни – открытый, свободный, полный солнечного света и таких приятных бонусов, как быстрая и бесхлопотная уборка и крупноформатное остекление.

Кроме того, данный проект показывает нам, что стильный и модный дизайн, который вы можете видеть в передовых проектах в США, ОАЭ, Австралии и Западной Европе, становится частью и загородного образа жизни, преобразовывая его в ультра-современном ключе.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка вашей мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Интересные идеи для дизайна спальни.