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Какой эффект создают цвета в комнате?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
kate apt, labzona labzona Спальня в эклектичном стиле
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Многие согласятся с тем, что цвета, используемые в интерьере, оказывают влияние не только на эмоциональное состояние человека, но и на помещение и его восприятие. Если правильно выбрать палитру цветов, то можно скрыть разные недостатки интерьера. Каждый цветовой тон имеет свое влияние на пространство. Какой эффект создают цвета в комнате? Помещение можно уменьшить и расширить, удлинить и укоротить, создать зоны в пространстве, охладить солнечную комнату или добавить тепла для помещения с окнами, выходящими на север. Темные и теплые цвета смыкают стены, холодные и светлые их раздвигают. Потолок будет выглядеть выше, если он будет на тон светлее стен. Для увеличения окон рамы красят в цвет стен.

В данной статье вы узнаете о том, какой эффект создают цвета в комнате, какое они имеют влияние, как могут преобразить интерьер и помещение в целом.

Красные оттенки

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Красный цвет является самым ярким и эмоциональным. Его выбирают в основном активные люди. Вообще его сложно применять в интерьере. Но помните, что в больших дозах он вызывает агрессию. Чтобы нейтрализовать его эффект, добавьте к нему белый. Также он сочетается с оранжевым, желтым, серым, зеленым, коричневым, серо-синим. Для создания тонизирующего интерьера используйте такие оттенки, как бордовый, вишневый, терракотовый и коралловый. Красный может использоваться для гостиной комнаты и рабочего кабинета. В ванной комнате красный применяется только в качестве акцентного цвета на керамической плитке. Он должен тогда составлять не больше 10 процентов цветового решения.

Голубой цвет

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Голубой цвет создает воздушное пространство, погружает в мечты и идеалы, привносит ощущение свежести. С его помощью интерьер комнаты приобретает расслабляющую и успокаивающую обстановку, он дает расширение и открытость. Бирюзовый оттенок идеален для ванной комнаты, особенно в качестве акцентов,  а светло-голубой – для спальни, так как вызывает сонливость. Светло-синий может визуально увеличить помещение. Дизайнеры считают, что этот цвет не самый востребованный для домашнего интерьера. Так как он относится к холодной палитре, то его не следует применять в помещениях с северной стороной или плохой освещенностью. Голубой хорошо сочетается с зеленым, серым, красным, желтым, коричневым, белым.

Зеленый

kate apt, labzona labzona Спальня в эклектичном стиле
labzona

labzona
labzona
labzona

Какой эффект создают цвета в комнате? Зеленый цвет универсален, так как подходит для любого направления и стиля интерьера. Он успокаивает и гармонизирует, создает полное умиротворение,  поэтому применяется для зоны отдыха, спальни, гостиной и для рабочей комнаты. Зеленый способен расширить и открыть помещение. Зеленый тон зрительно увеличивает комнату. Рекомендуют его сочетать с оранжевым, синим, коричневым, черным и белым. Хороший эффект в помещении создается при сочетании с красным, так как последний придает большую выразительность.

Желтый цвет

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Гостиная в стиле модерн
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Этот цвет стимулирует умственную деятельность, творческое мышление, повышает работоспособность. В палитре он самый яркий и легкий. Поскольку желтый тонизирует и стимулирует, он нужен для кухни. Но также он подойдет и для гостиной, и для рабочей комнаты. Его применение возможно и в детской комнате. Какой эффект создают цвета в комнате? Помните, что желтый скрадывает пространство, закрывает его. Он хорошо комбинируется с белым, зеленым, черным, коричневым, серым, красным. Главное – не злоупотребляйте им, в противном случае интерьер станет интенсивным и слишком насыщенным.

Фиолетовый

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Спальня в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Фиолетовый цвет оказывает неоднозначный эффект. В небольшом количестве он успокаивает, но в обратном случае начинает угнетать. Больше всего он подходит для зоны отдыха. Фиолетовый цвет применяется в комбинации с белым, серебряным, черным, синим, коричневым, красным. Иногда его тяжело использовать, так как оказывает противоречивое влияние на состояние человека. Чаще всего заказчики отказываются от такого цвета в интерьере. Если вам не нравится этот цвет и его эффект, то можете остановиться на его оттенках.

Коричневые тона

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Кухня в рустикальном стиле
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Коричневый является темным и теплым цветом. Какой эффект создают цвета в комнате? Он ограничивает пространство, дает ощущение близости, визуально уменьшает помещение, но придает особый уют и в некоторой степени успокаивает. Так как коричневый символизирует землю, семейный очаг, то особенно подходит для создания домашнего уютного интерьера. Чтобы пространство не было им перегружено, сочетайте его с белым, желтым, зеленым, бежевым, оранжевым и голубым. Перенасыщение таким цветом вызывает утомление. Для создания приятного для глаз эффекта он в основном используется в текстиле и мебели.

Влияние цветов на отдельные части комнаты

Spa in Villa Privata, Fabio Valente Studio di architettura e urbanistica Fabio Valente Studio di architettura e urbanistica Спа в стиле модерн
Fabio Valente Studio di architettura e urbanistica

Fabio Valente Studio di architettura e urbanistica
Fabio Valente Studio di architettura e urbanistica
Fabio Valente Studio di architettura e urbanistica

Как влияет цвет пола? Более темное напольное покрытие дает чувство стабильной основы, делает помещение устойчивым. Светлый же пол создает в помещении ощущение приветливости и воздушности. Как влияет цвет потолка? В случае если тон у потолка светлее, чем тон стен, то комната будет казаться выше и более открытой. Если потолки темнее стен, то зрительно помещение теряет в высоте, но все же кажется шире. Цветные стены кажутся ближе, поэтому укорачивают комнату. При выведении более насыщенных цветов на передний план, а тона с добавлением серого оставить на заднем плане, то это создаст в помещении глубину. Более светлые оттенки выступают вперед, а более темные отступают. Это происходит в связи с тем, что более светлые поверхности больше отражают свет и  видны поэтому лучше. Как действуют акцентные стены? Они зонируют пространство, притягивают взгляд. Если у акцентных стен теплые и насыщенные тона, то они укорачивают помещение. Светлые и прохладные тона таких стен способствуют расширению.

Таким образом, вы узнали, какой создают эффект цвета в комнате, как их использовать для коррекции тех или иных пропорций. Учитывайте все характеристики цвета, его эффект, тогда у вас получится создать гармоничный интерьер.

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