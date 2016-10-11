Простые шаги к созданию идеальной оранжереи

Возможность круглый год выращивать в своем саду свежие овощи, зелень, да и просто, радовать себя красочными тепличными растениями – один из приятных плюсов собственного участка на природе. Возведение теплицы – дело кропотливое, но при спланированном и продуманном подходе результат вполне оправдает ваши старания.
Строительство на участке таких отапливаемых систем, как теплицы, оранжереи – вопрос комплексный. Необходимо заранее рассчитать конечную стоимость проекта, чтобы средств хватило на все компоненты – от конструкции до системы освещения и отопления, упустив одну из деталей вы не получите возможности создать маленький уголок лета круглый год.
Планируете постройку теплицы? Вооружаемся компасом и ищем южную сторону участка – именно солнечные лучи необходимы для естественного обогрева и освещения растений в теплицах. Специалисты советуют ориентировать круглогодичные теплицы по направлению восток – запад, так вы обеспечите максимальную освещенность постройки.
Кроме этого, площадка для вашей оранжереи не должна быть в тени от рядом стоящих строений, чтобы солнце освещало ее максимальное количество времени в течение дня. Теплицы обычно строят на ровных, хорошо освещенных площадках. В низинах воздух более сырой и холодный, почва будет долго прогреваться даже при хорошем отоплении.
Выбирая участок для теплицы, присмотритесь к особенностям своего участка. Найдите места, где трава обильно покрывается росой летним утром, долго лежит снег весной, накапливаются лужи после дождя – на таких участках почва плохо прогревается и дренируется, их лучше обходить стороной при строительстве теплицы. Выбирайте участки почвы сухие, теплые, хорошо дренированные, с уровнем грунтовых вод не меньше метра от поверхности земли.
Маленький парник, накрываемый на пару весенних месяцев для выращивания рассады, конечно обойдется и солнечным теплом. Но для основательной теплицы обязательно предусмотрите необходимость искусственного отопления и освещения, а значит – доступность подведения электричества к строению.
Основательная оранжерея строится на небольшом фундаменте, что обеспечивает устойчивость всей конструкции. Для строительства каркаса используют как деревянные рамы, так и металлические конструкции – более долговечные, но и дорогостоящие.
Дерево – материал легкий, доступный и экологичный. Единственная сложность его использования для тепличного строительства – учесть воздействие влажного теплого воздуха на древесину. Для каркаса теплицы не требуются дорогие породы древесины, но бруски должны быть хорошо высушены, без дефектов и сучков. Кроме этого, обязательна предварительная пропитка древесины специальными составами для защиты от плесени, гниения и трещин.
Металлический каркас – долговечная и прочная основа для теплиц. Производители предлагают разнообразный выбор материалов – от обычной профильной трубы до оцинкованного профиля.
Строительство теплицы – процесс хотя и понятный, но требует и определенных навыков, и расширенного списка оборудования.
При строительстве конструкции из дерева пригодится набор столярных инструментов, чтобы не обращаться за помощью к столярам или плотникам: электрическая дисковая пила, электрический или обычный ручной рубанок, ножовка, отвертка и молоток. Вместо отвертки могут быть применены коловорот, шуруповерт или электродрель.
Если вы решили использовать для строительства арочной конструкции профильные трубы, то необходимо будет использовать специальное оборудование – трубогиб или обращаться дополнительно к специалистам для изготовления ровных одинаковых дуг.
Тепличное строительство не ограничивается простыми формами, высота и форма каркасов значительно различается и в зависимости от выбранного материала, и от задач сооружения.
Арочные теплицы – достаточно универсальный и доступный вид конструкции, быстро монтируется, есть возможность регулировать в дальнейшем эксплуатации высоту теплицы.
Одно- и двухскатные оранжереи могут быть солидных размеров, это уже настоящий круглогодичный дом для овощей, зелени и цветов.
Блочная теплица – это система, объединяющая под одной крышей сразу два двухскатных строения, светлая и просторная. При строительстве такой теплицы особое внимание требуется к форме крыши – излишне пологая будет собирать большой слой снега.
Традиционно для покрытия теплиц и оранжерей использовалось стекло. Материал, конечно, не самый простой в монтаже и эксплуатации, но микроклимат в теплице обеспечивает устойчивый и близкий к идеальному. Ввиду сложности работы со стеклом, современные теплицы конструируют зачастую из пластиковых материалов:от полиэтиленовой пленки до поликарбонатов. Выбор материала для покрытия – компромисс между стоимостью и прочностью.
Температура и влажность воздуха в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне. Излишняя сырость и духота столь же губительна для растений, как и холодные сквозняки, не забывайте про нарицательный эпитет
тепличное растение, характеризующее высокие требования к условиям окружающей среды. Система вентиляции в теплицах может быть полуавтоматической- тогда вам нужно будет самостоятельно отслеживать температуру, влажность и включать при необходимости вентиляцию. Более дорогостоящие автоматические системы оснащены датчиками и программным комплексом. Достаточно задать нужные параметры и система сама будет поддерживать заданные условия.
К сожалению, в российском климате круглогодичная теплица немыслима без серьезной системы отопления. Варианты отопления различаются по сложности строительства и эксплуатационной стоимости. Для самостоятельной реализации вполне доступно:
- обогрев теплицы с помощью солнечных аккумуляторов,
- отопление воздухом,
- газовое отопление,
- с применением твердого топлива,
- водяное отопление.