Простые шаги к созданию идеальной оранжереи

Планируете постройку теплицы? Вооружаемся компасом и ищем южную сторону участка – именно солнечные лучи необходимы для естественного обогрева и освещения растений в теплицах. Специалисты советуют ориентировать круглогодичные теплицы по направлению восток – запад, так вы обеспечите максимальную освещенность постройки.

Кроме этого, площадка для вашей оранжереи не должна быть в тени от рядом стоящих строений, чтобы солнце освещало ее максимальное количество времени в течение дня. Теплицы обычно строят на ровных, хорошо освещенных площадках. В низинах воздух более сырой и холодный, почва будет долго прогреваться даже при хорошем отоплении.