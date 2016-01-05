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Топ 6 – современные итальянские архитекторы

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Caja Granada, Alberto Campo Baeza Alberto Campo Baeza Дома
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Италия – страна, которая дала миру выдающихся художников, скульпторов, архитекторов. Культурное наследие Италии одно из самых значимых и больших в Европе. Картины итальянских художников, скульптуры итальянских скульпторов, церкви и дворцы, построенные итальянскими архитекторами, представляют собой непревзойденные примеры искусства различных эпох человечества.

В этой статье мы хотели бы познакомить вас с творчеством самых выдающихся современных итальянских архитекторов. Некоторые из которых проектируют до сих пор. К сожалению на нашем сайте представлены проекты не всех архитекторов, о которых мы хотели бы поговорить, поэтому к некоторым архитекторам мы подобрали похожие по стилистике проекты.

Ренцо Пиано. Музей Пауля Клее

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Итальянский архитектор Ренцо Пиано наряду с британцами Норманом Фостером и Ричардом Роджером считается родоначальником архитектурного стиля хай-тек. Пиано внес огромный вклад в развитие современной архитектуры, а его работы не перестают удивлять даже самую искушенную публику. В нашем обзоре представлен проект музея и выставочного центр Пауля Клее в Берне, Швейцария.

Необычное по форме здание музея и выставочного центра немецкого художника Пауля Клее было построено в швейцарском Берне в 2005 году. Согласно замыслу Ренцо Пиано, оригинальная постройка представляет собой «некую ландшафтную скульптуру, плавные линии которой повторяют контуры поросших деревьями холмов на заднем фоне и гармонично вписываются в окружающий пейзаж». Из-за того, что картины Клее очень чувствительны к свету, основная часть культурного комплекса была расположена под землёй. Любопытно, что в коллекцию музея художника входят 2600 его работ.

В стиле Альдо Росси (Alberto Campo Baea. Caja Granada)

Caja Granada, Alberto Campo Baeza Alberto Campo Baeza Дома
Alberto Campo Baeza

Alberto Campo Baeza
Alberto Campo Baeza
Alberto Campo Baeza

Альдо Росси был одним из самых влиятельных архитекторов в период с 1972 по 1988 гг. Он достиг значительных успехов и получил международное признание в нескольких связанных, но всё же независимых областях: теории архитектуры, живописи и графике, собственно архитектуре, а также проектировании изделий.

Здания, спроектированные Росси, не рассчитаны на то, что глядя на них, вы будете восхищаться, умиляться и предаваться визуальному удовольствию. Они как тест Роршаха по чернильным пятнам — в этих обманчиво простых зданиях каждый видит (или воспоминает) то, что хочет видеть. Город, как человек, помнит свое прошлое, а архитектурные памятники – и есть «воспоминания», придающие ему определенную структуру, – утверждал Росси в своей книге «Архитектура города» («L’architetturadellacittà»), изданной в 1966 году.

В своих теоретических работах Росси критикует характерное для архитектурно-градостроительной практики 1960-х годов отношение к городской среде. Архитектор спорит с представлением о том, что город может проектироваться и создаваться как единовременно возникающий объект, существующий вне времени. Города, по мнению Росси, имеют тенденцию развиваться во времени и накапливать «коллективное сознание».

Геометрические формы (куб, цилиндр, призма, пирамида, параллелепипед), восстановленные в своей чистоте в зданиях Росси – это своего рода противодействие уничтожению истории, создание ауры целостности и подлинности посреди суматохи современного города.

Гае Ауленти. Tour Table

Table TOUR de Gae Aulenti pour FontanaArte, FontanaArte France FontanaArte France Конференц-центры в эклектичном стиле Офисные помещения
FontanaArte France

FontanaArte France
FontanaArte France
FontanaArte France

Гае Ауленти – одна из самых популярных дам-архитекторов Европы в 1950-х и 1960-х годах прошлого столетия. Самое занимательное и узнаваемое ее творение – стеклянный ретро стол Tour Table, ножки которого заменяют велосипедные колеса. Создавая Tour Table, Гае хотела подчеркнуть технический бум, царящий в середине 20 века. Стол Tour Table стал одной из самых поздних работ автора и произвел настоящий фурор в мире дизайна.

