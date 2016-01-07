Экономим бюджет на строительство по-французски

Все мы хотим, чтобы наш дом был отражением нашей души, нашей великолепной семьи и был полон не только уюта, заботы и любви, но и милых сердцу вещей, а также удобных мест для отдыха и семейного общения.

Проект коттеджа никогда не бывает делом типовым – он всегда личный, персонализированный и становится особенно оригинальным на этапе дизайна и декора. Atelier-ZOU приготовила для нас особенный проект, полный ярких идей, которые наверняка многим захочется применить и в собственном доме. Самое приятное, что они просты в воплощении, подходят для дома с маленькими детьми и во многом даже экономят бюджет на строительство.

Давайте посмотрим, сколько мы сможем сэкономить на этих идеях и как их воплотить максимально удобным способом!