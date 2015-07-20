Дизайн малогабаритной квартиры

Многие из нас хотя бы однажды сталкиваются с проблемой обустройства малогабаритной квартиры. Каким должен быть её дизайн, аксессуары, освещение? Какой стиль предпочтителен для её оформления. Пожалуй, нет однозначного ответа на этот вопрос, тем не менее, специалисты готовы поделиться собственными идеями и наработками. Лабораториядизайна «КУБ» показывают один из своих проектов, который очень хорошо демонстрирует некоторые хитрости и особенности обустройства небольшого помещения.
Если вам предстоит ремонт, то стоит проверить стены квартиры. Если они не несущие, то, конечно, лучше всего решить вопрос с согласованием их сноса и освободить пространство. Небольшая перепланировка особенно не повредит типовым квартирам. При выборе стиля оформления интерьера стоит помнить, что он не должен быть перегружен аксессуарами, акцентами и узорами.
Для стен подходят однотонные светлые цвета или обои с легким, едва заметным орнаментом. Цвет пола может быть как темным, так и светлым. Однако стоит помнить, что большой контраст будет нуждаться в компенсации. Таким образом, в интерьере может появиться и белый цвет.
Зеркала, глянцевые поверхности – отличный способ зрительно увеличить размеры помещения и добавить света. Комнаты, как правило, бывают многофункциональными. Гостиная может выполнять одновременно функцию столовой и спальни. В небольшой гостиной отлично смотрится стол со стеклянной столешницей. Её поверхность отражает свет, а стекло визуально не
съедает пространство.
Проблему с размещением гостей решает раскладывающаяся мебель или мебель-трансформер. В последнее время она снова становится популярной, а производители каждый год предлагают новые современные решения как для кроватей, так и для столов, размеры и высота которых поддаются регулировке. Многие фабрики идут на встречу заказчику и изготавливают мебель на заказ, делая её необходимых параметров. Таким образом, даже самая маленькая кухня может быть оборудована всем необходимым.
Продуманная система хранения – еще один важный фактор. Чем меньше вещей находится в поле зрения, тем лучше. Увы, но творческий беспорядок не подходит обладателям малогабаритных квартир. Так или иначе, любую маленькую однушку или двушку можно оформить недорого и со вкусом, однако, стоит отдавать предпочтение натуральным и экологичным материалам. Качественный текстиль прослужит дольше, не надоест и вряд ли выйдет из моды к тому моменту, когда вы решитесь на новые изменения.
Предлагаем вам посмотреть все фото проекта.
Если вам предстоит ремонт, то стоит проверить стены квартиры. Если они не несущие, то, конечно, лучше всего решить вопрос с согласованием их сноса и освободить пространство. Небольшая перепланировка особенно не повредит типовым квартирам. При выборе стиля оформления интерьера стоит помнить, что он не должен быть перегружен аксессуарами, акцентами и узорами. Для стен подходят однотонные светлые цвета или обои с легким, едва заметным орнаментом. Цвет пола может быть как темным, так и светлым. Однако стоит помнить, что большой контраст будет нуждаться в компенсации. Таким образом, в интерьере может появиться и белый цвет.