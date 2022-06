Позитивный дом в стиле модерн

Дополнительным дизайнерским сюрпризом в этом доме стала лестница. Основанная на бетонной конструкции, стеклянных экранах, вписанная в трехсветное остекление лестничной зоны она выглядит очень футуристично.

Сама лестница соединяет три уровня, которые в Аргентине называют ground floor, first and second floor. На нижнем мы найдем кухню, столовую и просторную гостиную, а также гостевую туалетную комнату и просторную прихожую с холлом. На первом этаже – спальни и ванные комнаты, а также зона домашнего кинотеатра. А на втором, последнем, находится небольшой домашний офис для главы семейства, который был одним из самых главных пожеланий хозяина к архитектору. При нем есть отдельная уборная и душевая, большая терраса для отдыха, да и сам кабинет имеет достаточно просторный формат.