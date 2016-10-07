Чистый дом – залог здоровья всех членов вашей семьи. От того, насколько регулярно и тщательно вы устраиваете генеральную уборку, зависит самочувствие и настроение всех, кто обитает в квартире. Согласитесь, каждому приятно находится в чистом помещении, которое буквально блестит и светится.

Конечно, учитывая постоянную занятость современного человека, на ежедневные мероприятия подобного рода просто нет времени. Постарайтесь устроить масштабную уборку дома хотя бы один раз в неделю, например – в выходной день.

Начать предлагаем с избавления от пыли посредством пылесоса и влажных процедур. Далее уделите внимание текстилю, который следует хорошенько выстирать. С помощью специальных чистящих средств избавьтесь от накопившихся загрязнений на поверхностях в кухне и ванной комнате, а также доведите до блеска зеркала и окна.

Далее мы подробнее опишем 6 методов тщательной уборки вашего дома, применяя которые вы сможете дышать полной грудью и наслаждаться безупречной чистотой вокруг.