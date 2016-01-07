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Экономим бюджет на строительство по-французски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Все мы хотим, чтобы наш дом был отражением нашей души, нашей великолепной семьи и был полон не только уюта, заботы и любви, но и милых сердцу вещей, а также удобных мест для отдыха и семейного общения.

Проект коттеджа никогда не бывает делом типовым – он всегда личный, персонализированный и становится особенно оригинальным на этапе дизайна и декора. Atelier-ZOU приготовила для нас особенный проект, полный ярких идей, которые наверняка многим захочется применить и в собственном доме. Самое приятное, что они просты в воплощении, подходят для дома с маленькими детьми и во многом даже экономят бюджет на строительство.

Давайте посмотрим, сколько мы сможем сэкономить на этих идеях и как их воплотить максимально удобным способом!

Дизайн экстерьера

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Дома в стиле модерн
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Этот коттедж расположен во французском городке Лон-ле-Сонье, его комбинированная отделка стала модным дополнением традиционного пригорода. Мы видим, как часть дома просто оштукатурена в белый цвет, что очень экономично, тогда как другая оформлена с помощью местной натуральной древесины.

Еще дешевле будет оформить лишь парадный фасад древесиной или сайдингом, создавая стильные комбинации, скоординированные с вашим типом остекления. Дизайн-проект только лишь фасада можно заказать у любого архитектора, которому понравится ваша идея.

Многие крупноформатные окна здесь не открываются – они экономят тепло в доме и стоят меньше, чем двери-слайдеры, а выглядят так же современно.

Терраса в этом доме изготовлена из самых простых материалов – деревянной доски местного производства, за счет экономии на которой саму террасу можно сделать более просторной.

Расположение на склоне

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Дома в стиле модерн
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Участки на склоне стоят дешевле, чем идеально ровные, но в них есть и свои преимущества. Например, один из этажей, врезанный в землю, получается утепленным естественным образом с помощью грунта, а с верхнего этажа вас ждут прекрасные виды на окрестности, если холм достаточно большой по своей природе.

Участок на склоне – идеальная возможность скрыть задний дворик и сделать его невидимым с дороги даже без забора, отсутствие которого серьезно экономит средства на строительство.

Детский уголок

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Отдельный игровой уголок или детская гостиная на втором этаже в лестничном холле – отличный выбор для семьи с маленькими детьми. В этом варианте мы видим, как разыграна морская тема – сетка похожа ту, что используется на яхтах, белый цвет  текстиля и стен напоминает о парусах и даже дымоход камина выглядит как мачта, скрытая за потолком.

Такой подход не просто позволяет детям свободно играть, не ограничивая себя только лишь своей спальней, но и дает возможность сделать парадную гостиную всегда аккуратной, а лестничный холл – просторным и солнечным. Всего лишь дополнительные 5 квадратных метров и окно создают целую новую комнату в очень экономичном варианте.

Семейная эклектика

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Столовая комната в стиле модерн
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Яркая семейная эклектика – отличный вариант для экономии на дизайне интерьера. Основывая интерьер каждой комнаты на двух-трех дорогих и дизайнерских предметах, остальные вы можете использовать самые разные – полу-антикварные, перекрашенные, купленные в IKEA.

Отделка стен на кухне

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Кухня в стиле модерн
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Современный дизайн интерьера очень часто базируется на светлых стенах, поэтому и на кухне мы советуем вам использовать микс из белой глянцевой керамической плитки, белой штукатурки и одной яркой акцентной стены, что выйдет очень стильно и не потревожит ваш бюджет.

Отделка стен ванной комнаты

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Ванная комната в стиле модерн
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Сплошная отделка ванной комнаты керамической плиткой остается привилегией классического стиля и ар-деко, тогда как в современном доме мы видим лишь частичную отделку и обычную, но влагостойкую белую штукатурку на стенах вне мокрой зоны. На сэкономленные средства вы можете позволить купить себе дизайнерскую ванную чашу или раковину, что сделает интерьер модным и трендовым.

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Акцентная стена в детской

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Детская комнатa в классическом стиле
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Яркая акцентная стена в детской многим малышам понравится больше, чем обои. Позвольте ребенку самому выбрать цвет из наиболее подходящих по вашему мнению, и эффект экономии будет еще и очень позитивным. Кроме того, такие стены легче перекрасить, чем поменять обои, и их можно ремонтировать по очереди.

Гостевая спальня

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Спальня в классическом стиле
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Небольшая гостевая спальня оформлена с помощью простых предметов и отчасти используется как кабинет. Раскладной диван, шкаф, кресло, письменный стол и небольшой стеллаж – мини-пакет для ее оформления.

Озеленение гаража

Maison imbriquée, atelier—ZOU atelier—ZOU Дома в стиле модерн
atelier—ZOU

atelier—ZOU
atelier—ZOU
atelier—ZOU

Трендовое озеленение крыши – почвопокровными растениями, которые не требуют полива, оно выглядит гораздо лучше, чем пустая крыша гаража или выступающего объема здания. Это эффектное оформление очень бюджетно, вам понадобится лишь специалист, сетка, грунт и посадочный материал.

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