Необычный дом 1100 м2 с декором

Уникальная вилла, спроектированная на другом конце света, в ЮАР, студией Meulen Architects, поражает наше воображение и заставляет задуматься о будущем частной архитектуры.

Мы привыкли видеть частный дом аккуратным, но простым. Максимум – классическим и роскошным особняком или минималистичным дизайнерским проектом. Но чтобы дом стал объектом высокого искусства, был абсолютно оригинален в мелочах и представлял собой, возможно, фокусную точку для следующего поколения частной архитектуры одной страны – такое мы видим чрезвычайно редко.

ЮАР преподнесет нашему миру еще множество архитектурных сюрпризов, ведь самая бурно развивающаяся страна африканского континента полна своих собственных, неординарных и безумно гениальных талантов. Один из них способствовал тому, что благодаря всего одному частному заказу на склоне холма с видом на океан появился проект, достойный того, чтобы обойти все глянцевые журналы по всему миру в этом году.