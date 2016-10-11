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Простые шаги к созданию идеальной оранжереи

Перла Вереника Перла Вереника
homify Сад Беседки и теплицы
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Возможность круглый год выращивать в своем саду свежие овощи, зелень, да и просто,  радовать себя красочными тепличными растениями – один из приятных плюсов собственного участка на природе. Возведение теплицы – дело кропотливое, но при спланированном и продуманном подходе результат вполне оправдает ваши старания.

Установите рамки бюджета

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Зимний сад в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Строительство на участке таких отапливаемых систем, как теплицы, оранжереи – вопрос комплексный. Необходимо заранее рассчитать конечную стоимость проекта, чтобы средств хватило на все компоненты – от конструкции до системы освещения и отопления, упустив одну из деталей вы не получите возможности создать маленький уголок лета круглый год.

Выбирайте площадку с видом на юг

Cultuurhistorie, groenpartners groenpartners Сад Беседки и теплицы
groenpartners

groenpartners
groenpartners
groenpartners

Планируете постройку теплицы? Вооружаемся компасом и ищем южную сторону участка – именно солнечные лучи необходимы  для естественного обогрева и освещения растений в теплицах. Специалисты советуют  ориентировать круглогодичные теплицы по направлению восток – запад, так вы обеспечите максимальную освещенность постройки. 

Кроме этого, площадка для вашей оранжереи не должна быть в тени от рядом стоящих строений, чтобы солнце освещало ее максимальное количество времени в течение дня. Теплицы обычно строят на ровных, хорошо освещенных площадках. В низинах воздух более сырой и холодный, почва будет долго прогреваться даже при хорошем отоплении. 

Место должно быть хорошо дренировано и с доступом к электросетям

Halls Popular 6x10 Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Halls Popular 6x10 Greenhouse

homify
homify
homify

Выбирая участок для теплицы, присмотритесь к особенностям своего участка. Найдите места, где трава обильно покрывается росой летним утром, долго лежит снег весной, накапливаются лужи после дождя – на таких участках почва плохо прогревается и дренируется, их лучше обходить стороной при строительстве теплицы. Выбирайте участки почвы сухие, теплые, хорошо дренированные, с уровнем грунтовых вод не меньше метра от поверхности земли. 

Маленький парник, накрываемый на пару весенних месяцев для выращивания рассады, конечно обойдется и солнечным теплом. Но для основательной теплицы обязательно предусмотрите необходимость искусственного отопления и освещения, а значит – доступность подведения электричества к строению. 

Выбираем строительные материалы

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden Сад Беседки и теплицы Дерево Красный
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

Основательная оранжерея строится на небольшом фундаменте, что обеспечивает устойчивость всей конструкции. Для строительства каркаса используют как деревянные рамы, так и металлические конструкции – более долговечные, но и дорогостоящие. 

Дерево – материал легкий, доступный и экологичный. Единственная сложность его использования для тепличного строительства – учесть воздействие влажного теплого воздуха на древесину. Для каркаса теплицы не требуются дорогие породы древесины, но бруски должны быть хорошо высушены, без дефектов и сучков. Кроме этого, обязательна предварительная пропитка древесины специальными составами для защиты от плесени, гниения и трещин.

Металлический каркас – долговечная и прочная основа для теплиц. Производители предлагают разнообразный выбор материалов – от обычной профильной трубы до оцинкованного профиля.

Минимальный набор оборудования для начинающих

Swallow Kingfisher 6x8 Wooden Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Swallow Kingfisher 6x8 Wooden Greenhouse

homify
homify
homify

Строительство теплицы – процесс хотя и понятный, но требует и определенных навыков, и расширенного списка оборудования. 

При строительстве конструкции из дерева пригодится набор столярных инструментов, чтобы не обращаться за помощью к столярам или плотникам: электрическая дисковая пила, электрический или обычный ручной рубанок, ножовка, отвертка и молоток. Вместо отвертки могут быть применены коловорот, шуруповерт или электродрель. 

Если вы решили использовать для строительства арочной конструкции профильные трубы, то необходимо будет использовать специальное оборудование – трубогиб или обращаться дополнительно к специалистам для изготовления ровных одинаковых дуг.

Выбор конструкции

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse

homify
homify
homify

Тепличное строительство не ограничивается простыми формами, высота и форма каркасов значительно различается и в зависимости от выбранного материала, и от задач сооружения. 

Арочные теплицы – достаточно универсальный и доступный вид конструкции, быстро монтируется, есть возможность регулировать в дальнейшем эксплуатации высоту теплицы. 

Одно- и двухскатные оранжереи могут быть солидных размеров, это уже настоящий круглогодичный дом для овощей, зелени и цветов.

Блочная теплица – это система, объединяющая под одной крышей сразу два двухскатных строения, светлая и просторная. При строительстве такой теплицы особое внимание требуется к форме крыши – излишне пологая будет собирать большой слой снега.

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Варианты покрытия для теплиц

Verrières Atelier d'artistes , Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы Металл Многоцветный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Традиционно для покрытия теплиц и оранжерей использовалось стекло. Материал, конечно, не самый простой в монтаже и эксплуатации, но микроклимат в теплице обеспечивает устойчивый и близкий к идеальному. Ввиду сложности работы со стеклом, современные теплицы конструируют зачастую  из пластиковых материалов:от полиэтиленовой пленки до  поликарбонатов. Выбор материала для покрытия – компромисс между стоимостью и прочностью.

Вентиляция

温室のある北国の家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Зимний сад в стиле модерн
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Температура и влажность воздуха в теплице должна поддерживаться на постоянном уровне. Излишняя сырость и духота столь же губительна для растений, как и холодные сквозняки, не забывайте про нарицательный эпитет тепличное растение, характеризующее высокие требования к условиям окружающей среды. Система вентиляции в теплицах может быть полуавтоматической- тогда вам нужно будет самостоятельно отслеживать температуру, влажность и включать при необходимости вентиляцию. Более дорогостоящие автоматические системы оснащены датчиками и программным комплексом. Достаточно задать нужные параметры и система сама будет поддерживать заданные условия.

Система отопления

Glashaus zum gemütlichen Verweilen ​, Solarlux GmbH Solarlux GmbH Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

К сожалению, в российском климате круглогодичная теплица немыслима без серьезной системы отопления. Варианты отопления различаются по сложности строительства и эксплуатационной стоимости. Для самостоятельной реализации вполне доступно: 

-  обогрев теплицы с помощью солнечных аккумуляторов, 

- отопление воздухом, 

- газовое отопление,

- с применением твердого топлива,

- водяное отопление.

До и После: Как строятся дома из разных материалов
Свежие помидоры и зелень из своей теплицы круглый год - интересная идея?

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