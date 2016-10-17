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Необычный дом 1100 м2 с декором

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Luci Von. Local comercial para tienda de ropa en Vigo, Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth Estudio de Arquitectura Sra.Farnsworth Рабочий кабинет в эклектичном стиле
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Уникальная вилла, спроектированная на другом конце света, в ЮАР, студией Meulen Architects, поражает наше воображение и заставляет задуматься о будущем частной архитектуры.

Мы привыкли видеть частный дом аккуратным, но простым. Максимум – классическим и роскошным особняком или минималистичным дизайнерским проектом. Но чтобы дом стал объектом высокого искусства, был абсолютно оригинален в мелочах и представлял собой, возможно, фокусную точку для следующего поколения частной архитектуры одной страны – такое мы видим чрезвычайно редко.

ЮАР преподнесет нашему миру еще множество архитектурных сюрпризов, ведь самая бурно развивающаяся страна африканского континента полна своих собственных, неординарных и безумно гениальных талантов. Один из них способствовал тому, что благодаря всего одному частному заказу на склоне холма с видом на океан появился проект, достойный того, чтобы обойти все глянцевые журналы по всему миру в этом году.

Высокое искусство

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Так, один дом становится настолько оригинальным, что его внешний облик не воспринимается как традиционный особняк, очень интригует и манит. Кажется, что и живут в этом доме совершенно особенно. В этом есть большая доля правды, но этот дом все-таки остался настоящим домом, комфортабельным и семейным, рассчитанным на постоянное проживание и людей, которые так же любят кинофильмы, попкорн и вечера в кругу друзей.

Декоративные конструкции

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Общий объем здания составлен из прямоугольников, которые в максимально комфортабельной вариации позволяют спальням быть приватными, а просторным гостиной и кухне чувствовать себя частью единого целого с природой и пляжем с пальмами неподалеку.

Декоративные конструкции из металла – вот где кроется работа архитектора как скульптора, который использовал идеологию параметрического дизайна, но сделал это в особенной, люксовой и глянцевой манере. Важной частью проекта экстерьера стали стеклянные тонированные экраны балконов и панорамное остекление, которые может будто испаряться в воздухе, открывая комнаты теплому океанскому бризу.

Футуристический дизайн

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

На особенном патио возле бассейна мы найдем совершенно необычный навес, выполненный по эскизу архитектора. Металлическая, но легкая основа дополнена линейной встроенной подсветкой и выглядит очень футуристично.

Гостиная

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

В дизайне гостиной нас ждут главные тренды будущего сезона: модульная мягкая мебель, глянцевый кофейный столик, отделка декоративными панелями и небольшие приставные столики для пары бокалов вина. Планировка открытого типа тоже является модной стратегией в проектировании частных домов и здесь выполнена с особым шиком.

Летняя резиденция

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Рядом с основной гостиной, через стеклянные перегородки, мы найдем еще одну гостиную с зоной домашнего кинотеатра, очаровательным биокамином с отделкой мрамором и летнюю столовую на 10 персон. Изысканное копирование уже использованных внутри здания приемов при помощи других предметов мебели выглядит очень роскошно.

Кухня

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Кухня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Кухня напоминает интерьеры в стиле Бэтмена или Тони Старка с одной лишь разницей – эта кухня является мультифункциональным и практичным, вполне реальным чудом, которое использует реальная хозяйка, а декоративные элементы в стиле luxury делают ее не просто стильной, но и роскошной.

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​ Линии и параметрика

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Кухня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

В основе дизайн-проекта лежали минималистичные линии, но не строгие, а со слегка глянцевым или нежным матовым эффектом, поэтому несмотря на строгость декора, здесь сохранилось ощущение уютного дома. Плюс к этой тенденции мы нашли здесь стремление к параметрике – в архитектуре, дизайне кресел у кухонного уголка, декоре и деталях.

Авантюриновая спальня

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Несколько мастер-сьютов расположены со всех сторон дома, в том числе и на первом этаже с видами на сад и бассейн. Вся внешняя стена состоит из стеклянных перегородок-дверей, которые по желанию складываются и становятся практически незаметными.

Сам мастер-сьют создан по стандартному принципу – минималистичная спальня, незаметные модули хранения, цветовая гамма с эффектом омбре и ванная комната с гардеробной, которые находятся в одном комплексе со спальней.

Кофейная спальня

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Еще одна спальня, одна из самых роскошных в резиденции, имеет двусветное освещение и дизайн интерьера в кофейных тонах. Оформленная с вниманием к нежному текстилю, она выглядит просто волшебно.

Ванная комната

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Спальня в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

У главного мастер-сьюта есть особенная ванная комната на втором этаже – здесь расположена лаунж-зона, а из окна мы можем наблюдать панорамные виды на пальмы и закатное небо. Использование натурального камня добавляет легкому минимализму основательности, а зеркала и блестящий текстиль – немного гламура.

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