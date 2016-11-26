Планирование вашей кухни в 6 простых шагов

Кухню можно без преувеличения назвать самой важной комнатой во всем доме. Это своеобразное лицо хозяйки и верный показатель эстетических предпочтений жителей квартиры. Поэтому стоит уделить особое внимание планированию кухонного помещения, чтобы в результате получилось практичное и презентабельное пространство.

От ваших финансовых возможностей напрямую зависит масштаб ремонтных работ на кухне и специфика ожидаемого интерьера. Здесь мы не рекомендуем чрезмерно экономить, но и выбрасывать деньги на ветер не стоит. Лучше остановиться на золотой середине – тогда кухонное помещение будет красивым, практичным и недорогим.

Чтобы выбранный гарнитур, техника и аксессуары смотрелись эффектно, позаботьтесь о выравнивании и качественной отделке стен, на пол уложите современное покрытие, обновите проводку.

Помимо размера, формы и цвета кухонной мебели нужно продумать ее функциональное наполнение. Для этого используйте комбинации всевозможных шкафчиков, ящиков и прочих конструкций. Не забудьте добавить в интерьер кухни какую-то изюминку – необычное украшение на стену или стильный светильник на потолок.

Далее мы расскажем все секреты планирования вашей кухни в 6 простых шагов.