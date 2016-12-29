​Главный тренд 21-ого века: параметрический дизайн

Параметрика – это позитивное, инновационное, электронное творчество, позволяющее сделать жилье доступнее, привлекательнее и эргономичнее. В миниатюре сложно оценить все прелести параметрики (например, в дизайне кофейного столика), но в реальной сфере его прогресса – жилых кварталах и многоквартирных центрах мы видим, кто параметрический дизайн позволяет нам растить наших детей в лучшем мире – с любовью к простору, солнечному свету, идеальной чистоте, экологичной отделке и безопасной мебели.
Параметрический дизайн, доступный сейчас как никогда ранее благодаря развитию технологий и специальных электронных систем моделирования, заполняет нашу жизнь своим особенным динамичным характером. В отличие от нежных роз прованса, роскошных тканей арабского мира и прямых линий минимализма, параметрика является чем-то абсолютно новым в дизайне интерьера и архитектуре.
Параметризм был выделен как стиль Патриком Шумахером – коллегой легендарной Захи Кадид, и был назван спасением архитектуры после периода неуверенности, который порожден кризисом модернизма. Если все современные стили помещают нас в рамки четырех стен, то параметрика открывает нам оригинальные планировки, возможность заказать планировку квартиры до этапа строительства большого жилого комплекса, и выбрать ее с точностью до миллиметра! Кроме того, параметрика позволяет нам всем творить свои жизни на 100% и быть ответственными за свой выбор –ведь она, являясь самым позитивным и творческим из стилей, открывает нам просторы абсолютно всех стилей жизни.
Шумахер называет постмодернизм (80-90ые), деконструктивизм и даже минимализм (00ые-10ые) – переходными этапами, которые позволили миру за последние десятилетия не кануть в эпоху забвения после всеобъемлющего присутствия безликого модернизма (50-70ые), а накопить силы и найти новый вид активного творчества в архитектуре и дизайне, которым и стал параметризм. Здесь каждый может внеси лепту в архитектурный облик города, реализовать мечту об идеальной квартире, расширить (!) квартиру, когда появится пополнение в семействе, создавая гибкие, живые и оригинальные планировки и мебель.
Сейчас мы стоим у самых истоков его зарождения, но его масштабность и множество реализованных крупных проектов по всему миру говорят о том, что именно он станет главным стилем в архитектуре для следующих нескольких поколений. Создаваемый программами, которые разрабатываются человеком и корректируются им же, он позволяет на всю использовать технологию и разум, чтобы добиться гениальных результатов.
Так вскоре каждая семья может стать архитектором, дизайнером и декоратором в одном лице и творить свой дом на уровне профессионалов! Тогда как профессиональные архитекторы заранее подготовят идеи, решения, шаблоны, которые можно будет комбинировать, раскрашивать и перемещать так, как вам захочется!
В дизайне интерьера стиль параметризм развивается бурными темпами, но больше всего охватывает общественные помещения – торговые центры, рестораны, музеи, галереи и другие коммерческие объекты. В частный дизайн интерьера параметризм проникает дольше всего, в основном, из-за того, что ему нужен определенный масштаб и размах, чтобы чувствовать себя комфортно.
Параметризм позволяет сделать интерьеры спокойными, менее брутальными, чем такие традиционные стили, как прованс, кантри и шале, более приспособленными для детей и даже более экологичными. Он позволяет создать оазис спокойствия и комфорта посреди большого города, курортного городка, коттеджного поселка.
Как говорит Патрик Шумахер в своей книге о тенденции параметризма, данный стиль подобен ткани – городской плавно перетекающей ткани, которая включает в себя жилые кварталы, башни для просмотров пейзаже, торговые центры, детские сады и школы, бассейны и деловые центры, учитывает все нюансы и создает идеальную, гармоничную и уютную городскую атмосферу, которую прошлые поколения просто не знали из-за комплексной застройки в стиле модерн. Среди интерьеров в стиле параметрики мы видим и зеленые сады на крышах, в галереях, шикарные крытые и открытые зеленые дворики, прямо посреди школьной игровой площадки, в торговом центре, рядом с офисом!
Самое главное, что параметризм как стиль позволяет нам развивать технологии, которые в принципе в архитектуре и дизайне будут бесшовными, плавно-текучими и при этом самоидентичными и потому максимально оригинальными. Мебель, предметы, декор скоро будут к тому же модульными, составляющими и дизайн интерьера станет доступен каждому!
Интересно, что параметризм является не просто модной вспышкой, но зрелым стилем со своими истоками и моделью постепенного крупномасштабного развития и является сам по себе легко узнаваемым и в будущем – революционным. Он не возник из неоткуда, а плавно растет из самых низов.
Параметризм это нечто совершенно уникальное, что изменит облик наших городов, общественных зданий, жилых комплексов и частных домов и сделает мир на вид таким, каким сейчас мы видим его в фантастических блокбастерах. Параметризм – это здание Гражданские суды в Мадриде, район Уан Норт в Сингапуре, бизнес-центры Sky SOHO и Dominion Tower. В формате жилого комплекса с квартирами стоит представить башню из стекла, полную красивой подсветки, террас с газонами и деревьями, бассейнами на балконах и кафе на крыше.
Период застоя – период простого и дешевого модернизма – проходит, и вся планета открывается навстречу инновационному дизайну, который сделает наши города похожими на открытки из будущего. И если модерн был типовым, рустик и кантри непрактичными, минимализм нейтральным, а ар-деко и классика требовали прислуги для уборки, то параметризм уникален, эклектичен и оригинален всегда и везде, прост в уборке и быту, практичен и функционален.
Параметрический дизайн, о котором Патрик Шумахер писал еще в 2008 году, пока его коллеги и он сам параллельно развивали крупномасштабные проекты жилой застройки кварталов, парков в ведущих мегаполисах, спортивных комплексов в данном стиле, меняет облик наших городов уже сейчас.
Самое главное в этом направлении – возможность создать архитектурные элементы и объемы, которые ранее казались нам недостижимыми, ведь их формы были настолько сложно выполнимы, что были безумно дорогостоящими. Сейчас, в постпромышленной эпохе, мы находим технологии и реализуем собственное желание жить в удивительном, полном креатива, красоты и экологичной чистоты мира, раскрывая нам настоящий облик 21-ого века, который мы пока еще даже полностью не понимаем.
21-ый век обещает быть насыщенным, стильным, инновационным и революционным в плане технологий и социума, ведь мы живем в эпоху потрясающего экономического взрыва.
Он позволил целому поколению подняться и реализовать свои мечты в этом мире и создать прекрасную основу для будущих поколений, которые просто не будут знать, что такое «типовая застройка». Ведь в их распоряжении будет миллион возможностей и оригинальных решений, которые они будут использовать с присущим им энтузиазмом и уверенностью поколения, рожденного в «Золотой век».
— Современная люксовая резиденция;
— Средиземноморский стиль в архитектуре и дизайне интерьера.