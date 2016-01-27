Двухмодульный дом

Стильный азиатский проект предлагает нам посмотреть на нестандартное решение для загородного жилья на одну семью. Необычная двухмодульная планировка жилого комплекса подразумевает использование дома молодой семьей с двумя маленькими детьми.
Архитектурная студия SpaceMGT считает, что такой вариант, во-первых, обеспечит уже через 15 лет старшему ребенку отдельное жилье, а пока есть место для принятия гостей, дополнительного рабочего кабинета для главы семейства и даже возможность суб-аренды для дополнительного дохода.
Такой проект может быть расценен и как слишком оригинальный, и как идеальный для одной конкретной семьи с необычными нуждами. Эксклюзивность и необычные решения всегда направлены на устранение какой-либо проблемы. Здесь мы видим, что хозяин дома сразу вкладывается в два автономных жилья, надеясь при этом сэкономить место и средства на стройку, проектирование и использовать эффект двойной покупки всех материалов для получения определенной скидки.
Слева вы видите коттедж для сына – с красивой общественной зоной, панорамным остеклением и одной спальней и ванной комнатой на втором этаже. Кроме того, здесь присутствует гостевая туалетная комната, гардеробная, кухня и столовая, а также небольшой задний дворик, оформленный в символичном стиле.
Справа же вы видите основное здание – дом, больший по размерам, чем предыдущий, с большим количеством спален и более крупной общественной зоной, рассчитанной на целую семью с детьми. Дизайн экстерьера у домов отчасти идентичен, что вовсе не делает их одинаковыми. Разные объемы, использованные в проектировании, создают серьезную разницу между двумя коттеджами.
Экстерьер маленького здания очень минималистичен, но используется примеры модернизма, например, асимметричное и разноформатное остекление и необычные скаты крыши для создания более насыщенного визуального эффекта.
В дизайне подъездной зоны используется принцип параметрики – интересное геометрическое решение создано на основе бетонной георешетки. Особенный микс газонной площадки и практичного покрытия позволяет сделать парковку более выразительной, но оставить ее удобной для ежедневного использования.
В дизайне экстерьера лишь парадный вход оформлен декоративно. Особенные декоративные панели серого цвета с имитацией рисунка натуральной древесины и керамическая плитка у парадного входа черного цвета составляют основное впечатление о доме для гостей.
Детские игры в младший школьный период особенно активны, поэтому архитектор предусмотрел такое же практичное решение в виде бетонной георешетки для открытой зоны заднего дворика. Кроме того, в этом доме предусмотрены посадки декоративных кустарников, деревьев и даже небольшое местечко для садоводства.
В этом шикарном современном доме на маленькой площади уместилось поразительное количество функциональных зон. При этом интерьер выполнен в современном стиле с минимальным влиянием культурных традиций, разве что осталось традиционное использование светлой древесины в достаточно большом масштабе. А за панорамным остеклением расположена традиционная узкая азиатская терраса.
В этом небольшом доме мы найдем кухню и гостиную, которые хорошо видны на фотографии и имеют особенно высокие потолки, туалетную комнату рядом с кухней, столовую на шесть персон, спальню и ванную комнату наверху и кабинет на первом этаже возле гостиной.
Стильный дизайн интерьера выполнен в современной и нейтральной манере с учетом того, что в будущем, мода будет меняться. Такой интерьер легко преобразовать с помощью модных в будущем акцентов, чтобы создать здесь через 15 лет более стильный уголок.
Сейчас этот дом используется как кабинет для главы семейства и домик для гостей семьи. Сюда приезжают старшие родственники из соседних городов, а также на данном пространстве очень легко устроить домашний праздник.
Высокая экологичность отделки этого корейского дома привлекает внимание, как и стильные решения, например, белые глянцевые подоконники или особенный, медовый оттенок дерева, использованного в холле.
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