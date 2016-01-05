Топ 6 – современные итальянские архитекторы

Италия – страна, которая дала миру выдающихся художников, скульпторов, архитекторов. Культурное наследие Италии одно из самых значимых и больших в Европе. Картины итальянских художников, скульптуры итальянских скульпторов, церкви и дворцы, построенные итальянскими архитекторами, представляют собой непревзойденные примеры искусства различных эпох человечества.
В этой статье мы хотели бы познакомить вас с творчеством самых выдающихся современных итальянских архитекторов. Некоторые из которых проектируют до сих пор. К сожалению на нашем сайте представлены проекты не всех архитекторов, о которых мы хотели бы поговорить, поэтому к некоторым архитекторам мы подобрали похожие по стилистике проекты.
Итальянский архитектор Ренцо Пиано наряду с британцами Норманом Фостером и Ричардом Роджером считается родоначальником архитектурного стиля хай-тек. Пиано внес огромный вклад в развитие современной архитектуры, а его работы не перестают удивлять даже самую искушенную публику. В нашем обзоре представлен проект музея и выставочного центр Пауля Клее в Берне, Швейцария.
Необычное по форме здание музея и выставочного центра немецкого художника Пауля Клее было построено в швейцарском Берне в 2005 году. Согласно замыслу Ренцо Пиано, оригинальная постройка представляет собой «некую ландшафтную скульптуру, плавные линии которой повторяют контуры поросших деревьями холмов на заднем фоне и гармонично вписываются в окружающий пейзаж». Из-за того, что картины Клее очень чувствительны к свету, основная часть культурного комплекса была расположена под землёй. Любопытно, что в коллекцию музея художника входят 2600 его работ.
Альдо Росси был одним из самых влиятельных архитекторов в период с 1972 по 1988 гг. Он достиг значительных успехов и получил международное признание в нескольких связанных, но всё же независимых областях: теории архитектуры, живописи и графике, собственно архитектуре, а также проектировании изделий.
Здания, спроектированные Росси, не рассчитаны на то, что глядя на них, вы будете восхищаться, умиляться и предаваться визуальному удовольствию. Они как тест Роршаха по чернильным пятнам — в этих обманчиво простых зданиях каждый видит (или воспоминает) то, что хочет видеть. Город, как человек, помнит свое прошлое, а архитектурные памятники – и есть «воспоминания», придающие ему определенную структуру, – утверждал Росси в своей книге «Архитектура города» («L’architetturadellacittà»), изданной в 1966 году.
В своих теоретических работах Росси критикует характерное для архитектурно-градостроительной практики 1960-х годов отношение к городской среде. Архитектор спорит с представлением о том, что город может проектироваться и создаваться как единовременно возникающий объект, существующий вне времени. Города, по мнению Росси, имеют тенденцию развиваться во времени и накапливать «коллективное сознание».
Геометрические формы (куб, цилиндр, призма, пирамида, параллелепипед), восстановленные в своей чистоте в зданиях Росси – это своего рода противодействие уничтожению истории, создание ауры целостности и подлинности посреди суматохи современного города.
Гае Ауленти – одна из самых популярных дам-архитекторов Европы в 1950-х и 1960-х годах прошлого столетия. Самое занимательное и узнаваемое ее творение – стеклянный ретро стол Tour Table, ножки которого заменяют велосипедные колеса. Создавая Tour Table, Гае хотела подчеркнуть технический бум, царящий в середине 20 века. Стол Tour Table стал одной из самых поздних работ автора и произвел настоящий фурор в мире дизайна.
Устойчивость столу обеспечивают четыре колеса, расположенные друг к другу под углом. Дополняет такую конструкцию стеклянная столешница, которая позволяет любоваться оригинальными «ножками» во время чаепития. Не смотря на то, что применять стол по назначению – настоящее святотатство.
Стеклянный стол Tour Table по праву заслужил место в музее современного искусства в Нью-Йорке и подарил госпоже Gae Aulenti статус одного из лучших дизайнеров мира.
Этторе Соттсасс) — выдающийся дизайнер, архитектор, художник, теоретик и философ проектной культуры. Символ «итальянской альтернативы» в дизайне и основатель знаменитого объединения «Мемфис».
80-е прошли под знаком «Мемфиса» — его стиль стал наиболее влиятельным в мировом дизайне. Они играли текстурой, красками, формами, сочетая свободу творческого самовыражения и проектный реализм. Смешение тем и косвенное цитирование стилей прошлого, используемое дизайнерами «Мемфиса», способствовали созданию стилистики пост-модернистского дизайна.
Двойственность Этторе Соттсасса стала главным источником мифов о нем. Сочетание бунтарства и профессионализма, увлечение мистикой и гиперфункциональность проектов. К концу 60-х он становится чем-то вроде Учителя и Пророка для бунтующей дизайнерской молодежи.
Его двойственность — это источник творческой свободы, между полярными знаками профессионала промышленного дизайна и лидера альтернативной проектной культуры тянутся многочисленные переплетенные ниточки взаимосвязей. Этторе Соттсасс посвятил свою жизнь и работу демонтажу прошлого в роли художника, архитектора, индустриального дизайнера, производителя стекла, издателя, теоретика и керамиста.
Максимилиано Фуксас – известный итальянский архитектор современности. Его творчество сложно отнести к какому-то определенному стилю. Фуксас заимствует понемногу от разных направлений, создавая эффектные и яркие объекты. При этом архитектор всегда учитывает культуру и историю страны, для которой работает. Активно использует энергосберегающие технологии. Одно из его известных высказываний сводится к невозможности допущения эгоцентризма в архитектуре, поскольку архитектор, в первую очередь, трудится для общества. Фуксас имеет множество международных наград и является преподавателем престижных университетов по всему миру.
Любит трехмерный каркас с треугольными ячейками, но часто и легко отказывается от него. Известность Фуксасу принес пластик. Уж очень оригинальное применение нашлось этому материалу в проектах архитектора. Также его работы отличает выразительный, запоминающийся облик. В данном случае вашему вниманию представлен реализованный проект реконструкции здания бывшего Военного Союза в Риме.
Микеле де Лукка был самым младшим в легендарной дизайнерской группе “Мемфис” (о которой мы упоминали ранее) и, чтобы не отставать от маститых Этторе Соттсасса и Андреа Бранци, обзавелся манерами, свойственными почтенному возрасту, да так с ними и не расстается. Даже его вызывающая борода – не признак бунтарства, а насущная необходимость.
Как выглядит идеальный город в представлении де Лукки? “Мой годовой курс по городскому пространству является отличным ответом на этот вопрос, но для вас я постараюсь объяснить покороче. Секрет в формуле “плюс пять, минус пять”, метров, разумеется. Я бы убрал под землю все служебные вещи – коммуникации, транспортные развязки, паркинги и прочее – и оставил бы наверху только самое важное, нужное и красивое. У города, как и у человека, есть только один шанс произвести первое впечатление, поэтому необходимо сосредоточить всё внимание на оформлении фасадов, порталов, переходов”.