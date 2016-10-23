7 способов выбрать правильный дом для вас

У каждого человека рано или поздно появляется та самая ситуация, когда приходит время покупать или строить свой собственный загородный дом. Это может быть как постройка собственного поместья на многие поколения вперед, так и покупка дачи для проведения на ней уикендов. А может это будет просто ваш собственный уютный домик, в котором вы собираетесь прожить остаток своих дней с любимой женщиной.

В любом случае вам придется выбирать. Построить или купить, маленький или большой, стиль элегантная классика или современный модерн. Также придется выбирать местность, в которой вы будете строить свой дом (если конечно вы будете строить, а не покупать). Будет ли это дом недалеко от городской жизни, или коттедж в глухой деревушке, дом на берегу моря или собственное поместье на собственной земле. Выбор за вами, но во всех этих случаях вам придется выбирать дом, используя основные критерии отбора.

Какие же это критерии? Как выбрать дом, который подойдет именно вам? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!