Как сохранить тепло в помещении без нагревателя?

Всем знакомо это ощущение – отопительный сезон еще не начинался, а в доме уже ощутимо похолодало. А может все дело в том, что существующих обогревательных приборов не хватает чтобы обогреть весь дом, особенно в режиме экономии электроэнергии. И тогда возникает ситуация, когда батареи горячие, а в квартире все равно холодно. Вобщем-то не важно, по какой причине вам приходится стучать зубами, важно научиться правильно и рационально использовать домашнее тепло.
От самого многоквартирного дома и его особенностей тоже многое зависит. Вы можете использовать обогреватели на минимуме и всю зиму наслаждаться теплой квартирой, а можете включать батареи на всю мощность и все равно сидеть дома в одеялах и свитерах. Важно правильно и рационально распоряжаться источниками тепла и тогда вы будете использовать тепло в доме максимально эффективно.
Что же делать в этой ситуации? Как сохранить тепло в доме без особых затрат? Что необходимо предпринять, чтобы дома было тепло без обогревателей? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Во многих старых домах есть дымоходы и камины. Важно знать, что через дымоход может уходить все тепло, накопленное в доме. И наоборот, через каминную трубу в дом может проникать холод и сквозняки. Чтобы сохранить тепло в доме, необходимо перекрыть проход при помощи заслонки, надувного баллона или шара. На конце такого приспособления необходимо приделать веревку, чтобы его всегда можно было вытащить обратно и открыть дымоход.
Это вовсе не значит, что камин стоит вовсе забросить. Камин является хорошим источником домашнего уюта и тепла, важно правильно распоряжаться этой конструкцией. Используйте его, а дымоход перекрывайте только тогда, когда все дрова прогорят и пепел остынет. В противном случае есть опасность отравления угарным газом.
Очень много тепла уходит через оконные и дверные проемы. Все из-за щелей, которые оставляют недобросовестные строители. Особенно эта касается окон и двери в подъезд. Есть очень простой способ сделать квартиру чуточку теплее – просто нужно заделать все щели в окнах. Этот процесс занимает совсем немного времени, а финансовая сторона этой процедуры вообще не стоит вашего беспокойства. Думаю вы согласитесь с тем, что лучше потратить немного денег на утеплительную ленту, чем оплачивать лишний нолик в квитанции за электричество. К тому же этот способ поможет вам избавиться от сквозняков в квартире.
Таким же способом необходимо заделать щели возле входной двери. Для заделки щелей продаются различные утеплительные ленты. Они бывают различного качества и на разной основе. Лучше всего покупать самоклеющиеся ленты из вспененного полиэтилена.
Не стоит пренебрегать солнечными лучами, как средством сделать квартиру чуточку теплее. В дневное время раздвигайте шторы в комнатах квартиры и впускайте как можно больше солнечного света в дом. Проникая в комнату и отражаясь от различных поверхностей, он рассеивается по всему дому и согревает его на один-два градуса в дневное время суток. А это, согласитесь, довольно ощутимая разница зимой.
К тому же солнечные лучи поднимают настроение и заряжают энергией на весь день. Солнечная энергия часто очень недооценивается людьми, ведь солнечные лучи – это живая энергия в чистом виде. Так что смело впускайте в свой дом солнце, оно еще никому вреда не приносило!
Как только дневное время подходит к концу, окна становятся не источниками тепла, а наоборот поглотителями. Тепло очень быстро выходит через потрескавшиеся от времени деревянные рамы на окнах, это распространенная проблема в старых домах и квартирах. Для сохранения тепла в квартире необходимо повесить второй слой штор из плотной ткани. Это временно задержит уход тепла из помещения и поможет сохранить квартиру теплой и уютной. Но этого действия явно недостаточно, чтобы создать комфортный и теплый климат в помещении надолго. Комбинируйте различные способы сохранения тепла и тогда вы добьетесь результата.
Важно помнить одну простую истину: не следует загораживать отопительные приборы мебелью и другими предметами. Теплый воздух, который создают обогреватели, должен свободно перемещаться по комнате и согревать каждый ее уголок. Это адекватный и эффективный воздухооборот в квартире. В противном случае загороженный источник тепла будет работать впустую, грея предмет, который загораживает его или вообще, стену в которую он вмонтирован. Эта ошибка может принести огромные теплопотери в доме. Не слишком эффективно, не правда ли?
Если у вас есть возможность и время, установите термостат. Это незаменимая вещь в доме, которая окупится в течение нескольких месяцев. Термостат позволяет вручную настраивать температуру в помещении в разное время суток и года. Это позволит вам отключать отопление когда вам угодно, например когда вы уезжаете надолго. Или, во время вашего сна и отсутствия в квартире отопление можно поставить на 18 градусов. Больше не нужно, ведь в квартире нет людей, которых необходимо согреть. А вот к моменту, когда вы просыпаетесь или приходите с работы, термостат автоматически может нагреть помещение до 22 градусов. Это очень простой способ сэкономить затраты на электроэнергию.
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