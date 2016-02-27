Как построить собственный дом?

Выбирая тип дома, необходимо помнить, что не только холодный прагматизм, а прежде всего Ваш индивидуальный стиль жизни и мировоззрение должны определять характер Вашего жилища. Не существует универсального типа дома. Всякому типу свойственны как плюсы, так и минусы сравнительно с прочими типами. Поэтому,предпочтя какое-либо одно качество дома, следует быть готовым поступиться другими. Заранее желательно ознакомиться с особенностями домов из различных материалов и свойствами типичных конструкций. При всем их разнообразии и различиях между ними, существует несколько принципиальных характеристик, на основании которых и делается выбор: долговечность, или капитальность; пожароопасность; массивность, или вес конструкции. Здесь же необходимо принять в расчёт стоимость, предполагаемые трудозатраты и время стройки, и конкретные качества помещений, которые Вы бы желали иметь в собственном доме.

Конструкции малоэтажных жилых домов можно условно разбить на две большие группы. Во-первых, полностью деревянные и построенные на основе древесины дома: срубы, каркасные, панельные и выполненные из бруса дома. Во-вторых, дома со стенами из натурального или искусственного камня, кирпича и бетона.