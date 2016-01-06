Как ухаживать за комнатными растениями зимой?

Как только начинает холодать, портится погода и приближается наступление зимы, мы особенно радуемся комнатным растениям, которые своими яркими красками напоминают о теплом и комфортном лете.
Однако для того, чтобы растения действительно радовали, нужно знать правила ухода за комнатными цветами зимой, ведь осень и зима считаются критическим периодом в их жизни. Именно осенью у многих растений прекращается интенсивный рост и наступает состояние покоя.
С каждым днем условия жизнедеятельности для комнатных растений ухудшаются, так как дни становятся короче и солнечного света уже недостаточно. Ночи становятся все холоднее, отопительные приборы полностью меняют в помещении микроклимат, за счет чего растениям не хватает влажности, и в результате они начинают испытывать дискомфорт. Тут нужна ваша помощь.
Как же правильно ухаживать за комнатными растениями зимой, читайте в этой статье.
Постарайтесь обеспечить своим растениям достаточную влажность воздуха. Из-за работы отопительных батарей воздух в комнатах становится сухим. Чаще опрыскивайте растения из пульверизатора – цветам это нравится. Можно увлажнить воздух, поставив в комнате открытые емкости с водой. Растения в этот период любят принимать душ. Примерно раз в неделю ополаскивайте их под теплой водой (только обязательно прикрывайте землю в горшке полиэтиленом, чтобы не промокла).
Цветы не любят сквозняков. Проветривая комнату, накрывайте их газетами, цветы, расположенные между рамами, – картоном. Конечно, основная часть цветов может перенести слишком высокую и слишком низкую температуру, однако экстремальные напряжения для них опасны.
Обычно растения любят, чтобы ночная температура была на пару градусов ниже дневной, а резкие колебания вредны им, так как могут привести к гибели. Резкого падения температур также нельзя допускать, особенно зимой. При наличии щелей в окнах растения лучше всего убирать с подоконников. Однако всё это не относится к суккулентам (кактусам и т. д.), которые привыкли к таким перепадам температуры в естественной среде обитания.
Самая главная забота в это время – продлить растениям световой день: устроить подсветку люминесцентной или обыкновенной электрической лампочкой. Зажигать, когда стемнеет. Естественный и искусственный свет должен вместе составлять 10-12-часовой день. Чтобы растения распустили свои красивые бутоны, им понадобится прямое освещение.
Полив – одна из самых капризных процедур. Частый- вреден, так как земля внизу горшка не просыхает, закисает. Нижние корешки загнивают, и растения, как правило, гибнут. Растения, сбросившие листья, поливайте еще реже, но не допускайте пересыхания. Это относится и к цветам, находящимся в покое: клубневым бегониям, глоксиниям, цикламенам.
А какой должна быть вода? Наливайте ее в емкости заранее и держите в комнате: вода отстоится и ее температура станет комнатной. От теплой воды растения идут в рост, холодная – плохо всасывается корнями, и цветок может погибнуть от недостатка влаги. Непригодна для полива кипяченая вода, так как в ней нет воздуха. Струю сверху направляйте ближе к краю горшочка, следите, чтобы земля не размывалась. Уплотненную почву обязательно рыхлите.
Не стоит забывать и о вредителях, даже в зимние месяцы они активно размножаются, чему способствует слишком сухой воздух в квартире. Все комнатные растения желательно регулярно осматривать, удалять цветы и листья, которые завяли.
На комнатные растения нападают тли, белокрылка, грибной комарик, щитовка, мучнистый червец и клещи. Для борьбы с вредителями сначала испробуйте безобидные домашние средства – настои чеснока, красного перца, раствор зеленого мыла и так далее. Самый простой способ борьбы с паутинным клещом, особенно в начале поражения: утром и вечером обмывайте листья снизу душем (под сильным напором, холодной водой). Обычно клещи исчезают уже через 2–3 дня. Против щитовки хорошо помогает опрыскивание спиртовым раствором.
Если ваши старания успехом не увенчались,
переходите к химическим средствам. Все перечисленные вредители (кроме
клещей) – насекомые. С ними борются с помощью инсектицидов. Большинство
из них широкого действия. Лучше всего выбрать системные препараты, такие
как
Актара,
Конфидор. Они проникают в ткани растений, а оттуда
поглощаются насекомыми. Их растворами достаточно просто полить землю –
никаких опрыскиваний в респираторе не требуется.
Зимой тоже нужны подкормки, но более редкие, чем летом. Цветущие растения подкармливайте от появления бутонов и до конца цветения. Остальные – один раз в две-три недели. Помните, что цветы усваивают питательные вещества только слабой концентрации. Крепкие растворы обжигают корни, приводят к гибели цветов. Вы можете заготовить крепкий раствор предварительно, взяв 1 столовую ложку минерального удобрения на 0,5 литра воды. А когда наступит время подкормки – размешайте 1 чайную ложку готового раствора на 0,5 литра воды.
Однако не все растения нуждаются в подкормке. Исключение – больные, недавно пересаженные и те, что находятся в покое. Пересаживать цветы лучше всего ранней весной.
Герани, гортензии, камелии, примуле, розе, фуксии по душе прохлада. Цикламен же вовсе не выносит комнатное тепло. Вкусы растений учитывайте непременно. Известно, что на подоконнике, ближе к стеклу, температура на 3-4 градуса ниже комнатной. Этот климат подойдет камелии, примуле, герани, фуксии, гортензии.
Воспользуйтесь этими несложными советами и вы увидите, что ваши зеленые комнатные питомцы будут здоровыми, крепкими, порадуют вас красотой и ароматом цветов.