7 способов выбрать правильный дом для вас

У каждого человека рано или поздно появляется та самая ситуация, когда приходит время покупать или строить свой собственный загородный дом. Это может быть как постройка собственного поместья на многие поколения вперед, так и покупка дачи для проведения на ней уикендов. А может это будет просто ваш собственный уютный домик, в котором вы собираетесь прожить остаток своих дней с любимой женщиной.
В любом случае вам придется выбирать. Построить или купить, маленький или большой, стиль элегантная классика или современный модерн. Также придется выбирать местность, в которой вы будете строить свой дом (если конечно вы будете строить, а не покупать). Будет ли это дом недалеко от городской жизни, или коттедж в глухой деревушке, дом на берегу моря или собственное поместье на собственной земле. Выбор за вами, но во всех этих случаях вам придется выбирать дом, используя основные критерии отбора.
Какие же это критерии? Как выбрать дом, который подойдет именно вам? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
В первую очередь дом необходимо выбирать, основываясь на личных вкусах и предпочтениях. Это касается как внешнего вида, так и планировки дома. Допустим, по утрам вы привыкли сразу выпивать чашечку кофе и уж потом начинать водные процедуры. В таком случае вам необходимо выбрать дом, в котором ваша спальная комната соседствует с кухней. Различные мелочи, незначительные для других, могут быть решающими для вас в выборе своего идеального дома. Поэтому не бойтесь выбирать дом тщательно и настойчиво – в конечном итоге вы найдете именно то, что ищете.
Также дом следует выбирать по такому критерию, как соотношение площади дома на количество проживающих в нем человек. Это тоже очень важно учитывать, ведь выбрав маленький домик на большую семью, вы рискуете оказаться в тесноте и неудобстве. То же самое правило работает и в обратную сторону. Слишком большой дом для одного или двух человек тоже не будет уютным и приветливым. Человеку для комфортной жизни вовсе не нужно огромных жилых пространств. К тому же учитывайте, что чем больше размер дома, тем больше за него придется платить ежемесячно.
Также необходимо задуматься о гостевых спальнях, как дополнительных помещениях. Это важный критерий, ведь имея свой собственный дом, вы должны быть готовы к визитам друзей и родственников. Также необходимо помнить, что если в семье есть дети, то для них также необходима отдельная комната и больше простора в доме. Дети – это неиссякаемый источник энергии, который вечно двигается и требует больших пространств.
Расположение дома – тоже весьма немаловажный фактор. Важно учитывать степень экологичности местного климата, а также внешний эстетический вид окружающей природы. Люди не зря начинают переселяться за пределы городов – в городах сейчас очень загрязненная атмосфера. Воздух пропитан ядовитыми испарениями, в таком климате срок жизни человека стремительно сокращается, а рост всяческих болезней – увеличивается. За пределами города каждый ищет свой чистый и уютный рай. Поэтому тщательно выбирайте место для постройки дома (либо готовый дом). Это должно быть идеальное сочетание экологии и эстетики красивой окружающей среды.
И не забывайте, что полностью отрывать себя от цивилизации логично только в том случае, если ваша работа удаленная, а в семье нет учащихся детей. В противном случае необходимо задуматься о том, чтобы рядом было учебное заведение и место для работы.
Один из важнейших критериев выбора идеального дома для вас и вашей семьи – это запланированный бюджет на эту покупку. Постарайтесь выбирать так, чтобы соотношение цены дома к его качеству составляло идеальную пропорцию. Проверяйте дом на качество материалов и планировки. Все должно быть сделано на совесть и по ГОСТам. Внимательно читайте документы на дом – в случае, если вы купите дом с нестандартной планировкой, и это не будет оговорено с местными властями, то вы рискуете выложить кругленькую сумму за то, чтобы уладить конфликт. Все этапы строительства дома должны быть согласованы с местными органами власти. Не дайте себя обмануть, будьте внимательны.
Важную роль при выборе дома также является причина, по которой вы делаете эту покупку. Ведь покупать можно как дом для постоянного проживания, так и дом для временного пользования, пока вы подыскиваете более подходящее жилье. Хотя во втором случае лучше будет просто снимать временное жилье. От того, краткосрочные или долгосрочные ли это инвестиции, зависит и то, насколько большую сумму вы готовы потратить на покупку дома. А также меняются требования и к самому дому. Ко временному жилью особых претензий нет – на то оно и временное. А вот к дому, в котором вам жить долгое время вы будете предъявлять много претензий.
И последний критерий – стиль вашего нового дома. Тут уж все зависит от личных предпочтений покупателя. Нравится ли ему изысканность классического стиля или новшества современного модерна, простота сельского кантри или строгость форм немецкого фахверка. Внешний вид дома очень важен – ведь это лицо вас и вашей семьи. По внешнему виду дома обычно судят о людях, которые в нем проживают. Поэтому не скупитесь на внешнюю отделку – и вам приятно и людям сразу понятно что вы за люди. То же самое касается и земельного участка вокруг дома. Ухоженный садик или газон говорит о порядочных и обеспеченных людях, живущих в доме, и наоборот.
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