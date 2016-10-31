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Как выбрать хороший подарок для женщины?

Алиса Алиса
색실공temari ball, 모리공방 모리공방 Произведения искусстваХудожественные изделия
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Женщины – существа весьма загадочные  непредсказуемые. Выбирать подарки им – та еще задачка. Подаришь им букет цветов – они безумно рады, хотя смысла в этом подарке нет никакого. А подаришь им дорогую и качественную бытовую технику – начинают плакать и обвинять вас в том, что вы их не любите. И как их можно понять после этого?

При выборе подарка для женщины следует учитывать несколько факторов, таких как: возраст, увлечения, профессия, хобби, а также склад ума и стиль жизни. Выбрать подарок для женщины – это сложный процесс, необходимо учитывать каждую деталь из этого списка. Нужно хорошо знать объекта-адресата, чтобы понять что именно порадует ее. 

Понять женщину сложно, но если вы сможете это сделать – женская душа перестанет быть для вас загадкой. И вам станет понятно, что именно порадует вашу женщину, какой подарок станет для нее настоящим восторгом. А мы вам поможем это понять. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов подарков для женщины. Расскажем, какие вещи лучше всего подойдут для каких женщин. Раскроем несколько маленьких женских секретов. Приятного чтения!

Полезные

Casa Lennor (muebles y decoración), Bianco Diseño Bianco Diseño Спальная комната Кровати и изголовья
Bianco Diseño

Bianco Diseño
Bianco Diseño
Bianco Diseño

Для женщин-хозяюшек необходимо подбирать полезные подарки в хозяйстве. Для них как раз подойдут подарки вроде бытовой техники, постельного белья или нового ковра для гостиной комнаты. Что-нибудь для дома – вот что их порадует. Эти женщины прекрасно готовят и убирают, это доставляет им удовольствие. Такие женщины любят наводить порядок в доме, делать перестановку и ремонт. Любая вещь для дома порадует их, они тут же найдут ей достойное применение в доме.

Новое постельное белье следует подбирать осторожно. Необходимо учитывать интересы женщины, свои, а также интерьер спальной комнаты. Постельное белье должно идеально вписываться в существующий интерьер. Та же история и с ковром. При выборе нового ковра следует руководствоваться теми же критериями выбора. 

А вот в выборе новой бытовой техники стоит доверять исключительно себе, дорогие мужчины. Женские штучки вроде мне нравится вот эта микроволновка, потому что она беленькая слушать не стоит. Ориентируйтесь исключительно на соотношение цены к качеству товара.

Забавные

색실공temari ball, 모리공방 모리공방 Произведения искусстваХудожественные изделия
모리공방

모리공방
모리공방
모리공방

Также можно дарить забавные подарки, вроде кубика, на гранях которого нарисованы домашние дела. Подкидывая этот кубик можно решать в семье кто какими делами занимается сегодня. Вещь прикольная и интересная, а главное полезная в хозяйстве.

Также забавным может оказаться оригинальное постельное белье или фартук, чайный сервиз или плед. Мировые производители давно уже поняли, что людям уже надоели однообразные вещи. Теперь каждую вещь производители пытаются превратить  в оригинальный предмет, который не только хорошо выполняет свою функцию, но также неординарно и эстетично выглядит. Это хорошая тенденция.

Романтичные

Bougie déco de Noël Pomme de pin moyen modèle, Bougies la Française Bougies la Française Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

Романтичные подарки тоже нужно уметь дарить. К каждой женщине нужен свой подход, но стандартными романтичными подарками являются шампанское (вино), шоколад, цветы и мягкие игрушки. Романтичную обстановку можно также создать до вручения подарка. В этом вам отлично помогут свечи, медленная музыка и вкусная еда. Можно к этому великолепию добавить немного лепестков роз. 

В такой обстановке даже неудачный подарок покажется желанным и прекрасным. Также подбирайте подарок исключительно в соответствии со вкусами женщины. Например, не дарите шоколад той женщине, которая не любит сладкое или еще хуже, имеет на сладкое аллергию. Необходимо узнавать о таких тонкостях заранее. Также не стоит выбирать подарки так, чтобы отвязаться. Это будет сразу заметно получательнице подарка. И отношение после такого будет к вам соответствующее.

Электроника

CONSENTABLE/WT, CONSENTABLE CONSENTABLE Рабочий кабинет Письменные столы
CONSENTABLE

CONSENTABLE
CONSENTABLE
CONSENTABLE

Сегодня самым распространенным подарком является предмет электроники. Девушки просят своих парней подарить им айфоны и айпады. И вообще, среди людей принято каждые 2-3 года менять свои смартфоны на новые, ведь старые уже вышли из моды. Дарить электронику в наши дни принято постоянно. Выбрать электронику – вот это уже сложнее.

Как известно, женщины выбирают не логикой, а чувствами. А значит, почти всем женщинам будет абсолютно все равно сколько ядер и оперативной памяти в подаренном ноутбуке. Главное чтобы он был симпатичный и красивого цвета, типа красного или белого. Поэтому дорогие мужчины, при выборе нового смартфона для своей женщины руководствуйтесь именно ее капризами, это важно.

Билет на концерт

My winter home + A woodland Christmas, La Maison Boop! La Maison Boop! Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
La Maison Boop!

My winter home + A woodland Christmas

La Maison Boop!
La Maison Boop!
La Maison Boop!

Билет на вечеринку или концерт – это отличный подарок для женщины. Очень важно знать какие именно группы и направления в музыке обожает слушать ваша избранница. Чтобы не получилось так, что вы купили билеты на концерт группы Слот, а ваша любимая слушает только Сплин

Также можно подарить билет на вечеринку. Это может быть абсолютно любая вечеринка в честь любого праздника. Главное чтобы вашей женщине нравились шумные вечеринки и тематические вечера. Также можно купить билет на костюмированный бал, сейчас почти в каждом городе можно найти студию средневекового танца. Они часто организовывают костюмированные средневековые балы. Это будет отличным поводом отдохнуть и окунуться в другую эпоху.

Косметика

Silver moroccan tray Fate London Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
Fate London

Silver moroccan tray

Fate London
Fate London
Fate London

Косметические средства, еще один тип подарков для женщин. Этот подарок самый опасный, выбрать подходящую косметику для своей женщины сможет только тот мужчина, который очень хорошо знает ее. И дело не только в брендах, тут необходимо учитывать тон и тип кожи, любимые цвета и запахи. Все это выбрать невероятно сложно, ведь на сегодняшний день существует огромное количество оттенков губной помады и запахов духов. Только, конечно, если ваша избранница сама не сказала вам, что именно она хочет из косметики. Тогда все намного проще. 

Также хорошим подарком станет не только декоративная косметика, но и средства по уходу за кожей и волосами. Тут немного проще, необходимо знать только тип кожи и волос своей женщины. 

Также читайте статью на нашем сайте: ’Как выбрать хороший подарок для мужчины?

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