Загородный дом в Кемерово

Американская мечта – сильный образ того, как прекрасно может жить благополучная современная семья в зеленом пригороде. Ее воплощением занимаются далеко не только в США, но именно здесь благодаря голливудскому кинематографу она приобрела визуальный образ и стала понятна всему миру. Именно здесь она стала тем, чем она является сейчас – вдохновляющим примером, заставляющим нас двигаться дальше, добиваться успехов и обеспечивать свою семью так, как она того заслуживает.

Реализация американской мечты зависит от многих элементов мозаики – работы, на которой вы можете много трудиться и получать хорошую отдачу, любимой семьи, окружающей и поддерживающей вас, и красивого дома – физической основы вашего счастья, которая тоже является неотъемлемым шагом на пути к воплощению вашей личной сказки.

Интересно, что многим американская мечта представляется слишком типовой, но в ней вовсе нет никаких ограничивающих факторов, а лишь общий образ жизнерадостной и активной семьи. Именно такой, которая заказала у студии Fusion Design удивительный проект деревянного дома с интерьерами в американском неоклассическом стиле, который сочетает европейские традиции деревянного дома и роскошные интерьеры, как в коттеджах в США.