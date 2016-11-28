Дровяные печи: секреты, советы и особенности

Дровяные печи для дома всегда являлись своеобразным очагом уюта, вокруг которого по вечерам собиралась вся семья. Длинными зимними вечерами семьи подолгу грелись возле печи, готовили ужин и рассказывали друг другу все, что произошло с ними за день. Сегодня ситуация ничуть не изменилась – людям по прежнему необходим такой семейный очаг. И неважно, будет ли это камин, электрокамин или дровяная печь. Хотя и у печи есть свои неоспоримые преимущества.

Сегодня производители предлагают агрегаты, работающие на разных видах топлива, но ни один из этих предложенных вариантов не может конкурировать с древесиной по многим параметрам. Древесина максимально доступна по финансам, чрезвычайно экологична и имеет только ей свойственный аромат дерева, который так приятно пахнет в доме и создает гармоничную атмосферу домашнего тепла и уюта.

Так что же представляет собой дровяная печь? Почему стоит отдавать предпочтение именно ей? Какими преимуществами она обладает? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!