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Стильный коттедж с элементами параметрики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects
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Маленькие коттеджи, оформленные согласно всем мировым дизайнерским тенденциям и с расчетом на молодую семью, желающую вести комфортный образ жизни в пригороде, становятся все более и более популярными. Один из таких проектов выполнен архитектурной мастерской Grynevich Dmitriy, имеет общую площадь в 92 квадратных метра и отлично подходит для старта новой жизни!

Также привлекает возможность реализации данного проекта в короткие сроки из-за его достаточно простой структуры и на участке даже самого маленького размера. Вскоре, возможно, именно такие дома станут будущим современного пригорода Восточной Европы. Стильные, аккуратные и минималистичные, они завоевали наши сердца уже сейчас.

Дизайн экстерьера

2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Дерево Многоцветный
Grynevich Architects

2.BOX house

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Привлекательная комбинированная отделка из натуральной древесины, оштукатуренных фасадов и особенного, символичного декора с номером дома на медной панели  выглядит по-современному очаровательно.

Панорамное остекление, создающее в гостиной настоящую всесезонную лаунж-зону в современном стиле, и возможность его удобного полного закрытия декоративными деревянными экранами выглядит невероятно стильно.

​Параметрический дизайн

2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Дерево Многоцветный
Grynevich Architects

2.BOX house

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Изогнутые линии, образуемые почти полностью закрытыми декоративными панелями на окнах, представляют собой аналог деревянных ставней на окнах в ультра-современном параметрическом стиле. Плавно перетекающий фасад выглядит футуристично и оттого делает даже небольшой коттедж прекрасным представителем инновационного дизайна.

​Изюминка проекта

2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Дерево Многоцветный
Grynevich Architects

2.BOX house

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Но главной изюминкой проекта по праву можно считать отделку одного из фасадов декоративными медными панелями. Составленные в современный геометрический узор, они являются популярным трендом в мировом дизайне интерьера и все чаще используются в люксовых минималистичных проектах.

Еще одна приятная особенность – отдельный гараж, соединенный с жилой зоной через специальный, прекрасно вентилируемый коридор. Он помогает оформить общий комплекс строений в едином стиле с самого начала.

Планировка

2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects
Grynevich Architects

2.BOX house

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Удобная планировка проекта, подразумевающая две спальни по 12 квадратов для супругов и их детей, огромную студию (почти 40 квадратных метров для кухни, столовой и гостиной) и удобную ванную комнату, позволяет сказать, что этот дом рассчитан именно на семейное проживание и современный образ жизни.

Большая гостиная имеет особенно шикарное остекление и прямой выход на просторную террасу, а также используется для детей как солнечная игровая комната. Дизайн интерьера в данном случае выполнен в стиле минимализм. Шоколадно-ореховая цветовая гамма отлично подходит под столь модный экстерьер и делает облик дома завершенным.

Стильный наклон

2.BOX house, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Медь / Бронза / Латунь Многоцветный
Grynevich Architects

2.BOX house

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Еще одна прекрасная часть проекта – наклон одной из внешних стен под небольшим углом. Он ведет к расширению вверху и выглядит особенно потрясающе в свете заката, когда медные панели делают фасад просто волшебным! Декоративные панели, размещенные под разными углами, имеющие немного разный формат и даже, иногда, возвышенности, смотрятся так, будто дом в любой момент готов начать трансформироваться во что-то гораздо большее – вертолет с жилыми модулями или, как минимум, мульти-дом с выдвигающимися прямо из фасада комнатами.

Именно такой эффект на нас производит современная архитектура и ее дизайнерские приемы. Она удивляет, заставляет ожидать большего, приносит надежду на что-то удивительное даже в самом стандартном комплекте. Она подразумевает особенный образ жизни – открытый, свободный, полный солнечного света и таких приятных бонусов, как быстрая и бесхлопотная уборка и крупноформатное остекление.

Кроме того, данный проект показывает нам, что стильный и модный дизайн, который вы можете видеть в передовых проектах в США, ОАЭ, Австралии и Западной Европе, становится частью и загородного образа жизни, преобразовывая его в ультра-современном ключе.

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