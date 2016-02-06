Дом для семьи с 4-мя детьми

Эту замечательную виллу, спроектированную студией XYZ Arquitectos Associados, мы нашли для вас в удивительном португальском городке Порту. Построенная еще в 2011 году она не потеряла своей актуальности. Дизайн в стиле SPA, минималистичные линии и эко-подход к отделке и выбору материалов делают эту люксовую недвижимость особенно заманчивой.
Общая площадь дома – 415 квадратных метров, реализованных в минималистичной манере. Рядом с домом – бассейн с особенно эффектным водопадом, а весь участок оформлен газонными площадками с перепадом высот.
Стильный дизайн экстерьера представляет собой комбинированную отделку из натурального камня и древесины темного, богатого оттенка. В интерьерах мы найдем продолжение этой современной ноты в дизайне, очень строгой и при этом безумно уютной, благодаря приятным природным материалам и теплым цветам.
На первом уровне мы найдем гараж на четыре автомобиля и две просторные детские – комнаты с площадью более 20 квадратов, отдельной террасой у бассейна и планировкой в стиле мастер-сьют, которая подразумевает, что при каждой есть собственная гардеробная и ванная комната. Также на первом этаже есть кладовая и бойлерная.
Планировка на втором уровне вызывает восхищение – шикарная гостиная находится на углу и вместе с одной из столовых имеет прекрасный вид на бассейн. Рядом мы найдем гостевую туалетную комнату, прихожую и парадную столовую, которая рассчитана на прием из 8 персон. Также на этом этаже есть кабинет и две спальни с отдельными гардеробными и ванными комнатами, рассчитанные на супружескую пару и двух младших детей.
Получается, что двое младших детей живут в одной спальне рядом с родительской, а двум старшим достались отдельные комнаты на приватном этаже. Четыре спальни при этом расположены друг над другом (на верхней фотографии – справа от бассейна).
Стоит отметить, что деление на два уровня в этом проекте весьма условное, так как по сути дом расположен на четырех уровнях с половинным перепадом стандартной высоты. Таким образом, две детских находятся на уровень выше гаража, а спальня и детская рядом – на уровень выше, чем гостиная.
Использованная в дизайне интерьера древесина двух приятных оттенков выглядит просто потрясающе в формате современного коттеджа для семьи с 4-мя детьми. Такой минималистичный, практичный и стильный подход позволит реализовать и гламурную спальню для родителей, и насыщенное красками пространство для детей.
Кухня, оформленная в стиле минимализм, имеет трендовые белые фасады и продолжение в виде отдельных модулей хранения в зоне столовой. А торцовые стенки гарнитура выполнены в аналогичном стиле, что и столешница, что так же является очень модным решением в дизайне современной кухни. Интересное дополнение – винный холодильник со стороны столовой, он вписан в интерьер без особого акцентирования.
Одна из детских комнат на первом уровне (расположенная ближе к бассейну) имеет ванную комнату с окном. Здесь выполнена стильная отделка в привлекательном стиле, а также установлены прекрасные двери-слайдеры на террасу с видом на газон.
Выйдя на эту террасу, мы попадаем в зону бассейна, а поднявшись всего по 6 ступеням – на другой уровень с местом для отдыха, принятия солнечных ванн и летней столовой.
При гостиной и кухне мы находим еще одну террасу, которая сделана на основе палисандра. Такая древесина благодаря своей богатой текстуре и глубокому оттенку применяется в элитных проектах. Растет палисандр в Индонезии, Таиланде, Восточной Индии и Бирме. Древесина из палисандра мало усыхает и хорошо полируется, более твердая, чем дуб, а кроме, как для элитных интерьеров, террас и мебели используется также для украшения кают на люксовых яхтах.
Отдельное спасибо фотографу Льюису Феррейра Альвесу.
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