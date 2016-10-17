Сделай сам вместо покупки: шесть идей

На любой праздник люди привыкли обмениваться подарками между собой. Проблема выбора нужного подарка – самая основная проблема перед праздником. Необходимо учитывать увлечения и вкусы человека, его пол и стиль. По выбранным характеристикам не всегда удается найти в магазинах то, что нужно. И тут возникает логичный вопрос: почему же нельзя создать подарок собственными руками? Ведь гораздо проще будет сделать нужный подарок собственноручно, а не искать нужный в магазинах. А главное, своими руками вы сможете создать абсолютно индивидуальную и неповторимую вещь, которой не будет найдено аналогов в мире.
Делать подарки своими руками гораздо проще, чем вы думаете. Достаточно хорошо знать адресата и хорошенько вдохновиться. Остальное получится само собой. Созданная вручную вещь будет выглядеть нестандартно, не как из магазина, и в этом самая главная прелесть собственноручно созданных подарков. Уникальные вещи ценятся гораздо выше, чем купленные в магазине. К тому же, адресат будет знать, что подарок делался исключительно для него. Это тоже значительно повышает ценность такого подарка.
В этой статье мы рассмотрим несколько идей для подарков, которые можно сделать своими руками. Читайте и вдохновляйтесь новыми идеями нашего журнала. Приятного чтения!
В наше время столько интересных и практичных технологий, с помощью которых можно создать удивительные и неповторимые вещи! Печать любых изображений и надписей на ткани – это быстрый, доступный и оригинальный способ поздравить дорогих вам людей вещью, смысл которой будет известен только вам.
Уютным и приятным подарком станет подушка, сшитая вами собственноручно из ткани, на которой будет напечатана ваша фотография с адресатом и символичная подпись. Этот подарок будет единственным в своем роде, а получатель будет абсолютно счастлив иметь такую вещь у себя в доме. Ведь это настоящая память, которая будет хранить в себе воспоминания долгие годы.
Лампа, канделябр или абажур станут прекрасным подарком для друзей и близких. Важно сделать такой подарок самостоятельно и учесть несколько важных нюансов.
Во-первых, важно помнить увлечения адресата. Если ваш близкий друг увлекается садоводством – то сделайте для него лампу или абажур в виде фрукта. Это сделает интерьер адресата подарка более интересным и неповторимым, а также отразит главное увлечение человека.
Во-вторых, учитывайте половую принадлежность адресата. Не каждому мужчине понравится абажур в цветочек в качестве подарка.
И в-третьих, помните о стиле в жилище вашего друга или родственника. Сделайте ему такую лампу, которая идеально впишется в уже существующий интерьер. Это будет лучшим подарком.
Необычным подарком может стать и деревянная лестница, созданная своими руками. Сейчас есть множество людей, целенаправленно занимающихся только созданием деревянных резных лестниц в домах. Это очень красивые изделия, и если вы можете создать что-то подобное, такой подарок точно понравится любому вашему другу или родственнику. Это будет абсолютно стильным, красивым и практичным подарком любому обладателю двухэтажного жилища.
Сегодня настенные картины с надписями весьма популярны. Например, такие вещи как триптихи стали очень модным и стильным дополнением к современным интерьерам. К тому же, тройные картины отлично заполняют пустое пространство стен.
Создать триптих с надписью можно самостоятельно. Это довольно просто и красиво. А, включив фантазию и творчество, можно создавать поистине волшебные и прекрасные произведения современного искусства. Шрифты можно выбирать любые, сейчас их в интернете полно. Рамки лучше подбирать в стиле интерьера комнаты получателя подарка. Учитывайте эти мелочи, ведь именно из них и создается идеальный подарок.
Создавать необычные настольные светильники очень просто, быстро и удобно. Включайте воображение и используйте все подручные средства. Их можно создавать из всего что попадается под руку. Из проволоки и бисера, из осколков стекла, из старых лампочек или бутылок. Вариантов бесчисленное множество, главное фантазия и творческий настрой.
На данном примере можно увидеть, как создать простой и стильный светильник-подсвечник из кусочков стекла и клея. Стекло всегда выглядит эффектно и дорого, а свечи придают освещению загадочности и магического очарования.
Для тех, кто хорошо умеет владеть крючком и спицами, создать уникальный подарок для близкого человека не составит особого труда. Вязание позволяет создавать самые разнообразные формы, а современные производители предоставляют пряжу всех оттенков радуги.
С помощью вязания можно создать практически все: пледы, подушки, одеяла, ковры, салфетки, чехлы для всевозможных карандашниц, блокнотов, кружек и стульев. Словом, все что душа пожелает. Главное – это вдохновение и оригинальный творческий подход к рукоделию. И тогда любая задумка осуществится так, как было задумано изначально.
В таких стилях интерьера как шебби-шик и кантри стало весьма популярным применение птичьих клеток. Только теперь их используют как подсвечники или подставки для растений. В целом, это выглядит необычно и достаточно оригинально. Белые клетки красиво смотрятся в интерьерах в светлых тонах. Они придают помещению нотку загадочности.
Создать клетку можно собственными руками. Это может быть как деревянная клетка, так и клетка из проволоки. Тут уже сами смотрите, из чего будет проще всего создать то, что вы хотите. Но из проволоки клетки получаются более изящные и витиеватые, а из дерева – более массивные и грубые.
Как вы же поняли, создавать подарки можно из всего на свете. Просто включайте воображение, и тогда вы увидите вокруг себя не просто кучу хлама и ненужных вещей, а ценный и полезный материал для создания новых оригинальных вещей.
Подарки, созданные своими руками всегда притягивают взгляды и заслуживают уважения. Ведь вы потратили свое бесценное время для того, чтобы создать его. Гораздо проще просто купить что-то в магазине, но человек не будет чувствовать того внимания, которое он получит вместе с подарком, сделанным собственноручно.
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