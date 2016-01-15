Стильный коттедж с элементами параметрики

Маленькие коттеджи, оформленные согласно всем мировым дизайнерским тенденциям и с расчетом на молодую семью, желающую вести комфортный образ жизни в пригороде, становятся все более и более популярными. Один из таких проектов выполнен архитектурной мастерской Grynevich Dmitriy, имеет общую площадь в 92 квадратных метра и отлично подходит для старта новой жизни!
Также привлекает возможность реализации данного проекта в короткие сроки из-за его достаточно простой структуры и на участке даже самого маленького размера. Вскоре, возможно, именно такие дома станут будущим современного пригорода Восточной Европы. Стильные, аккуратные и минималистичные, они завоевали наши сердца уже сейчас.
Привлекательная комбинированная отделка из натуральной древесины, оштукатуренных фасадов и особенного, символичного декора с номером дома на медной панели выглядит по-современному очаровательно.
Панорамное остекление, создающее в гостиной настоящую всесезонную лаунж-зону в современном стиле, и возможность его удобного полного закрытия декоративными деревянными экранами выглядит невероятно стильно.
Изогнутые линии, образуемые почти полностью закрытыми декоративными панелями на окнах, представляют собой аналог деревянных ставней на окнах в ультра-современном параметрическом стиле. Плавно перетекающий фасад выглядит футуристично и оттого делает даже небольшой коттедж прекрасным представителем инновационного дизайна.
Но главной изюминкой проекта по праву можно считать отделку одного из фасадов декоративными медными панелями. Составленные в современный геометрический узор, они являются популярным трендом в мировом дизайне интерьера и все чаще используются в люксовых минималистичных проектах.
Еще одна приятная особенность – отдельный гараж, соединенный с жилой зоной через специальный, прекрасно вентилируемый коридор. Он помогает оформить общий комплекс строений в едином стиле с самого начала.
Удобная планировка проекта, подразумевающая две спальни по 12 квадратов для супругов и их детей, огромную студию (почти 40 квадратных метров для кухни, столовой и гостиной) и удобную ванную комнату, позволяет сказать, что этот дом рассчитан именно на семейное проживание и современный образ жизни.
Большая гостиная имеет особенно шикарное остекление и прямой выход на просторную террасу, а также используется для детей как солнечная игровая комната. Дизайн интерьера в данном случае выполнен в стиле минимализм. Шоколадно-ореховая цветовая гамма отлично подходит под столь модный экстерьер и делает облик дома завершенным.
Еще одна прекрасная часть проекта – наклон одной из внешних стен под небольшим углом. Он ведет к расширению вверху и выглядит особенно потрясающе в свете заката, когда медные панели делают фасад просто волшебным! Декоративные панели, размещенные под разными углами, имеющие немного разный формат и даже, иногда, возвышенности, смотрятся так, будто дом в любой момент готов начать трансформироваться во что-то гораздо большее – вертолет с жилыми модулями или, как минимум, мульти-дом с выдвигающимися прямо из фасада комнатами.
Именно такой эффект на нас производит современная архитектура и ее дизайнерские приемы. Она удивляет, заставляет ожидать большего, приносит надежду на что-то удивительное даже в самом стандартном комплекте. Она подразумевает особенный образ жизни – открытый, свободный, полный солнечного света и таких приятных бонусов, как быстрая и бесхлопотная уборка и крупноформатное остекление.
Кроме того, данный проект показывает нам, что стильный и модный дизайн, который вы можете видеть в передовых проектах в США, ОАЭ, Австралии и Западной Европе, становится частью и загородного образа жизни, преобразовывая его в ультра-современном ключе.
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