Переделка отходов фанеры в модную домашнюю мебель

Очень часто нужные предметы мебели невозможно найти в магазинах. Бывает что задумал себе что-то определенное, а найти это не удается. Так что же мешает создать этот предмет мебели самостоятельно?
Основным материалом для производства мебели является фанера. Достать этот материал можно либо на фабриках мебели (скорее всего вам согласятся продать листы фанеры с некоторыми дефектами) либо у себя дома. Почти у каждого дома найдется мебель из прошлого, старая и развалившаяся, абсолютно несовременная. Листы фанеры из этих предметов мебели можно забрать и создать что-то свое, красивое и современное.
Так что же можно создать из старых листов фанеры? И как из разных кусов этого материала можно создать что-то стильное и современное? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Итак, как говорилось уже ранее, кусочки фанеры – это отличный материал, сырье из которого можно создавать практически любые формы. Добываются эти куски либо из старых вещей, которые уже врядли кому-то понадобятся, а выкидывать их рука не поднимается. Либо на мебельных фабриках, где вам за приемлемую цену согласятся продать листы фанеры с некоторыми дефектами. Там же можно попросить рабочих сделать распил фанеры, если у вас есть чертежи нужного предмета мебели.
Из добытой фанеры можно создавать поистине удивительные вещи различных форм и размеров, главное – это воображение. Просто включайте фантазию и настройтесь на творческий лад и все получится!
Первое что приходит в голову – это создание книжной полки. Вещь эта всегда пригодится в интерьере дома, а создание такого предмета мебели обычно проходит быстро и эффективно, ведь ничего сложного в создании полочки для книг нет.
Но можно слегка усложнить себе задачу, ведь включив фантазию можно понять, что полки для книг бывают абсолютно разными и не всегда простыми! Сегодня дизайнерские полки бывают абсолютно разные: круглые, неправильной формы, под разными углами и различных конструкций. Подробнее о дизайнерских полках для книг вы можете узнать в этих статьях:
’Как необычные книжные шкафы вмещают и книги, и стиль’
Читайте и вдохновляйтесь новыми интересными идеями. Удачи!
Другой не менее интересный вариант – создание подвесных качелей из остатков фанеры. Подвесную качель можно разместить как на улице (если это частный дом) так и в помещении (можно как в частном доме, так и в квартире). Для внутреннего интерьера это будет весьма интересная деталь, подвесная качель значительно улучшит внешний вид помещения, сделает его более интересным и оригинальным. А если в доме есть дети, то тут даже раздумывать не стоит – смело делайте подвесные качели и радуйте ваших маленьких ангелочков новым аттракционом.
Подвесная качель, как кресло качалка – успокаивающий предмет мебели, который поможет расслабиться после тяжелого трудового дня. А если вам кажется, что такая качель будет слишком жесткой – просто набросайте туда подушек и плед – с помощью этих дополнений качель станет еще более привлекательной и уютной.
Третьим вариантом для умелых ручек становятся самодельные кухонные шкафчики из фанеры. И не стоит думать, будто эта задача сложна и недостижима. По сути кухонный шкафчик – это коробка с дверцей. Конструкция кухонного гарнитура представляет собой соединение нескольких таких коробок с дверцами. Так что запасайтесь листами фанеры и дверными петлями – и вперед!
А украсить фасад кухонного гарнитура можно с помощью различных красок, лаков, фотообоев или просто обоев. А также можно отважиться на ручную роспись, если конечно вы уверены в своих силах.
Четвертым вариантом в нашем перечне является стул из фанеры. Самый обычный стул из фанеры выглядел бы довольно скучно и обыденно, но ведь можно посмотреть и вдохновиться дизайнерскими стульями. Сегодня существует великое множество вариантов необычных стульев, среди которых встречаются и обычные из простых материалов, таких как фанера.
На примере показан самый простой вариант необычного стула из фанеры. Создатели этого стула специально сконструировали такой предмет мебели, который напоминает букву
А. А черный цвет эффектно выделяет его из пространства комнаты. Такой стул подойдет для интерьеров в стиле модерн, хай-тек или в скандинавском стиле.
Также можно сконструировать стол для сада. В частных домах довольно часто есть участок, созданный специально для сада. Но за великолепием зеленых и цветущих растений должна скрываться рабочая комната, где садовник пересаживает саженцы в землю и в клумбы, а также хранит свои инструменты. В такой комнате необходим стол для всяких действий с растениями и их саженцами. Своими руками можно создать стол из фанеры для садовника. В таком помещении не важна эстетическая сторона, главное чтобы стол был большим, удобным и функциональным.
Каждую созданную своими руками вещь необходимо доводить до совершенства. Мало просто создать функциональный и удобный предмет мебели, не менее важно удачно и стильно задекорировать его.
Основными материалами для придания предмету мебели эстетичности являются: краска (как водоэмульсионная, так и акриловая), всевозможные лаки для придания различных эффектов поверхности, фотообои и обои, наклейки-узоры и многие другие материалы для создания красивой и стильной поверхности.
Также можно отважиться на ручную роспись таких предметов, созданных своими руками. Но важно понимать, что для этого нужно быть полностью уверенным в своих силах.