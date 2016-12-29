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​Главный тренд 21-ого века: параметрический дизайн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Kloof Road House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
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Параметрика – это позитивное, инновационное, электронное творчество, позволяющее сделать жилье доступнее, привлекательнее и эргономичнее. В миниатюре сложно оценить все прелести параметрики (например, в дизайне кофейного столика), но в реальной сфере его прогресса – жилых кварталах и многоквартирных центрах мы видим, кто параметрический дизайн позволяет нам растить наших детей в лучшем мире – с любовью к простору, солнечному свету, идеальной чистоте, экологичной отделке и безопасной мебели. 

Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных электронных систем моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенным динамичным характером. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре.

Параметризм был выделен как стиль Патриком Шумахером – коллегой легендарной Захи Кадид, и был назван спасением архитектуры после периода неуверенности, который порожден кризисом модернизма. Если все современные стили помещают нас в рамки четырех стен, то параметрика открывает нам оригинальные планировки, возможность заказать планировку квартиры до этапа строительства большого жилого комплекса, и выбрать ее с точностью до миллиметра! Кроме того, параметрика позволяет нам всем творить свои жизни на 100% и быть ответственными за свой выбор –ведь она, являясь самым позитивным и творческим из стилей, открывает нам просторы абсолютно всех стилей жизни. 

Шумахер называет постмодернизм (80-90ые), деконструктивизм и даже минимализм (00ые-10ые) – переходными этапами, которые позволили миру за последние десятилетия не кануть в эпоху забвения после всеобъемлющего присутствия безликого модернизма (50-70ые), а накопить силы и найти новый вид активного творчества в архитектуре и дизайне, которым и стал параметризм. Здесь каждый может внеси лепту в архитектурный облик города, реализовать мечту об идеальной квартире, расширить (!) квартиру, когда появится пополнение в семействе, создавая гибкие, живые и оригинальные планировки и мебель. 

Дизайн будущего

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Сейчас мы стоим у самых истоков его зарождения, но его масштабность и множество реализованных крупных проектов по всему миру говорят о том, что именно он станет главным стилем в архитектуре для следующих нескольких поколений. Создаваемый программами, которые разрабатываются человеком и корректируются им же, он позволяет на всю использовать технологию и разум, чтобы добиться гениальных результатов.

Так вскоре каждая семья может стать архитектором, дизайнером и декоратором в одном лице и творить свой дом на уровне профессионалов! Тогда как профессиональные архитекторы заранее подготовят идеи, решения, шаблоны, которые можно будет комбинировать, раскрашивать и перемещать так, как вам захочется! 

Параметрика в дизайне интерьера

300 SERIES , t design t design ГостинаяПолки
t design

t design
t design
t design

В дизайне интерьера стиль параметризм развивается бурными темпами, но больше всего охватывает общественные помещения – торговые центры, рестораны, музеи, галереи и другие коммерческие объекты. В частный дизайн интерьера параметризм проникает дольше всего, в основном, из-за того, что ему нужен определенный масштаб и размах, чтобы чувствовать себя комфортно.

Параметризм позволяет сделать интерьеры спокойными, менее брутальными, чем такие традиционные стили, как прованс, кантри и шале, более приспособленными для детей и даже более экологичными. Он позволяет создать оазис спокойствия и комфорта посреди большого города, курортного городка, коттеджного поселка. 

Плавный и текучий

Catalogo Astor Mobili, Nespoli 3d Nespoli 3d ГостинаяХранение
Nespoli 3d

Nespoli 3d
Nespoli 3d
Nespoli 3d

Как говорит Патрик Шумахер в своей книге о тенденции параметризма, данный стиль подобен ткани – городской плавно перетекающей ткани, которая включает в себя жилые кварталы, башни для просмотров пейзаже, торговые центры, детские сады и школы, бассейны и деловые центры, учитывает все нюансы и создает идеальную, гармоничную и уютную городскую атмосферу, которую прошлые поколения просто не знали из-за комплексной застройки в стиле модерн. Среди интерьеров в стиле параметрики мы видим и зеленые сады на крышах, в галереях, шикарные крытые и открытые зеленые дворики, прямо посреди школьной игровой площадки, в торговом центре, рядом с офисом! 

Самое главное, что параметризм как стиль позволяет нам развивать технологии, которые в принципе в архитектуре и дизайне будут бесшовными, плавно-текучими и при этом самоидентичными  и потому максимально оригинальными. Мебель, предметы, декор скоро будут к тому же модульными, составляющими и дизайн интерьера станет доступен каждому! 

Новый облик наших городов

Kloof Road House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

Kloof Road House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Интересно, что параметризм является не просто модной вспышкой, но зрелым стилем со своими истоками и моделью постепенного крупномасштабного развития и является сам по себе легко узнаваемым и в будущем – революционным. Он не возник из неоткуда, а плавно растет из самых низов. 

Параметризм это нечто совершенно уникальное, что изменит облик наших городов, общественных зданий, жилых комплексов и частных домов и сделает мир на вид таким, каким сейчас мы видим его в фантастических блокбастерах. Параметризм – это здание Гражданские суды в Мадриде, район Уан Норт в Сингапуре, бизнес-центры Sky SOHO и Dominion Tower. В формате жилого комплекса с квартирами стоит представить башню из стекла, полную красивой подсветки, террас с газонами и деревьями, бассейнами на балконах и кафе на крыше. 

Выход из застоя

Cliente F, Link Interiores Link Interiores Гостиная в стиле модерн
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

Период застоя – период простого и дешевого модернизма – проходит, и вся планета открывается навстречу инновационному дизайну, который сделает наши города похожими на открытки из будущего. И если модерн был типовым, рустик и кантри непрактичными, минимализм нейтральным, а ар-деко и классика требовали прислуги для уборки, то параметризм уникален, эклектичен и оригинален всегда и везде, прост в уборке и быту, практичен и функционален.

Параметрический дизайн, о котором Патрик Шумахер писал еще в 2008 году, пока его коллеги и он сам параллельно развивали крупномасштабные проекты жилой застройки кварталов, парков в ведущих мегаполисах, спортивных комплексов в данном стиле, меняет облик наших городов уже сейчас.

Будущее наступило

Catalogo Living, Nespoli 3d Nespoli 3d ГостинаяХранение
Nespoli 3d

Nespoli 3d
Nespoli 3d
Nespoli 3d

Самое главное в этом направлении – возможность создать архитектурные элементы и объемы, которые ранее казались нам недостижимыми, ведь их формы были настолько сложно выполнимы, что были безумно дорогостоящими. Сейчас, в постпромышленной эпохе, мы находим технологии и реализуем собственное желание жить в удивительном, полном креатива, красоты и экологичной чистоты мира, раскрывая нам настоящий облик 21-ого века, который мы пока еще даже полностью не понимаем.

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21-ый век только начался

Brooklin | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Стены и полНастенный декор
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

21-ый век обещает быть насыщенным, стильным, инновационным и революционным в плане технологий и социума, ведь мы живем в эпоху потрясающего экономического взрыва. 

Он позволил целому поколению подняться и реализовать свои мечты в этом мире и создать прекрасную основу для будущих поколений, которые просто не будут знать, что такое «типовая застройка». Ведь в их распоряжении будет миллион возможностей и оригинальных решений, которые они будут использовать с присущим им энтузиазмом и уверенностью поколения, рожденного в «Золотой век».

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