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До и После: из руин в глянец

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PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Дерево Бежевый
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Этот проект, как и многие другие, очередной раз доказывает, что в профессиональные архитекторы и дизайнеры интерьера способны справится с любой задачей. Квартира, которую пришлось полностью переделать, нуждалась в срочном ремонте. Долгие годы она была закрыта на ключ. При переезде новые хозяева попытались облагородить помещения собственными силами, однако такие незначительные вложения, как установка нового духового шкафа или раковины, вряд ли можно считать оправданными. Плотный слой пыли в некоторых труднодоступных местах скрывал разбитую плитку, трещины и рассохшийся паркет. Канализация и сантехника полностью пришли в негодность, элементы электропороводки также не были исправны. По этой причине проведение ремонтных работ, бесспорно, предполагало вовлечение профессионалов.

Поставленные задачи

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Общий метраж квартиры – 36 кв.м. Если сперва в глаза бросались провода, свисающие с потолка кабели и неровный пол, то позднее стало возможным оценить преимущество высоких стен и простую планировку. Несмотря на столь компактные размеры, дизайнеры смогли сделать пространство квартиры легким, удобным и наполненным воздухом.

Стирание границ

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Железо / Сталь
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Комната производит совершенно сюрреалистическое впечатление. Стеклянная стена «растворила» границы между спальней и гостиной. Занавес из плотной ткани позволяет, при необходимости, создать приватную атмосферу. Возле комнаты для сна и отдыха находится санузел с ванной, а также небольшая гардеробная.

Кухня

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Гостиная, столовая зона и кухня объединились в одном помещении. Для этого пришлось снести пару стен. Прежнее пространство для кулинарных экспериментов, безусловно, было оснащено необходимой техникой, будь то холодильник, стиральная машина и вытяжка. Однако ни новая мультиварка, ни духовой шкаф не могли спрятать от глаз грязные швы напольной плитки, несуразную трубу вытяжки, плохое освещение.

Открытая планировка

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

После того, как квартирой занялись специалисты, кухня была прекрасно интегрирована в пространство гостиной. Здесь же расположился высокий обеденный стол, который можно использовать в качестве дополнительной поверхности для работы. Свисающие креативные светильники озаряют обеденную зону приятным золотистым светом.

Гостевой санузел

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Еще один санузел находится рядом с прихожей. Именно так он выглядел до реконструкции. После перепланировки его основные зоны остались в прежних границах, однако, дизайнеры решили отказаться от душевой, тем самым, уменьшив помещение, а также создав дополнительную зону отдыха в гостиной.

Преображение

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Обновленная уборная выглядит хоть и компактно, но очень приятно. Дизайн-бюро, занимавшееся ремонтом, опубликовало более сорока фотографий нового интерьера и процесса ремонтных работ. Вы можете посмотреть их на странице проекта.

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