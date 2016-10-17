Сделай сам вместо покупки: шесть идей

На любой праздник люди привыкли обмениваться подарками между собой. Проблема выбора нужного подарка – самая основная проблема перед праздником. Необходимо учитывать увлечения и вкусы человека, его пол и стиль. По выбранным характеристикам не всегда удается найти в магазинах то, что нужно. И тут возникает логичный вопрос: почему же нельзя создать подарок собственными руками? Ведь гораздо проще будет сделать нужный подарок собственноручно, а не искать нужный в магазинах. А главное, своими руками вы сможете создать абсолютно индивидуальную и неповторимую вещь, которой не будет найдено аналогов в мире.

Делать подарки своими руками гораздо проще, чем вы думаете. Достаточно хорошо знать адресата и хорошенько вдохновиться. Остальное получится само собой. Созданная вручную вещь будет выглядеть нестандартно, не как из магазина, и в этом самая главная прелесть собственноручно созданных подарков. Уникальные вещи ценятся гораздо выше, чем купленные в магазине. К тому же, адресат будет знать, что подарок делался исключительно для него. Это тоже значительно повышает ценность такого подарка.

В этой статье мы рассмотрим несколько идей для подарков, которые можно сделать своими руками. Читайте и вдохновляйтесь новыми идеями нашего журнала. Приятного чтения!