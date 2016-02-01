Загородный дом в Кемерово

Американская мечта – сильный образ того, как прекрасно может жить благополучная современная семья в зеленом пригороде. Ее воплощением занимаются далеко не только в США, но именно здесь благодаря голливудскому кинематографу она приобрела визуальный образ и стала понятна всему миру. Именно здесь она стала тем, чем она является сейчас – вдохновляющим примером, заставляющим нас двигаться дальше, добиваться успехов и обеспечивать свою семью так, как она того заслуживает.
Реализация американской мечты зависит от многих элементов мозаики – работы, на которой вы можете много трудиться и получать хорошую отдачу, любимой семьи, окружающей и поддерживающей вас, и красивого дома – физической основы вашего счастья, которая тоже является неотъемлемым шагом на пути к воплощению вашей личной сказки.
Интересно, что многим американская мечта представляется слишком типовой, но в ней вовсе нет никаких ограничивающих факторов, а лишь общий образ жизнерадостной и активной семьи. Именно такой, которая заказала у студии Fusion Design удивительный проект деревянного дома с интерьерами в американском неоклассическом стиле, который сочетает европейские традиции деревянного дома и роскошные интерьеры, как в коттеджах в США.
Внешний вид дома, основанного на строительстве из бруса, выглядит очень традиционным – теплота и ощущение массивности, долговечности не покидает вас при взгляде на него. Похожий на картинку из милой европейской сказки он отлично подходит под северный климат, а внутри нам открываются изысканные американские интерьеры в пастельных тонах.
Дизайн интерьера, основанный на английских и французских колониальных традициях, в США был назван стилем неоклассика, он имеет ряд отличий от классических стилей и объединяет сразу два из них в одно. В первую очередь, это формат самого дома. В США особняк перестал быть мрачным и драматичным, а стал позитивной и светлой резиденцией для семейного образа жизни. Также американская неоклассика гораздо более легкая и воздушная на вид, благодаря хорошему освещению и более элегантной цветовой палитре, а размер самого дома – большой, с по-американски комфортными комнатами и удачно встроенными модулями хранения, дает ей еще большую фору над традиционными классическими стилями.
Так, неоклассика стала практически самым популярным стилем страны и начала распространятся на частные проекты по всему миру. Неоклассика как стиль в этом доме выражена очень изящно – в ней есть европейская изысканность и американская современность, а все элементы и мелкие детали выглядят, как единое целое образа жизни одной прекрасной семьи.
Очень уютная и современная монохромная гамма, основанная на бежевых и пепельных оттенках, отлично подходит для дома, оформленного в классическом стиле, но в новом формате.
Красивая отделка деревом арок, декоративные балки на потолке, современный натуральный паркет и высокие плинтусы выглядят очень привлекательно в этом просторном и солнечном доме.
Отделка стен деревом на высоту 1 метр от пола тоже является классическим американским приемом. Выглядящая более современно в белой вариации, она смотрится особенно чудесно в дополнительных помещениях – коридорах и холлах.
Очаровательная лестница выполнена из натурального дерева и тоже имеет американский формат. Перила и ступени сохранили свой естественный темно-ореховый оттенок, тогда как остальные элементы покрашены в аккуратный белый цвет.
Современная кухня, декорированная в классической манере и американском комфортабельном формате, выглядит очень красиво! Нежный сиреневый и карамельные оттенки отлично справляются с ролью изысканных акцентов, а шикарная столешница кухонного острова и вовсе перетягивает на себя все восторженные взгляды.
Классическая спальня с комбинированной отделкой с использованием натуральной древесины, обоев и краски выглядит очень аристократично. Симпатичное смешение мебели в современном и классическом стиле придает ей особое очарование спальни настоящего особняка.
Еще одна шикарная спальня находится в особенном месте – над роскошной столовой, ее эркер потрясающе освещается сразу тремя большими окнами. У центрального разместилась зона элегантного кабинета, а TV предусмотрительно расположен на мобильной тумбе.
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