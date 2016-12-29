​Главный тренд 21-ого века: параметрический дизайн

Параметрика – это позитивное, инновационное, электронное творчество, позволяющее сделать жилье доступнее, привлекательнее и эргономичнее. В миниатюре сложно оценить все прелести параметрики (например, в дизайне кофейного столика), но в реальной сфере его прогресса – жилых кварталах и многоквартирных центрах мы видим, кто параметрический дизайн позволяет нам растить наших детей в лучшем мире – с любовью к простору, солнечному свету, идеальной чистоте, экологичной отделке и безопасной мебели.

Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных электронных систем моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенным динамичным характером. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре.

Параметризм был выделен как стиль Патриком Шумахером – коллегой легендарной Захи Кадид, и был назван спасением архитектуры после периода неуверенности, который порожден кризисом модернизма. Если все современные стили помещают нас в рамки четырех стен, то параметрика открывает нам оригинальные планировки, возможность заказать планировку квартиры до этапа строительства большого жилого комплекса, и выбрать ее с точностью до миллиметра! Кроме того, параметрика позволяет нам всем творить свои жизни на 100% и быть ответственными за свой выбор –ведь она, являясь самым позитивным и творческим из стилей, открывает нам просторы абсолютно всех стилей жизни.

Шумахер называет постмодернизм (80-90ые), деконструктивизм и даже минимализм (00ые-10ые) – переходными этапами, которые позволили миру за последние десятилетия не кануть в эпоху забвения после всеобъемлющего присутствия безликого модернизма (50-70ые), а накопить силы и найти новый вид активного творчества в архитектуре и дизайне, которым и стал параметризм. Здесь каждый может внеси лепту в архитектурный облик города, реализовать мечту об идеальной квартире, расширить (!) квартиру, когда появится пополнение в семействе, создавая гибкие, живые и оригинальные планировки и мебель.