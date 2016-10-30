7 шагов к зеленой крыше

Хотели бы вы покрыть крышу своего дома цветущей зеленью? Растительность на крыше значительно улучшает экологию, сохраняя ливневую влагу. Также зеленая крыша способствует уменьшению количества воды, льющейся с крыши. Зеленая кровля снижает уровень расхода энергии, помогает регулировать температуру в вашем жилище и значительно приглушает внешний шум. При правильной конструкции озеленения крыши, улучшается качество ливневых стоков.

Зеленые крыши также именуются эко-кровлями. Летом они защищают обитателей дома от перегрева, помогают снижать расходы на кондиционер, а в зимнее время сохраняют внутри дома тепло, уменьшая траты на отопление.

Эко-кровля – это не только крыша, поросшая травой или газоном. На таких поверхностях можно создавать целые сады и огороды. Можно выращивать лечебные травы, цветы и множество пахучих растений, вроде медуницы или ночной фиалки. Это дополнительное место для создания огорода, если ваш земельный участок не отличается большими габаритами.

Так что же такое зеленая крыша? Какие этапы следует проделать для озеленения кровли вашего дома? И каким критериям должна соответствовать поверхность крыши, чтобы на ней можно было создать целый сад? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!