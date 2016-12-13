Как сохранить тепло в помещении без нагревателя?

Всем знакомо это ощущение – отопительный сезон еще не начинался, а в доме уже ощутимо похолодало. А может все дело в том, что существующих обогревательных приборов не хватает чтобы обогреть весь дом, особенно в режиме экономии электроэнергии. И тогда возникает ситуация, когда батареи горячие, а в квартире все равно холодно. Вобщем-то не важно, по какой причине вам приходится стучать зубами, важно научиться правильно и рационально использовать домашнее тепло.

От самого многоквартирного дома и его особенностей тоже многое зависит. Вы можете использовать обогреватели на минимуме и всю зиму наслаждаться теплой квартирой, а можете включать батареи на всю мощность и все равно сидеть дома в одеялах и свитерах. Важно правильно и рационально распоряжаться источниками тепла и тогда вы будете использовать тепло в доме максимально эффективно.

Что же делать в этой ситуации? Как сохранить тепло в доме без особых затрат? Что необходимо предпринять, чтобы дома было тепло без обогревателей? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!