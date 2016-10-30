7 шагов к зеленой крыше

Хотели бы вы покрыть крышу своего дома цветущей зеленью? Растительность на крыше значительно улучшает экологию, сохраняя ливневую влагу. Также зеленая крыша способствует уменьшению количества воды, льющейся с крыши. Зеленая кровля снижает уровень расхода энергии, помогает регулировать температуру в вашем жилище и значительно приглушает внешний шум. При правильной конструкции озеленения крыши, улучшается качество ливневых стоков.
Зеленые крыши также именуются эко-кровлями. Летом они защищают обитателей дома от перегрева, помогают снижать расходы на кондиционер, а в зимнее время сохраняют внутри дома тепло, уменьшая траты на отопление.
Эко-кровля – это не только крыша, поросшая травой или газоном. На таких поверхностях можно создавать целые сады и огороды. Можно выращивать лечебные травы, цветы и множество пахучих растений, вроде медуницы или ночной фиалки. Это дополнительное место для создания огорода, если ваш земельный участок не отличается большими габаритами.
Так что же такое зеленая крыша? Какие этапы следует проделать для озеленения кровли вашего дома? И каким критериям должна соответствовать поверхность крыши, чтобы на ней можно было создать целый сад? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Дренажная система призвана организовывать задержку и сток воды, то есть регулировку влаги в конструкции в принципе. Прежде чем приступить к работе, необходимо удостовериться, что дренаж соответствует требуемым нормам.
Для этого нужно проверить, достаточное ли количество кровельных желобов расположено по всему периметру крыши. Также не забывайте о том, что в самой низкой части кровли должен быть построен водосточный желоб, соединенный с водосточной трубой. Она создана для того чтобы отводить дождевую влагу в коллектор для ливневых вод.
И еще один момент – очень важно выбрать правильный материал для гидроизоляции кровли. От того насколько качественно будет уложен гидроизолирующий слой зависит многое, поэтому если вы не обладаете необходимыми навыками, то лучше обратитесь за помощью к профессионалам.
Материалы для дренажного слоя используются в зависимости от вашего расположения и могут быть: пемзой, торфом, глиной, перегноем, полимерами и прочими материалами.
Это самый первый шаг, который следует сделать если вы твердо решили создать на своей крыше цветущий сад. Лучше всего будет пригласить для консультации грамотного инженера проектировщика, который все проверит и скажет вам, выдержит ли несущая балка кровли внесенные в нее изменения. С самого начала важно знать, выдержит ли крыша зеленые насаждения. Также следует уточнить у специалиста, какую именно растительность следует высаживать на вашей кровле.
Важно понимать, что полностью высаженная растительностью крыша будет иметь дополнительный вес, причем весьма немаленький.
Обязательно проверяйте наклон крыши. Основное требование к наклону зеленой крыши – чтобы вода в нее стекала естественным путем. Собственно именно поэтому для озеленения идеально подходят любые крыши, уровень наклона которых не превышает отметку в 40 градусов.
Это очень важное условие для зеленой кровли. Если вы не будете его соблюдать – вся ваша работа по озеленению крыши может пойти насмарку.
На поверхность крыши сначала стоит установить деревянную обрешетку для установки зеленой крыши. Также это может быть сплошной настил из дерева или индивидуальный каркас под углом. Подложка или каркас должны быть достаточно прочными и хорошо защищенными от атмосферных явлений.
Далее необходимо положить гидроизоляционный слой, который не даст поливной воде проникнуть под каркас и испортить конструкцию. Влага может сохраняться в кассетах с грунтом и постоянно подпитывать растения, или же можно сделать легкий сток по гидроизоляции.
Барьер для корневой системы растений. Этот слой должен быть положен на гидроизоляционный слой, ведь растения со временем отрастят корни и могут испортить гидроизоляцию. Барьером может быль полимерная пленка. Также, приобретая гидроизоляцию, можно позаботиться о том, чтобы она уже была со специальным антикорневым слоем.
Далее идет дренажный слой, который занимается регулированием количества влаги в конструкции зеленой кровли. Дренаж можно сделать из керамзита, а можно приобрести и геоматы - специальные решетки, которые напоминают мочалки и обладают неплохими дренажными свойствами.
Следующим идет фильтрационный слой, задача которого состоит в том, чтобы не дать засоряться дренажному слою. Для фильтра используется специальный геослой, который предотвращает смешивание грунта и дренажа.
И последним слоем является георешетка (кассета). Она необходима только в том случае, если крыша неровная или имеет небольшой угол наклона. Без этого слоя на угловой крыше грунт задерживаться не станет и в скором времени сползет.
Для выращивания растений используйте легкую смесь. Верхний слой почвы (садовая почва) использовать в конструкции зеленых крыш не стоит, по причине чрезмерного веса и большого уплотнения. Идеальным вариантом для зеленых крыш станет смесь органических и неорганических материалов. Отдавайте предпочтение материалам которые мало весят, но при этом отлично удерживают в себе влагу. Обычно смесь для выращивания растений на зеленой крыше изготавливается из разных видов вспученного сланца, перлита, кокосовой кожуры или торфяника.
Мы рекомендуем вам выбирать растения для посадки, устойчивые к засухе и максимально подходящие для вашего климатического региона. Помните, что чем более устойчивы растения к засухе, тем реже вам придется их поливать.
Выбирайте растения, которые гарантированно выдерживают резкие перепады температур и колебания погодных условий. Можно даже устроить таким растениям небольшую проверку, тест-драйв в условиях зеленой крыши.
Старайтесь покупать растения, которые высажены в дерновой покров и созданы местными производителями. Таким образом вам не придется тратиться на транспортировку, а также вы сможете увеличить покрытие крыши.
Также мы рекомендуем вам воспользоваться руководством, в котором указаны особенности вашего района. Таким образом вы точно сможете понять, какие растения однозначно выдержат даже самые низкие температуры, свойственные вашей климатической зоне.
Высаживайте растения с достаточным интервалом между ними. Цветы высаживаются вместе с дерном, в котором они были куплены.
Полив растений рекомендуется осуществлять лишь тогда, когда это необходимо. Также стоит учитывать устойчивость растений к засухе – некоторые растения не будут требовать от вас влаги даже в засушливый день. И не забывайте полить растения сразу же, как только вы их высадили. Сначала растения больше всего нуждаются во влаге.
Используйте дожди в своих целях. Воспринимайте дождливые дни как внеплановые поливы зеленой крыши, выполненные вместо вас.
Постарайтесь как можно чаще проверять состояние дренажной системы. Если вдруг вы найдете в системе засор, который блокирует выход воды – немедленно удалите засорение. Любые избытки воды в дренажной системе могут привести к разрушению всей конструкции зеленой кровли.
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