Дом для семьи с 4-мя детьми

Эту замечательную виллу, спроектированную студией XYZ Arquitectos Associados, мы нашли для вас в удивительном португальском городке Порту. Построенная еще в 2011 году она не потеряла своей актуальности. Дизайн в стиле SPA, минималистичные линии и эко-подход к отделке и выбору материалов делают эту люксовую недвижимость особенно заманчивой.

Общая площадь дома – 415 квадратных метров, реализованных в минималистичной манере. Рядом с домом – бассейн с особенно эффектным водопадом, а весь участок оформлен газонными площадками с перепадом высот.