Очищение дома с использованием светодиодных ламп: вот почему это стоит того

Жители больших городов и мегаполисов постоянно сталкиваются с проблемой загрязнения воздуха. Любой рано или поздно понимает, что вдыхая ядовитые выделения машин и заводов в воздухе, мы подвергаем нашу жизнь опасности. Люди потихоньку переселяются за города, в загородные коттеджи, или стараются приобрести хотя бы дачу за городом, на которой можно будет расслабиться и отдохнуть на выходных.
Но и в городских квартирах можно создать уютную и чистую атмосферу. Воздух можно очищать, причем весьма быстро и безопасно. Именно для этого люди с помощью передовых технологий создали фотокаталитический очиститель воздуха.
Конечно, существуют и обычные очистители воздуха. Но у них есть ряд весьма неприятных недостатков. Во-первых, обычные фильтры необходимо регулярно чистить и заменять. А во-вторых, вовремя не почищенный фильтр становится дополнительным источником загрязнения. И это совершенно неудобно.
В этой статье мы раскроем секреты фотокаталитического очистителя воздуха, как он работает и почему с ним жить становится намного проще. Рассмотрим виды фотокатализа и насколько дорого это обойдется. Приятного чтения!
Очищение воздуха в доме – это залог безопасности вас и вашей семьи. Фотокаталитический очиститель воздуха убивает множество всяких микроорганизмов, среди которых вредоносные бактерии, споры грибов и даже вирусов. Обезопасить ваше здоровье и здоровье ваших детей – вот самая важная функция фотокаталитического очистителя воздуха. С ним вы будете в безопасности, и никакая болезнь не сможет поразить вас и ваших близких. Это уникальное изобретение!
Фотокаталитические очистители воздуха появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели получить отзывы, причем самые разнообразные. В отличие от обычных систем очистки воздуха, фотокаталитический очиститель не держит в себе грязь, накопленную из очищенного воздуха, он уничтожает ее моментально и непоколебимо.
Такие воздухоочистители связаны с действием фотокатализа - так называют ускорение химических реакций совместным действием вещества-усилителя (катализатора) и потока света видимого или ультрафиолетового спектра. А в воздухоочистителях, действие которых основано на фотокатализе, катализатором реакций является диоксид титана.
Интересно знать, что в обычном состоянии диоксид титана не обладает химической активностью. Он невероятно инертен настолько, что одной из широких областей его использования является создание пищевой добавки Е171. Однако, как только это вещество облучается интенсивным лучом ультрафиолетового спектра, диоксид титана становится мощным окислителем. А одним из важнейших свойств окислителя является его способность разлагать органические вещества на воду и углекислый газ.
Почему это свойство такое важное? Да потому что большинство загрязнений в воздухе имеют органическую структуру. В основном пыль это - отшелушившиеся остатки омертвевшего верхнего слоя кожи (эпидермиса), частицы волос, шерсти, ворса, которые по большей части состоят из органики. Никотин является тоже органическим веществом, частички которого витают в воздухе и попадая на рецепторы носа, воспринимаются нами как запах.
Подводя итоги, фотокаталитические очистители воздуха могут буквально аннигилировать не только загрязнения, но и запахи, и вредные химические примеси вроде никотина и табачных смол. И даже более того, фотокаталитические очистители могут выступать в роли обеззараживателя воздуха. Также действие таких очистителей губит не только мертвую органику, но и живую, такую как бактерии, споры грибов и даже вирусов, против которых традиционные фильтры практически бесполезны.
В качестве фильтра фотокаталитических очистителей воздуха выступает материал, который именуют пористым стеклом. Задержанные порами стекла органические частички в среде диоксида титана под действием ультрафиолетового излучения разлагаются на углекислый газ и воду, которая тут же испаряется, увлажняя воздух. Благодаря этому фотокаталитические очистители воздуха не нуждаются в чистке – их просто не от чего очищать, они не держат грязь в себе.
Также очистители такого типа отличаются пониженным энергопотреблением. Ведь огромная доля потребляемой традиционными очистителями энергии уходит на «прогон» воздуха через плотный фильтр. Отсюда также следует малая шумность фотокаталитических очистителей.
Недостатком таких очистителей выступает полная беспомощность против загрязнений воздуха неорганического типа. Например, если у вас в квартире ремонт и в воздухе витает цементная пыль, то фотокаталитический очиститель вам тут ничем не поможет, лучше используйте традиционные очистители с механической обработкой воздуха.
Другой, не менее важной, проблемой является излишнее очищение воздуха от микроорганизмов. Фотокатализ одинаково убивает как опасные микроорганизмы, так и безвредные. Взрослым такое очищение не помешает, а вот детям такое может навредить. Ведь отсутствие нормальных контактов с микромиром может препятствовать развитию нормального иммунитета у детей. Поэтому не следует особо увлекаться фотокаталитической очисткой воздуха в комнатах с детьми.
Если вы, прочитав нашу статью, все же намерены покупать фотокаталитический очиститель воздуха, то обратите внимание на следующие моменты при выборе нужного устройства:
- Выбирайте очиститель, ориентируясь на площадь помещения, для которого вы его покупаете. При правильном выборе очистителя вы сможете избежать как повышенных затрат энергии, так и низкой эффективности очистки.
- Учитывайте характер загрязнения воздуха в квартире. Как мы уже писали ранее, фотокаталитический очиститель воздуха работает только с органическими загрязнениями. Поэтому удостоверьтесь, что воздух в вашей квартире загрязнен именно органикой. В противном случае мы советуем вам просто приобрести стандартный очиститель воздуха, совмещающий в себе различные методы очистки.
- И последнее. Учитывайте также объем загрязнения воздуха в помещении. Принцип работы фотокаталитического очистителя таков, что он физически не может иметь большую пропускную способность при приемлемой площади фильтра. А это означает, что фотокатализ отлично справляется с никотином и табачным дымом, но для того чтобы очистить курительную комнату в доме, фотокаталитическому очистителю понадобится фильтр огромной площадью. В таком случае вам понадобится устройство, сочетающее в себе фотокатализ с НЕРА-фильтром.
Да, фотокаталитический очиститель – это довольно дорогое удовольствие. Это недавнее изобретение и оно уже пользуется большим спросом. Но оно действительно может облегчить вам жизнь. В редких случаях это устройство способно спасти вам жизнь, а это дорогого стоит. Уничтожение болезнетворных бактерий в воздухе – это первое устройство, которое способно на такую функцию. Поэтому мы считаем, что оно полностью заслуживает свою высокую цену.
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