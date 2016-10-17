Необычный дом 1100 м2 с декором

Уникальная вилла, спроектированная на другом конце света, в ЮАР, студией Meulen Architects, поражает наше воображение и заставляет задуматься о будущем частной архитектуры.
Мы привыкли видеть частный дом аккуратным, но простым. Максимум – классическим и роскошным особняком или минималистичным дизайнерским проектом. Но чтобы дом стал объектом высокого искусства, был абсолютно оригинален в мелочах и представлял собой, возможно, фокусную точку для следующего поколения частной архитектуры одной страны – такое мы видим чрезвычайно редко.
ЮАР преподнесет нашему миру еще множество архитектурных сюрпризов, ведь самая бурно развивающаяся страна африканского континента полна своих собственных, неординарных и безумно гениальных талантов. Один из них способствовал тому, что благодаря всего одному частному заказу на склоне холма с видом на океан появился проект, достойный того, чтобы обойти все глянцевые журналы по всему миру в этом году.
Так, один дом становится настолько оригинальным, что его внешний облик не воспринимается как традиционный особняк, очень интригует и манит. Кажется, что и живут в этом доме совершенно особенно. В этом есть большая доля правды, но этот дом все-таки остался настоящим домом, комфортабельным и семейным, рассчитанным на постоянное проживание и людей, которые так же любят кинофильмы, попкорн и вечера в кругу друзей.
Общий объем здания составлен из прямоугольников, которые в максимально комфортабельной вариации позволяют спальням быть приватными, а просторным гостиной и кухне чувствовать себя частью единого целого с природой и пляжем с пальмами неподалеку.
Декоративные конструкции из металла – вот где кроется работа архитектора как скульптора, который использовал идеологию параметрического дизайна, но сделал это в особенной, люксовой и глянцевой манере. Важной частью проекта экстерьера стали стеклянные тонированные экраны балконов и панорамное остекление, которые может будто испаряться в воздухе, открывая комнаты теплому океанскому бризу.
На особенном патио возле бассейна мы найдем совершенно необычный навес, выполненный по эскизу архитектора. Металлическая, но легкая основа дополнена линейной встроенной подсветкой и выглядит очень футуристично.
В дизайне гостиной нас ждут главные тренды будущего сезона: модульная мягкая мебель, глянцевый кофейный столик, отделка декоративными панелями и небольшие приставные столики для пары бокалов вина. Планировка открытого типа тоже является модной стратегией в проектировании частных домов и здесь выполнена с особым шиком.
Рядом с основной гостиной, через стеклянные перегородки, мы найдем еще одну гостиную с зоной домашнего кинотеатра, очаровательным биокамином с отделкой мрамором и летнюю столовую на 10 персон. Изысканное копирование уже использованных внутри здания приемов при помощи других предметов мебели выглядит очень роскошно.
Кухня напоминает интерьеры в стиле Бэтмена или Тони Старка с одной лишь разницей – эта кухня является мультифункциональным и практичным, вполне реальным чудом, которое использует реальная хозяйка, а декоративные элементы в стиле luxury делают ее не просто стильной, но и роскошной.
В основе дизайн-проекта лежали минималистичные линии, но не строгие, а со слегка глянцевым или нежным матовым эффектом, поэтому несмотря на строгость декора, здесь сохранилось ощущение уютного дома. Плюс к этой тенденции мы нашли здесь стремление к параметрике – в архитектуре, дизайне кресел у кухонного уголка, декоре и деталях.
Несколько мастер-сьютов расположены со всех сторон дома, в том числе и на первом этаже с видами на сад и бассейн. Вся внешняя стена состоит из стеклянных перегородок-дверей, которые по желанию складываются и становятся практически незаметными.
Сам мастер-сьют создан по стандартному принципу – минималистичная спальня, незаметные модули хранения, цветовая гамма с эффектом омбре и ванная комната с гардеробной, которые находятся в одном комплексе со спальней.
Еще одна спальня, одна из самых роскошных в резиденции, имеет двусветное освещение и дизайн интерьера в кофейных тонах. Оформленная с вниманием к нежному текстилю, она выглядит просто волшебно.
У главного мастер-сьюта есть особенная ванная комната на втором этаже – здесь расположена лаунж-зона, а из окна мы можем наблюдать панорамные виды на пальмы и закатное небо. Использование натурального камня добавляет легкому минимализму основательности, а зеркала и блестящий текстиль – немного гламура.
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