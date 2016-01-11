Позитивный дом в стиле модерн

Специалисты homify считают, что каждый проект должен вдохновлять. Архитекторов, чтобы создать идеальный вариант конструкции и планировки, дизайнера, чтобы его стилизация интерьера выглядела безупречно, и владельца, который строит свой новый дом для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Профессионалы из фирмы Speziale Linares arquitectos полностью поддерживают своих заказчиков на пути к тому, чтобы изменить свой образ жизни – переехать из города в пригород, построить особняк в стиле luxury или, как здесь, спроектировать современную виллу с бассейном у реки для большой семьи, которая хочет жить в красивом месте и новом доме.

Кроме стильного дизайна и эффектной подачи в этом проекте мы также найдем такие сюрпризы, как частный лифт, комнату для прислуги с отдельной ванной комнатой и отдельный этаж для домашнего офиса.