До и После: из руин в глянец

Этот проект, как и многие другие, очередной раз доказывает, что в профессиональные архитекторы и дизайнеры интерьера способны справится с любой задачей. Квартира, которую пришлось полностью переделать, нуждалась в срочном ремонте. Долгие годы она была закрыта на ключ. При переезде новые хозяева попытались облагородить помещения собственными силами, однако такие незначительные вложения, как установка нового духового шкафа или раковины, вряд ли можно считать оправданными. Плотный слой пыли в некоторых труднодоступных местах скрывал разбитую плитку, трещины и рассохшийся паркет. Канализация и сантехника полностью пришли в негодность, элементы электропороводки также не были исправны. По этой причине проведение ремонтных работ, бесспорно, предполагало вовлечение профессионалов.