Устойчивость столу обеспечивают четыре колеса, расположенные друг к другу под углом. Дополняет такую конструкцию стеклянная столешница, которая позволяет любоваться оригинальными «ножками» во время чаепития. Не смотря на то, что применять стол по назначению – настоящее святотатство.

Стеклянный стол Tour Table по праву заслужил место в музее современного искусства в Нью-Йорке и подарил госпоже Gae Aulenti статус одного из лучших дизайнеров мира.

В стиле Этторе Соттсасса (Frigerio Palo & C.. Libreria Babylon)

LIBRERIA BABYLON, Frigerio Paolo & C. Frigerio Paolo & C. Рабочий кабинет Шкафы и полки
Frigerio Paolo &amp; C.

Frigerio Paolo & C.
Frigerio Paolo &amp; C.
Frigerio Paolo & C.

Этторе Соттсасс) — выдающийся дизайнер, архитектор, художник, теоретик и философ проектной культуры. Символ «итальянской альтернативы» в дизайне и основатель знаменитого объединения «Мемфис».

80-е прошли под знаком «Мемфиса» — его стиль стал наиболее влиятельным в мировом дизайне. Они играли текстурой, красками, формами, сочетая свободу творческого самовыражения и проектный реализм. Смешение тем и косвенное цитирование стилей прошлого, используемое дизайнерами «Мемфиса», способствовали созданию стилистики пост-модернистского дизайна.

Двойственность Этторе Соттсасса стала главным источником мифов о нем. Сочетание бунтарства и профессионализма, увлечение мистикой и гиперфункциональность проектов. К концу 60-х он становится чем-то вроде Учителя и Пророка для бунтующей дизайнерской молодежи. 

Его двойственность — это источник творческой свободы, между полярными знаками профессионала промышленного дизайна и лидера альтернативной проектной культуры тянутся многочисленные переплетенные ниточки взаимосвязей. Этторе Соттсасс посвятил свою жизнь и работу демонтажу прошлого в роли художника, архитектора, индустриального дизайнера, производителя стекла, издателя, теоретика и керамиста.

Максимилиано Фуксас (Дориана Фкусас). Реконструкция здания бывшего Военного Союза в Риме

Palazzo Ex Unione Militare - Studio Fuksas, fuksas fuksas Конференц-центры в стиле модерн Коммерческие помещения
fuksas

fuksas
fuksas
fuksas

Максимилиано Фуксас – известный итальянский архитектор современности. Его творчество сложно отнести к какому-то определенному стилю. Фуксас заимствует понемногу от разных направлений, создавая эффектные и яркие объекты. При этом архитектор всегда учитывает культуру и историю страны, для которой работает. Активно использует энергосберегающие технологии. Одно из его известных высказываний сводится к невозможности допущения эгоцентризма в архитектуре, поскольку архитектор, в первую очередь, трудится для общества. Фуксас имеет множество международных наград и является преподавателем престижных университетов по всему миру.

Любит трехмерный каркас с треугольными ячейками, но часто и легко отказывается от него. Известность Фуксасу принес пластик. Уж очень оригинальное применение нашлось этому материалу в проектах архитектора. Также его работы отличает выразительный, запоминающийся облик. В данном случае вашему вниманию представлен реализованный проект реконструкции здания бывшего Военного Союза в Риме.

В стиле Микеле де Лукки (Haag Architects. ECE residence)

ECE residence Haag Architects Дома в стиле модерн
Haag Architects

ECE residence

Haag Architects
Haag Architects
Haag Architects

Микеле де Лукка был самым младшим в легендарной дизайнерской группе “Мемфис” (о которой мы упоминали ранее) и, чтобы не отставать от маститых Этторе Соттсасса и Андреа Бранци, обзавелся манерами, свойственными почтенному возрасту, да так с ними и не расстается. Даже его вызывающая борода – не признак бунтарства, а насущная необходимость.

Как выглядит идеальный город в представлении де Лукки? “Мой годовой курс по городскому пространству является отличным ответом на этот вопрос, но для вас я постараюсь объяснить покороче. Секрет в формуле “плюс пять, минус пять”, метров, разумеется. Я бы убрал под землю все служебные вещи – коммуникации, транспортные развязки, паркинги и прочее – и оставил бы наверху только самое важное, нужное и красивое. У города, как и у человека, есть только один шанс произвести первое впечатление, поэтому необходимо сосредоточить всё внимание на оформлении фасадов, порталов, переходов”.

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