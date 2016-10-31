Как выбрать хороший подарок для женщины?

Женщины – существа весьма загадочные непредсказуемые. Выбирать подарки им – та еще задачка. Подаришь им букет цветов – они безумно рады, хотя смысла в этом подарке нет никакого. А подаришь им дорогую и качественную бытовую технику – начинают плакать и обвинять вас в том, что вы их не любите. И как их можно понять после этого?
При выборе подарка для женщины следует учитывать несколько факторов, таких как: возраст, увлечения, профессия, хобби, а также склад ума и стиль жизни. Выбрать подарок для женщины – это сложный процесс, необходимо учитывать каждую деталь из этого списка. Нужно хорошо знать объекта-адресата, чтобы понять что именно порадует ее.
Понять женщину сложно, но если вы сможете это сделать – женская душа перестанет быть для вас загадкой. И вам станет понятно, что именно порадует вашу женщину, какой подарок станет для нее настоящим восторгом. А мы вам поможем это понять. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов подарков для женщины. Расскажем, какие вещи лучше всего подойдут для каких женщин. Раскроем несколько маленьких женских секретов. Приятного чтения!
Для женщин-хозяюшек необходимо подбирать полезные подарки в хозяйстве. Для них как раз подойдут подарки вроде бытовой техники, постельного белья или нового ковра для гостиной комнаты. Что-нибудь для дома – вот что их порадует. Эти женщины прекрасно готовят и убирают, это доставляет им удовольствие. Такие женщины любят наводить порядок в доме, делать перестановку и ремонт. Любая вещь для дома порадует их, они тут же найдут ей достойное применение в доме.
Новое постельное белье следует подбирать осторожно. Необходимо учитывать интересы женщины, свои, а также интерьер спальной комнаты. Постельное белье должно идеально вписываться в существующий интерьер. Та же история и с ковром. При выборе нового ковра следует руководствоваться теми же критериями выбора.
А вот в выборе новой бытовой техники стоит доверять исключительно себе, дорогие мужчины. Женские штучки вроде
мне нравится вот эта микроволновка, потому что она беленькая слушать не стоит. Ориентируйтесь исключительно на соотношение цены к качеству товара.
Также можно дарить забавные подарки, вроде кубика, на гранях которого нарисованы домашние дела. Подкидывая этот кубик можно решать в семье кто какими делами занимается сегодня. Вещь прикольная и интересная, а главное полезная в хозяйстве.
Также забавным может оказаться оригинальное постельное белье или фартук, чайный сервиз или плед. Мировые производители давно уже поняли, что людям уже надоели однообразные вещи. Теперь каждую вещь производители пытаются превратить в оригинальный предмет, который не только хорошо выполняет свою функцию, но также неординарно и эстетично выглядит. Это хорошая тенденция.
Романтичные подарки тоже нужно уметь дарить. К каждой женщине нужен свой подход, но стандартными романтичными подарками являются шампанское (вино), шоколад, цветы и мягкие игрушки. Романтичную обстановку можно также создать до вручения подарка. В этом вам отлично помогут свечи, медленная музыка и вкусная еда. Можно к этому великолепию добавить немного лепестков роз.
В такой обстановке даже неудачный подарок покажется желанным и прекрасным. Также подбирайте подарок исключительно в соответствии со вкусами женщины. Например, не дарите шоколад той женщине, которая не любит сладкое или еще хуже, имеет на сладкое аллергию. Необходимо узнавать о таких тонкостях заранее. Также не стоит выбирать подарки так, чтобы отвязаться. Это будет сразу заметно получательнице подарка. И отношение после такого будет к вам соответствующее.
Сегодня самым распространенным подарком является предмет электроники. Девушки просят своих парней подарить им айфоны и айпады. И вообще, среди людей принято каждые 2-3 года менять свои смартфоны на новые, ведь старые уже вышли из моды. Дарить электронику в наши дни принято постоянно. Выбрать электронику – вот это уже сложнее.
Как известно, женщины выбирают не логикой, а чувствами. А значит, почти всем женщинам будет абсолютно все равно сколько ядер и оперативной памяти в подаренном ноутбуке. Главное чтобы он был симпатичный и красивого цвета, типа красного или белого. Поэтому дорогие мужчины, при выборе нового смартфона для своей женщины руководствуйтесь именно ее капризами, это важно.
Билет на вечеринку или концерт – это отличный подарок для женщины. Очень важно знать какие именно группы и направления в музыке обожает слушать ваша избранница. Чтобы не получилось так, что вы купили билеты на концерт группы
Слот, а ваша любимая слушает только
Сплин.
Также можно подарить билет на вечеринку. Это может быть абсолютно любая вечеринка в честь любого праздника. Главное чтобы вашей женщине нравились шумные вечеринки и тематические вечера. Также можно купить билет на костюмированный бал, сейчас почти в каждом городе можно найти студию средневекового танца. Они часто организовывают костюмированные средневековые балы. Это будет отличным поводом отдохнуть и окунуться в другую эпоху.
Косметические средства, еще один тип подарков для женщин. Этот подарок самый опасный, выбрать подходящую косметику для своей женщины сможет только тот мужчина, который очень хорошо знает ее. И дело не только в брендах, тут необходимо учитывать тон и тип кожи, любимые цвета и запахи. Все это выбрать невероятно сложно, ведь на сегодняшний день существует огромное количество оттенков губной помады и запахов духов. Только, конечно, если ваша избранница сама не сказала вам, что именно она хочет из косметики. Тогда все намного проще.
Также хорошим подарком станет не только декоративная косметика, но и средства по уходу за кожей и волосами. Тут немного проще, необходимо знать только тип кожи и волос своей женщины.
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