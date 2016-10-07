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6 методов тщательной уборки вашего дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Дизайн интерьера 4-х комнатной квартиры, Дизайнер Ольга Айсина Дизайнер Ольга Айсина Спальня в скандинавском стиле
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Чистый дом – залог здоровья всех членов вашей семьи. От того, насколько регулярно и тщательно вы устраиваете генеральную уборку, зависит самочувствие и настроение всех, кто обитает в квартире. Согласитесь, каждому приятно находится в чистом помещении, которое буквально блестит и светится.

Конечно, учитывая постоянную занятость современного человека, на ежедневные мероприятия подобного рода просто нет времени. Постарайтесь устроить масштабную уборку дома хотя бы один раз в неделю, например – в выходной день. 

Начать предлагаем с избавления от пыли посредством пылесоса и влажных процедур. Далее уделите внимание текстилю, который следует хорошенько выстирать. С помощью специальных чистящих средств избавьтесь от накопившихся загрязнений на поверхностях в кухне и ванной комнате, а также доведите до блеска зеркала и окна. 

Далее мы подробнее опишем 6 методов тщательной уборки вашего дома, применяя которые вы сможете дышать полной грудью и наслаждаться безупречной чистотой вокруг.

Двигайте мебель

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Чтобы уборка в доме была по-настоящему тщательной и генеральной, не ленитесь двигать мебель. Вы будете удивлены, обнаружив под ней немало пыли. Особенно это касается габаритной мягкой мебели, такой как диван, кресла, мягкие уголки. 

Передвигая тяжелые предметы, рассчитайте нагрузку и не взваливайте все на свои плечи. Если в вашем доме нет крепких мужчин – лучше пригласите специализированных грузчиков или друзей. 

Также будьте осторожны с напольным покрытием. Во время передвижения крупногабаритной мебели прикрепите к ее ножкам мягкие насадки. Это поможет ей скользить по полу и предотвратит напольное покрытие от царапин и прочих повреждений. 

Пароочистители

Рычагова, 30 м², Bronx Bronx Кухни в эклектичном стиле
Bronx

Рычагова, 30 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Настоящим хозяйкам хорошо известно, сколько хлопот доставляет въевшаяся грязь, жирные пятна и застаревшие загрязнения. Особенно часто встречаются названные проблемы на кухне и в ванной комнате. И что самое обидное – можно потратить целый день на борьбу с такими нечистотами, а ожидаемого результата так и не достигнуть.

Предлагаем воспользоваться эффективными устройствами, способными в считанные секунды бесследно устранить столь жуткие загрязнения. Речь идет о пароочистителях. Подобная техника в былые времена применялась, как правило, на промышленных предприятиях, но сегодня она имеет бытовые аналоги.

Принцип работы пароочистителей заключается в воздействии на проблемные участки мощным потоком горячего пара, который мгновенно расщепляет устаревшие пятна любого происхождения. Использовать подобные устройства можно для различных поверхностей, которые не боятся воздействия влаги и высоких температур. 

Такая техника представлена в самых разных конфигурациях и ценовых вариантах, поэтому каждый сможет подобрать модель специально для своего дома и кошелька.

Очистка ковра

Минималистичная квартира , YOUSUPOVA YOUSUPOVA Гостиная в стиле минимализм
YOUSUPOVA

Минималистичная квартира

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Дизайнеры интерьера часто декорируют комнаты с помощью мягкого ковра. Этот аксессуар не только согреет ваши ножки и подарит приятные ощущения при ходьбе, но и наполнит атмосферу помещения уютом. 

Единственным недостатком подобного изделия можно назвать его способность накапливать пыль. Особенно это касается ковров с длинным ворсом, которые часто применяют в детских комнатах и гостиных. Скопление пыли – это не только негигиенично, но и опасно для здоровья, поскольку является прекрасной средой для размножения пыльевых клещей, которые, в свою очередь, могут вызывать сильную аллергию. 

Вот почему всем обладателям мягких ковровых покрытий следует запомнить золотое правило – очистка ковра должна быть тщательной и регулярной. Лучше всего с подобным заданием справятся моющие пылесосы, которые максимально эффективно всасывают пыль и самые мелкие частички загрязнений. Если подобного устройства у вас пока еще нет – используйте стандартные модели пылесосов, но совмещайте сухую уборку с влажными чистками изделий в специализированных заведениях.

Стирка штор

Дизайн интерьера 4-х комнатной квартиры, Дизайнер Ольга Айсина Дизайнер Ольга Айсина Спальня в скандинавском стиле
Дизайнер Ольга Айсина

Дизайн интерьера 4-х комнатной квартиры

Дизайнер Ольга Айсина
Дизайнер Ольга Айсина
Дизайнер Ольга Айсина

Массивные гардины на окнах – это всегда красиво и презентабельно. Правильно подобранные по цвету и стилистике шторы украшают не только окно, но и всю комнату. Но как поддерживать их в чистоте? 

Мы рекомендуем не только вытряхивать гардины, чтобы избавиться от накопившейся пыли, но и стирать их. Особенности стирки названных изделий напрямую зависят от состава материала, из которых изготовлены шторы. Но даже если ткань плотная и производитель обозначил на маркировке стандартную стирку, лучше не рисковать и проделать эту процедуру вручную. Так вы наверняка не повредите гардины и, высохнув, они будут не такие мятые, что облегчит глаженье. 

Выбрасывайте хлам

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Гостиная в стиле модерн
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Действенный метод, позволяющий расчистить пространство в доме и сделать его аккуратным, состоит в беспощадном избавлении от ненужных вещей. Присмотритесь ко всему, что вас окружает: что в интерьере стоит без дела и только накапливает пыль?

Чаще всего захламляют помещение следующие предметы:

- стопки старых газет и журналов;

- ненужные игрушки, одежда и обувь;

- различная техника, вышедшая из строя;

- всевозможные аксессуары и поделки, которые утратили свой эстетический вид и больше не украшают интерьер, а просто пылятся.

Проведите в своем доме ревизию всех предметов и вы наверняка обнаружите массу ненужных вещей. Не сожалейте о подобных утратах и смело избавляйтесь от хлама. 

Позаботьтесь об изделиях из дерева

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina Гостиная в стиле модерн
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

Во время уборки своей квартиры обратите особое внимание на деревянные предметы. Дело в том, что этот натуральный материал требует деликатного подхода и особого порядка очищения. 

Для бережного ухода за мебелью из дерева используйте замшу или мягкую тряпочку. Купите специальные средства для того, чтобы натирать деревянные поверхности до блеска и защищать их от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Также вам пригодятся народные советы по избавлению от различных загрязнений на предметах такого типа. Например – свежие пятна от йода на деревянной мебели легко удаляются с помощью свежей картофелины.

Больше полезной информации о специфике названного материала вы найдете в Книге идей  Как ухаживать за мебелью из натурального дерева?

Как увеличить пространство для хранения в детской комнате
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