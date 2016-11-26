Планирование вашей кухни в 6 простых шагов

Кухню можно без преувеличения назвать самой важной комнатой во всем доме. Это своеобразное
лицо хозяйки и верный показатель эстетических предпочтений жителей квартиры. Поэтому стоит уделить особое внимание планированию кухонного помещения, чтобы в результате получилось практичное и презентабельное пространство.
От ваших финансовых возможностей напрямую зависит масштаб ремонтных работ на кухне и специфика ожидаемого интерьера. Здесь мы не рекомендуем чрезмерно экономить, но и выбрасывать деньги на ветер не стоит. Лучше остановиться на золотой середине – тогда кухонное помещение будет красивым, практичным и недорогим.
Чтобы выбранный гарнитур, техника и аксессуары смотрелись эффектно, позаботьтесь о выравнивании и качественной отделке стен, на пол уложите современное покрытие, обновите проводку.
Помимо размера, формы и цвета кухонной мебели нужно продумать ее функциональное наполнение. Для этого используйте комбинации всевозможных шкафчиков, ящиков и прочих конструкций. Не забудьте добавить в интерьер кухни какую-то изюминку – необычное украшение на стену или стильный светильник на потолок.
Далее мы расскажем все секреты планирования вашей кухни в 6 простых шагов.
Первое, о чем стоит задуматься, планируя свою кухню – это размер будущих финансовых трат. Помните, что бюджет должен включать не только стоимость гарнитура, но и требуемой фурнитуры, светильников, дополнительных аксессуаров. Лучше составлять максимально детальную смету, в которой расписывать каждый пункт будущих расходов на обустройство кухонной зоны.
Учтите, что обычно фактические затраты финансовых ресурсов превышают запланированные цифры. Чтобы это не стало для вас неприятной неожиданностью, добавьте в бюджет строку
Непредвиденные расходы, отведя на нее примерно 10% от общей суммы.
Если же у вас в семье ощущается нехватка средств, а обустроить кухню необходимо, можете выполнять работы поэтапно, начиная с главного. Вначале определитесь с гарнитуром, потом – с техникой, а в самом конце – с аксессуарами и текстильными украшениями.
Правильно подобранная планировка кухни – это залог ее удобства и функциональности. Чтобы грамотно использовать каждый сантиметр имеющегося у вас пространства, нужно изучить плюсы и минусы различных типов планировок.
1. Г-образная кухня. Одна из самых популярных планировок, при которой гарнитур располагается вдоль двух смежных стен, напоминая букву
Г. Этот тип организации кухонного пространства подходит для помещений разного размера, даже самых маленьких. На фото вы можете увидеть пример подобной кухни.
2. П-образная планировка. Данный вариант больше понравится собственникам кухонь с внушительной квадратурой, ведь он требует много места. Гарнитур при таком подходе занимает сразу 3 стены. Есть еще одна модификация П-образной организации, когда гарнитур установлен вдоль двух стен и далее переходит в барную стойку. Такие примеры характерны для помещений с открытой планировкой.
3. Прямая планировка. Это самый простой и доступный вариант конструкции, который предполагает расстановку кухонной мебели вдоль одной стены. Этот вариант станет настоящей находкой для маленьких и узких помещений.
4. Параллельные прямые. Данная планировка предусматривает расположение гарнитура вдоль двух стен, параллельных друг другу. Она подойдет для вытянутых кухонь, например – в коридоре.
5. Кухня с островом. Этот вариант планировки пользуется сегодня огромной популярностью. Его характерной чертой является наличие автономной поверхности в центре комнаты – так называемого островка. Его можно использовать для установки различной техники, приготовления пищи, а также в качестве обеденного стола. Для реализации такой идеи требуется достаточная квадратура.
Когда выбрана стилистика и размер кухонного гарнитура, самое время определить его цветовую гамму. Сегодня существует множество вариантов последней и каждый сможет реализовать на своей кухне задуманное. Но не спешите наполнять интерьер любимыми оттенками – изучите их совместимость и особенности применения в интерьерах различного типа.
Чтобы визуализировать свои цветовые предпочтения, воспользуйтесь специальной программой. С ее помощью вы оцените эстетический эффект помещения, если фасады гарнитура будут окрашены в выбранной палитре. Также рекомендуем прибегнуть к советам дизайнеров-консультантов, которые имеют опыт работы в данной области и специализируются на обстановке кухонных помещений.
Если ваша кухня лишена источников естественного света – нужно создавать ее интерьер с учетом этого. Более подробно обо всех тонкостях и правилах планировки подобных комнат рассказано в Книге идей
Дизайн безоконной кухни.
Наличие функциональных систем хранения на кухне – это практично и удобно. Там можно хранить миллион мелочей, для которых не хватает места в ящиках гарнитура.
Обустроить вместительную кладовку можно непосредственно на кухне, но иногда планировка квартиры подразумевает небольшое помещения для подобны нужд в коридоре возле нее. Чем больше стеллажей, полочек, ящиков и выдвижных конструкций вы сможете там обустроить – тем эффективнее сможете использовать небольшое пространство кладовки.
Рекомендуем заранее позаботиться о наличии в ней достаточного освещения и качественной вентиляции, что поможет вам быстро находить необходимые предметы и обеспечит их правильное хранение.
Ни одна кухня не сможет обойтись без шкафов и столешниц. Первые помогают хранить все необходимое аккуратно и подальше от посторонних глаз, а столешница позволит вам использовать кухню по прямому ее предназначению – для приготовления еды.
Чтобы быть уверенным в долговечности столешницы, выбирайте влагостойкие и термозащитные модели. Они не боятся горячих кастрюль и сковородок, брызг воды и случайно разлитых жидкостей.
Что касается шкафов, то для гармоничного вида кухонных конструкций лучше комбинировать различные их виды между собой. Закрытые секции разбавлять открытыми стеллажами и полочками со стеклянными фасадами. Это сделает дизайн кухни интересным и индивидуальным.
Что касается непосредственно приготовления еды, то в этом вам помогут плиты и духовые шкафы. Их вид, размер и функции зависят от особенностей вашей кухни и личных предпочтений, поэтому подбирайте современные варианты по своему вкусу. Но заранее позаботьтесь о наличии мощной вентиляции, чтобы дым и пар не скапливались на кухонных поверхностях, а моментально выводились из комнаты.
Когда основная часть работ по обустройству кухни готова, время подумать о стильных украшениях для нее.
Подберите несколько красивых аксессуаров, которые подчеркнут стилистику комнаты и продемонстрирует гостям ваш безупречный вкус. Это могут быть необычные светильники, как показано на фото, либо же уникальные статуэтки. Вместо банального ковра можно украсить пол настоящей шкурой дикого зверя или самодельной дорожкой.
Изящная посуда и дизайнерская мебель также станут неординарными аксессуарами на вашей кухне. Оригинальные часы или фотокарточки членов семьи на стене украсят помещение и порадуют всех присутствующих.