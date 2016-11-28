Дровяные печи: секреты, советы и особенности

Дровяные печи для дома всегда являлись своеобразным очагом уюта, вокруг которого по вечерам собиралась вся семья. Длинными зимними вечерами семьи подолгу грелись возле печи, готовили ужин и рассказывали друг другу все, что произошло с ними за день. Сегодня ситуация ничуть не изменилась – людям по прежнему необходим такой семейный очаг. И неважно, будет ли это камин, электрокамин или дровяная печь. Хотя и у печи есть свои неоспоримые преимущества.
Сегодня производители предлагают агрегаты, работающие на разных видах топлива, но ни один из этих предложенных вариантов не может конкурировать с древесиной по многим параметрам. Древесина максимально доступна по финансам, чрезвычайно экологична и имеет только ей свойственный аромат дерева, который так приятно пахнет в доме и создает гармоничную атмосферу домашнего тепла и уюта.
Так что же представляет собой дровяная печь? Почему стоит отдавать предпочтение именно ей? Какими преимуществами она обладает? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Если вы действительно решили приобрести дровяную печь и выбрали ее правильно,то у вас не должно возникнуть проблем с её обслуживанием. Но чтобы печь функционировала безопасно и эффективно нужно соблюдать некоторые правила:
- После каждого использования печи необходимо вычищать золу из зольника
- Использовать сухую древесину. Сырые дрова приводят к более быстрому засорению дымоходов
- Чтобы в дымоходе не накапливались сажа, его нужно чистить два раза в год – в конце отопительного сезона и в начале зимы. Если дымоход не регулярно чистить или вообще не чистить, то он может засориться и плохо выпускать угарный газ из помещения, а это очень опасно для здоровья человека
Также мы рекомендуем при покупке дровяной печи проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом и подробно объясните ему всё, что вы хотите получить от установки печи у себя дома.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете наблюдать, как ваша печь на протяжении многих лет будет радовать вас своим живым теплом и домашним уютом. Что может быть лучше, чем сидеть вечером в своём тёплом доме, и, любуясь на огонь, слушать потрескивание деревянных дров.
Все дровяные печи имеют одинаковую конструкцию, которая может слегка видоизменяться, но основные элементы в ней всегда присутствуют. Вот список этих элементов:
- Топливник – емкость, в которой сгорают дрова;
- Поддувало – располагается под топливником и служит для сбора золы и регулировки интенсивности горения;
- Фундамент – углубляется в грунт приблизительно на 65 см – 100 см в зависимости от массы и конструкции печи;
- Колосники – кладутся дрова;
- Основа – выполняется из специального печного кирпича на глиняном растворе.
- Заслонка дымохода – регулирует тягу;
- Дымоход – служит для отвода дыма и продуктов горения дров;
Вне зависимости от типа и размеров дровяной печи эти элементы присутствуют в каждой из них.
Дровяные печи можно разделить на две группы, каждая из которых огромна и многогранна. Это кирпичные и металлические печи.
Кирпичная печь, облицованная декоративным камнем или изразцами – станет прекрасным дополнением для вашего загородного дома или дачи. К тому же кирпичные печи отличаются абсолютной свободой выбора форм и размеров: все это можно оговорить с дизайнером интерьера и создать именно то, что вы хотите. Дровяную кирпичную печь можно вписать в абсолютно любой интерьер, будь то стиль классика или модерн, хай-тек или кантри. Все зависит только от вашего воображения.
С металлическими дровяными печами из стали или чугуна все намного проще. Они уже выпускаются производителями, причем существует довольно широкий модельный ряд, который поможет удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Просто выберите то, что вам подходит в соотношении цены-качества.
На основе конструкции дровяной печи современные ученые создали более эффективную печь - пиролизные котлы. В таких котлах процесс горения идет при пониженном содержании кислорода, а значит медленно. Газ, который выделяется в процессе горения, вторично догорает и выделяется очень много тепла. Топливо сгорает практически без остатка. Вот характеристики пиролизного котла:
- Двойное сжигание топлива увеличивает КПД печи до 85%.
- Зольник и дымоход чистят очень редко – отходов горения практически нет!
- Время горения на одной загрузке топлива – около 12 часов.
- Монтируется котёл, как самый обычный.
- Современные котлы с автоматикой контролируют температуру и даже дополнительную загрузку топлива.
- Можно загружать не колотые поленья. Но они должны быть хорошо просушены.
- Пиролизные котлы не бывают двухконтурными – их используют только для отопления.
- Экологичность обеспечивается тем, что вредные вещества сгорают до выхода в атмосферу.
Цены на такие котлы обычно выше, чем на обычные дровяные печи, но экономия на топливе довольно быстро окупит разницу в цене.
Стоимость кирпичной дровяной печи будет целиком зависеть от всего проекта дома. И, соответственно, рассчитывать стоимость такой печи следует в индивидуальном порядке. На итоговую стоимость влияет не только размер и тип печи, но и стоимость отделки декоративных материалов для облицовки печи.
С металлическими печами все проще. Здесь ценовой диапазон определяется функционалом и комплектацией. На отечественном рынке представлены модели российского и финского производства. И конечно же, финские модели будут стоить гораздо дороже российских. Однако спешим заметить, что по качеству российские модели не уступают финским производителям. А широкий ассортимент отечественных моделей позволит вам подобрать дровяную печь в соотношении цены к качеству.
С обслуживанием тут все еще проще. Дровяные печи работают исключительно на древесине. А дрова намного дешевле угля на сегодняшний день. Так что затраты на обслуживание такой печи будут минимальными.
Русская дровяная печь на кухне создает уют во всем доме. И использование дровяной печи на кухне намного экономичнее, чем использование газа. Обычно дровяные печи для кухни отличаются от отопительных наличием варочной поверхности. Кухонная плита должна быть обязательно, а вот наличие духовки не всегда необходимо, ведь она увеличивает габариты печи. Варочную поверхность обычно изготавливают из чугуна, металла устойчивого к длительным термическим нагрузкам, и иногда из толстой стали.
Дровяная печь на кухне может не только помогать в приготовлении пищи. Она также прекрасно будет греть хозяйку на кухне, пока снаружи холодно и неприветливо. Дровяная печь отдает свое тепло очень долго и постепенно. Благодаря этому свойству равномерно прогревается весь дом. Также русская дровяная печь обладает полезными свойствами, ведь равномерный прогрев может помочь при болях в суставах и простудных заболеваниях.
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