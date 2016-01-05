Топ 6 – современные итальянские архитекторы

Альдо Росси был одним из самых влиятельных архитекторов в период с 1972 по 1988 гг. Он достиг значительных успехов и получил международное признание в нескольких связанных, но всё же независимых областях: теории архитектуры, живописи и графике, собственно архитектуре, а также проектировании изделий.

Здания, спроектированные Росси, не рассчитаны на то, что глядя на них, вы будете восхищаться, умиляться и предаваться визуальному удовольствию. Они как тест Роршаха по чернильным пятнам — в этих обманчиво простых зданиях каждый видит (или воспоминает) то, что хочет видеть. Город, как человек, помнит свое прошлое, а архитектурные памятники – и есть «воспоминания», придающие ему определенную структуру, – утверждал Росси в своей книге «Архитектура города» («L’architetturadellacittà»), изданной в 1966 году.

В своих теоретических работах Росси критикует характерное для архитектурно-градостроительной практики 1960-х годов отношение к городской среде. Архитектор спорит с представлением о том, что город может проектироваться и создаваться как единовременно возникающий объект, существующий вне времени. Города, по мнению Росси, имеют тенденцию развиваться во времени и накапливать «коллективное сознание».

Геометрические формы (куб, цилиндр, призма, пирамида, параллелепипед), восстановленные в своей чистоте в зданиях Росси – это своего рода противодействие уничтожению истории, создание ауры целостности и подлинности посреди суматохи современного города.