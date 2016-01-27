Двухмодульный дом

Стильный азиатский проект предлагает нам посмотреть на нестандартное решение для загородного жилья на одну семью. Необычная двухмодульная планировка жилого комплекса подразумевает использование дома молодой семьей с двумя маленькими детьми.

Архитектурная студия SpaceMGT считает, что такой вариант, во-первых, обеспечит уже через 15 лет старшему ребенку отдельное жилье, а пока есть место для принятия гостей, дополнительного рабочего кабинета для главы семейства и даже возможность суб-аренды для дополнительного дохода.

Такой проект может быть расценен и как слишком оригинальный, и как идеальный для одной конкретной семьи с необычными нуждами. Эксклюзивность и необычные решения всегда направлены на устранение какой-либо проблемы. Здесь мы видим, что хозяин дома сразу вкладывается в два автономных жилья, надеясь при этом сэкономить место и средства на стройку, проектирование и использовать эффект двойной покупки всех материалов для получения определенной скидки.