Позитивный дом в стиле модерн

Специалисты homify считают, что каждый проект должен вдохновлять. Архитекторов, чтобы создать идеальный вариант конструкции и планировки, дизайнера, чтобы его стилизация интерьера выглядела безупречно, и владельца, который строит свой новый дом для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.
Профессионалы из фирмы Speziale Linares arquitectos полностью поддерживают своих заказчиков на пути к тому, чтобы изменить свой образ жизни – переехать из города в пригород, построить особняк в стиле luxury или, как здесь, спроектировать современную виллу с бассейном у реки для большой семьи, которая хочет жить в красивом месте и новом доме.
Кроме стильного дизайна и эффектной подачи в этом проекте мы также найдем такие сюрпризы, как частный лифт, комнату для прислуги с отдельной ванной комнатой и отдельный этаж для домашнего офиса.
Этот удивительный дом расположен в очень интересном месте – зеленом пригороде Буэнос-Айреса в Аргентине и имеет общую площадь в 450 квадратных метров. В элитном поселке Barrio Privado Los Alisos, расположенном вдоль реки, имеется всего около 300 участков – уже с зелеными насаждениями, пальмами, кустарниками, клумбами, удобными подъездами и огороженной территорией. Некоторые дома даже находятся на небольшом полуострове, укрепленном специально для строительства, и примерно треть из домовладений имеет непосредственный частный выход к реке, а несколько из них – даже собственные пирсы.
Стильный и современный дизайн экстерьера основан в первую очередь на панорамном остеклении и трех контрастирующих оттенках – нежном трюфельном, белом и черном (для оконных рам). Для большей приватности боковое остекление сведено к минимуму, тогда как основное направлено на задний дворик, с которого видно реку и берега с идиллическими домиками с другой ее стороны.
Стильная терраса с необыкновенной красоты летней кухней выглядит идеальным дополнением к семейному загородному дому. Здесь есть дровяная печь, гриль, место для готовки, сервировки, мини-бар и барная стойка. На фото справа – бассейн с изумительной жемчужной подсветкой, а сам участок по периметру оформлен цветущими кустарниками для создания приватной атмосферы.
Кухня в стиле модерн с оттенками ретро – особенное пожелание владельцев, которое напоминает им доме их детства. Изысканно вписанная идея в интерьер этого проекта выглядит очень стильно в новом формате дверей без ручек.
Дополнительным дизайнерским сюрпризом в этом доме стала лестница. Основанная на бетонной конструкции, стеклянных экранах, вписанная в трехсветное остекление лестничной зоны она выглядит очень футуристично.
Сама лестница соединяет три уровня, которые в Аргентине называют ground floor, first and second floor. На нижнем мы найдем кухню, столовую и просторную гостиную, а также гостевую туалетную комнату и просторную прихожую с холлом. На первом этаже – спальни и ванные комнаты, а также зона домашнего кинотеатра. А на втором, последнем, находится небольшой домашний офис для главы семейства, который был одним из самых главных пожеланий хозяина к архитектору. При нем есть отдельная уборная и душевая, большая терраса для отдыха, да и сам кабинет имеет достаточно просторный формат.
Стильный ландшафтный дизайн, создающий ощущение настоящего зеленого рая, в этом проекте эффектно подан на фоне минималистичного панорамного остекления и богатой текстуры декоративного камня природных оттенков.
Почти сливающийся с зоной берега, стильный бассейн с удобной площадкой для принятия солнечных ванн на шезлонгах и специальным выступом для сидения по периметру является очень удобным вариантом для семейного отдыха и детских игр.
Эффектные элементы, такие как оформление зоны над парадной дверью сплошным блоком остекления, использование декоративного камня в отделке в стиле модерн и особенный навес для автомобиля с использованием натурального дерева делают этот проект еще более вдохновляющим.
Стильный палисадник эффектно оформлен в стиле минимализм, а подход к дому реализован с помощью многоуровневых террас из натурального камня. Отсюда отлично видно изящно окрашенные белые фасады верхнего уровня с кабинетом.
Главным же элементом композиции палисадника является быстро растущее крупное дерево, которое в будущем почти полностью скроет фасад здания для взгляда с дороги. А небольшой холмик справа от дерева был оставлен для создания природного эффекта в восприятии современной газонной площадки.
Стильная прихожая благодаря крупноформатному остеклению и использованию декоративного камня в отделке стен визуально создает некую буферную зону между обликом фасада и дизайном интерьера.
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