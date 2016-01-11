Эко-дом в стиле минимализм

О том, что экологичная частная архитектура стремительно развивается, знают все ее любители, но методы – самые эффективные и доступные – известны еще не всем.
Среди них – био-системы по очистке домашних отходов, отопление с помощью специального теплосберегающего проекта конструкции самого дома и солнечный обогрев за счет панорамных окон, они уже помогают добиться шикарных результатов. Популярен и дизайн интерьера, основанный в первую очередь на простой штукатурке, керамической плитке и натуральной древесине, которые позволяют снизить затраты на строительство и сделать интерьер экологичным и подходящим для детей.
Можно заменить современную бетонную конструкцию на деревянную – каркасную, оцилиндрованную, кирпичную и даже саманную. Утеплители для стен тоже становятся все более экологичными, и им помогают в этом старые рецепты и новые технологии.
Один из таких домов, нацеленных на экологичный образ жизни по современным стандартам, мы представляем вам сегодня в этой статье. Студия архитектуры Innauer-Matt Architekten ZT GmbH создала ее для одной семьи, которая видела свою счастливую будущую жизнь в деревянном домике на природе, но при это построенном в стиле минимализм.
Расположенный в рабочей доступности от города, такой дом является удивительной возможностью для того, чтобы вырастить своих детей в окружении природы – леса, озер и рек, чистого воздуха и позитивного психологического климата.
Такой дом имеет большую площадь, панорамное остекление, возможность установки детского игрового комплекса или других привлекательных идей на достаточно просторном участке с прекрасным видом на горную местность.
Дизайн экстерьера выполнен с помощью деревянной обшивки, которая идеально подошла в дополнение к окружающему природному пейзажу. Расположение на склоне позволило создать приватный первый уровень, незаметный с дороги, и второй уровень с панорамными видами.
Обшивка деревянными экранами в виде комбинаций из вертикальных и горизонтальных реек выглядит очень симпатично из-за своего природного антуража и светлого оттенка. С этой стороны дом оформлен в таком ключе от уровня грунта до высшей точки фронтона, что создает удивительный эффект.
Внутри мы найдем дизайн интерьера, основанный на эко- принципах. В основном для оформления стен, лестницы, колонн и дверей использовалась сосна. Идеальная, антисептическая и позитивно влияющая на дыхательную систему порода древесины еще и выглядит ультра-современной.
Красивое панорамное остекление вкупе с дизайном интерьера в стиле минимализм создает идеальную основу для современной жизни. Подоконники вдоль окон для сидения – один из приятных сюрпризов этого проекта.
Кухня, выполненная дизайнером по эксклюзивному заказу из той же древесины, что использовалась в экстерьерах и интерьере проекта, выглядит потрясающе. Слегка футуристичная, она имеет цельнометаллическую стальную столешницу и раковину.
На фотографии выше – встроенный модуль для хранения, тянущийся, по сути, вдоль всей стены, оформляя зону кухни, столовой и гостиной в едином стиле.
Дополнительный кабинет имеет еще один уровень, увеличивая формат постройки до трех уровней в комплексе. На чердачном этаже мы находим детскую игровую с мансардными окнами, а на на втором – кабинет с письменным столом для работы за компьютером.
Маленький мансардный этаж выполнен в минималистичной манере и особенно любим детьми, как идеальный уголок для игр или волшебный замок.
Современная планировка с открытой общественной зоной первого уровня и спальнями на втором выглядит очень симпатично в формате участка на склоне. Несколько спален тоже имеют отделку сосной, как и современные ванные комнаты.
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