Как построить собственный дом?

Не многие из нас говоря сегодня о строительстве собственного дома, имеют ввиду своё непосредственное участие в стройке. И происходит это по ряду причин. Современный дом – это больше не просто коробка с печью, но сложный комплекс функций, заключённый в более-менее сложном архитектурном решении. Сегодня построить собственный дом – значит скорее не поработать руками, а принять ряд решений, составить ряд расчётов и так далее. И такую работу можно так же выполнять умело и не умело, что в не меньшей степени, чем мастерство строителей, определяет качество конечного результата.
Прежде, чем взяться за строительство дома, необходимо понять, что дело это состоит далеко не только в грубой физической работе. На самом деле, собственный дом – это достаточно обширный и сложный комплекс процедур, требующих консультаций либо плотного сотрудничества с рядом специалистов: архитектором, дизайнером, строителями, техниками, бюрократами (чиновниками) на разных уровнях и по разному поводу. Всё это многообразие сказывается и на цене, и на времени строительства. Так что, прежде, чем начинать, стоит смирить свою мечтательность, впрочем, не до конца подавляя её, но ожидая тех моментов, когда творческая фантазия сможет вырваться на белый свет и попутно произвести максимум пользы.
Строительство дома начинается не с закладки фундамента или распивания бутылки шампанского, как это рисуется в фантазиях, но с волевого решения. И этот шаг, как и каждый последующий, не уступают друг дружке по важности. Для того, чтобы в большой степени быть уверенным в том, что результат будет не просто сносным, а идеальным, Вам необходимо с самого начала держать всё под контролем. Давайте посмотрим, какие важнейшие шаги Вам следует предпринять на пути к собственному дому.
Выбирая тип дома, необходимо помнить, что не только холодный прагматизм, а прежде всего Ваш индивидуальный стиль жизни и мировоззрение должны определять характер Вашего жилища. Не существует универсального типа дома. Всякому типу свойственны как плюсы, так и минусы сравнительно с прочими типами. Поэтому,предпочтя какое-либо одно качество дома, следует быть готовым поступиться другими. Заранее желательно ознакомиться с особенностями домов из различных материалов и свойствами типичных конструкций. При всем их разнообразии и различиях между ними, существует несколько принципиальных характеристик, на основании которых и делается выбор: долговечность, или капитальность; пожароопасность; массивность, или вес конструкции. Здесь же необходимо принять в расчёт стоимость, предполагаемые трудозатраты и время стройки, и конкретные качества помещений, которые Вы бы желали иметь в собственном доме.
Конструкции малоэтажных жилых домов можно условно разбить на две большие группы. Во-первых, полностью деревянные и построенные на основе древесины дома: срубы, каркасные, панельные и выполненные из бруса дома. Во-вторых, дома со стенами из натурального или искусственного камня, кирпича и бетона.
Проект составляется специалистом на основании Ваших предпочтений и ряда конкретных соображений. В расчёт принимаются размер Вашей семьи, стиль жизни, возраст и занятость членов семьи. Необходимым условием составления удачного проекта является также прогноз изменения их численности. Разумеется, это может быть только самая общая прикидка, и смысл её в том, чтобы в какой-то момент дом не остался полупустым или забитым до отказа: некоторые перспективы должны быть обозначены. Обобщая, можно сформулировать несколько ключевых пунктов выбора типа дома: размер семьи и перспективы её изменения, возможность изменения специфики помещений, возможности реконструкции дома и срок эксплуатации строения.
Важно постараться ответить на три вопроса: что необходимо, что желательно и чем можно пожертвовать?
Определившись с типом дома и Вашими ожиданиями от него, следующим шагом будет составление бюджета. Со строительством дома связано множество расходов, которые можно классифицировать следующим образом: необходимые на приобретение и освоение земельного участка (цены участка, налоги, разбивка участка на зоны, прокладка коммуникаций и коммунальное обслуживание.); связанные собственно со строительством ( строительные материалы, оплата труда рабочих и наём техники); связанные с проведением строительных работ (оплата проекта, архитектурного надзора и услуг специалистов)
Важно, что существенное влияние на конечную цену оказывает не только предпочтение материала, но также и качество строительных работ. На основании всех этих соображений составляется подробная смета расходов.
Важно понимать, что дизайн фасада крепко-накрепко завязан на внутренней планировке здания. Таким образом, предпочитая тот или иной материал или тип, Вы предопределяете стиль и допустимые вариации решения экстерьера дома. Далее – дело за деталями: цвет, текстура, элементы ковки, решение дверей и окон, и прочее. Каждый из материалов обладает своими свойствами и требует предварительной подготовки поверхности.
Выбирая способ отопления, решение принимают основываясь на расчёте общих затрат и расходов на приобретение отопительного оборудования.
Для того, чтобы гарантировать эффективность отопления дома и то, что Вы не будете “греть улицу”, нужно заранее побеспокоится о качественной необходимой теплоизоляции стен и перекрытий. На самом деле, выбрать систему отопления не так уж и просто. Так, например, в некоторых случаях электрическое отопление может выйти гораздо дешевле газового, учитывая стоимость монтажа системы. Для того, чтобы избежать просчёта, Вам понадобится консультация специалиста. Одновременно с выбором предпочтительного способа отопления, следует задуматься и о вентиляции помещений. Необходимо продумать систему приточной и отточной вентиляции, чтобы избежать проблем со влажностью, плесенью, не выводимыми запахами и т.д. Что касается санитарно-технических работ, то их может и должен выполнять только специалист, в особенности, когда оборудование подсоединяют к общей централизованной или коммунальной сети.
Электрокоммуникации, так же, как и отопление и сантехнические коммуникации, должны быть в ведении специалистов. При составлении схемы электроосвещения необходимо продумать достаточное число источников освещения и штепсельных розеток. Руководствоваться здесь нужно тем, что в разных сторонах дома может наблюдаться разный уровень естественной освещенности, зависящий от времени суток. Помимо этого, принимаются в расчёт габариты помещения и его функция, а так же индивидуальные потребности жильцов. Так, можно заметить, что с увеличением возраста потребность в яркости освещения растёт.
Что касается розеток, то их оптимальное количество в каждой комнате от 4 до 6, и только в гостиной – до 12.
Так же, как и дизайн экстерьера, интерьерное решение во многом продиктовано самой архитектурой дома, но здесь диктат плана значительно условнее. Строя дом для себя и своей семьи, Вы наверняка загодя уже предполагаете именно то, как будут выглядеть отдельные комнаты: спальни, гостиная, детская… Однако, важно понимать, что всё многообразие решений должно быть подчинено некой общей концепции дизайна. Это создаст в Вашем доме особую атмосферу, дух именно Вашего дома. На фоне большой идеи, каждая деталь будет смотреться полновесно и в нужную меру.
Строительство собственного дома – это тяжёлое предприятие, требующее большой самоотдачи и крупных денежных вложений. Однако собственный дом, как всякая большая мечта, стоит всех усилий и затрат и возвращает их сторицей.