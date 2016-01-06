Многие согласятся с тем, что цвета, используемые в интерьере, оказывают влияние не только на эмоциональное состояние человека, но и на помещение и его восприятие. Если правильно выбрать палитру цветов, то можно скрыть разные недостатки интерьера. Каждый цветовой тон имеет свое влияние на пространство. Какой эффект создают цвета в комнате? Помещение можно уменьшить и расширить, удлинить и укоротить, создать зоны в пространстве, охладить солнечную комнату или добавить тепла для помещения с окнами, выходящими на север. Темные и теплые цвета смыкают стены, холодные и светлые их раздвигают. Потолок будет выглядеть выше, если он будет на тон светлее стен. Для увеличения окон рамы красят в цвет стен.
В данной статье вы узнаете о том, какой эффект создают цвета в комнате, какое они имеют влияние, как могут преобразить интерьер и помещение в целом.
Красный цвет является самым ярким и эмоциональным. Его выбирают в основном активные люди. Вообще его сложно применять в интерьере. Но помните, что в больших дозах он вызывает агрессию. Чтобы нейтрализовать его эффект, добавьте к нему белый. Также он сочетается с оранжевым, желтым, серым, зеленым, коричневым, серо-синим. Для создания тонизирующего интерьера используйте такие оттенки, как бордовый, вишневый, терракотовый и коралловый. Красный может использоваться для гостиной комнаты и рабочего кабинета. В ванной комнате красный применяется только в качестве акцентного цвета на керамической плитке. Он должен тогда составлять не больше 10 процентов цветового решения.
Голубой цвет создает воздушное пространство, погружает в мечты и идеалы, привносит ощущение свежести. С его помощью интерьер комнаты приобретает расслабляющую и успокаивающую обстановку, он дает расширение и открытость. Бирюзовый оттенок идеален для ванной комнаты, особенно в качестве акцентов, а светло-голубой – для спальни, так как вызывает сонливость. Светло-синий может визуально увеличить помещение. Дизайнеры считают, что этот цвет не самый востребованный для домашнего интерьера. Так как он относится к холодной палитре, то его не следует применять в помещениях с северной стороной или плохой освещенностью. Голубой хорошо сочетается с зеленым, серым, красным, желтым, коричневым, белым.
Какой эффект создают цвета в комнате? Зеленый цвет универсален, так как подходит для любого направления и стиля интерьера. Он успокаивает и гармонизирует, создает полное умиротворение, поэтому применяется для зоны отдыха, спальни, гостиной и для рабочей комнаты. Зеленый способен расширить и открыть помещение. Зеленый тон зрительно увеличивает комнату. Рекомендуют его сочетать с оранжевым, синим, коричневым, черным и белым. Хороший эффект в помещении создается при сочетании с красным, так как последний придает большую выразительность.
Этот цвет стимулирует умственную деятельность, творческое мышление, повышает работоспособность. В палитре он самый яркий и легкий. Поскольку желтый тонизирует и стимулирует, он нужен для кухни. Но также он подойдет и для гостиной, и для рабочей комнаты. Его применение возможно и в детской комнате. Какой эффект создают цвета в комнате? Помните, что желтый скрадывает пространство, закрывает его. Он хорошо комбинируется с белым, зеленым, черным, коричневым, серым, красным. Главное – не злоупотребляйте им, в противном случае интерьер станет интенсивным и слишком насыщенным.
Фиолетовый цвет оказывает неоднозначный эффект. В небольшом количестве он успокаивает, но в обратном случае начинает угнетать. Больше всего он подходит для зоны отдыха. Фиолетовый цвет применяется в комбинации с белым, серебряным, черным, синим, коричневым, красным. Иногда его тяжело использовать, так как оказывает противоречивое влияние на состояние человека. Чаще всего заказчики отказываются от такого цвета в интерьере. Если вам не нравится этот цвет и его эффект, то можете остановиться на его оттенках.
Коричневый является темным и теплым цветом. Какой эффект создают цвета в комнате? Он ограничивает пространство, дает ощущение близости, визуально уменьшает помещение, но придает особый уют и в некоторой степени успокаивает. Так как коричневый символизирует землю, семейный очаг, то особенно подходит для создания домашнего уютного интерьера. Чтобы пространство не было им перегружено, сочетайте его с белым, желтым, зеленым, бежевым, оранжевым и голубым. Перенасыщение таким цветом вызывает утомление. Для создания приятного для глаз эффекта он в основном используется в текстиле и мебели.
Как влияет цвет пола? Более темное напольное покрытие дает чувство стабильной основы, делает помещение устойчивым. Светлый же пол создает в помещении ощущение приветливости и воздушности. Как влияет цвет потолка? В случае если тон у потолка светлее, чем тон стен, то комната будет казаться выше и более открытой. Если потолки темнее стен, то зрительно помещение теряет в высоте, но все же кажется шире. Цветные стены кажутся ближе, поэтому укорачивают комнату. При выведении более насыщенных цветов на передний план, а тона с добавлением серого оставить на заднем плане, то это создаст в помещении глубину. Более светлые оттенки выступают вперед, а более темные отступают. Это происходит в связи с тем, что более светлые поверхности больше отражают свет и видны поэтому лучше. Как действуют акцентные стены? Они зонируют пространство, притягивают взгляд. Если у акцентных стен теплые и насыщенные тона, то они укорачивают помещение. Светлые и прохладные тона таких стен способствуют расширению.
Таким образом, вы узнали, какой создают эффект цвета в комнате, как их использовать для коррекции тех или иных пропорций. Учитывайте все характеристики цвета, его эффект, тогда у вас получится создать гармоничный интерьер.