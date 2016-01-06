Многие согласятся с тем, что цвета, используемые в интерьере, оказывают влияние не только на эмоциональное состояние человека, но и на помещение и его восприятие. Если правильно выбрать палитру цветов, то можно скрыть разные недостатки интерьера. Каждый цветовой тон имеет свое влияние на пространство. Какой эффект создают цвета в комнате? Помещение можно уменьшить и расширить, удлинить и укоротить, создать зоны в пространстве, охладить солнечную комнату или добавить тепла для помещения с окнами, выходящими на север. Темные и теплые цвета смыкают стены, холодные и светлые их раздвигают. Потолок будет выглядеть выше, если он будет на тон светлее стен. Для увеличения окон рамы красят в цвет стен.

В данной статье вы узнаете о том, какой эффект создают цвета в комнате, какое они имеют влияние, как могут преобразить интерьер и помещение в целом.