Эко-дом в стиле минимализм

О том, что экологичная частная архитектура стремительно развивается, знают все ее любители, но методы – самые эффективные и доступные – известны еще не всем.

Среди них – био-системы по очистке домашних отходов, отопление с помощью специального теплосберегающего проекта конструкции самого дома и солнечный обогрев за счет панорамных окон, они уже помогают добиться шикарных результатов. Популярен и дизайн интерьера, основанный в первую очередь на простой штукатурке, керамической плитке и натуральной древесине, которые позволяют снизить затраты на строительство и сделать интерьер экологичным и подходящим для детей.

Можно заменить современную бетонную конструкцию на деревянную – каркасную, оцилиндрованную, кирпичную и даже саманную. Утеплители для стен тоже становятся все более экологичными, и им помогают в этом старые рецепты и новые технологии.