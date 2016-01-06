Как ухаживать за комнатными растениями зимой?

Как только начинает холодать, портится погода и приближается наступление зимы, мы особенно радуемся комнатным растениям, которые своими яркими красками напоминают о теплом и комфортном лете.

Однако для того, чтобы растения действительно радовали, нужно знать правила ухода за комнатными цветами зимой, ведь осень и зима считаются критическим периодом в их жизни. Именно осенью у многих растений прекращается интенсивный рост и наступает состояние покоя.

С каждым днем условия жизнедеятельности для комнатных растений ухудшаются, так как дни становятся короче и солнечного света уже недостаточно. Ночи становятся все холоднее, отопительные приборы полностью меняют в помещении микроклимат, за счет чего растениям не хватает влажности, и в результате они начинают испытывать дискомфорт. Тут нужна ваша помощь.

Как же правильно ухаживать за комнатными растениями зимой, читайте в этой статье.