Дизайн малогабаритной квартиры

Если вам предстоит ремонт, то стоит проверить стены квартиры. Если они не несущие, то, конечно, лучше всего решить вопрос с согласованием их сноса и освободить пространство. Небольшая перепланировка особенно не повредит типовым квартирам. При выборе стиля оформления интерьера стоит помнить, что он не должен быть перегружен аксессуарами, акцентами и узорами. Для стен подходят однотонные светлые цвета или обои с легким, едва заметным орнаментом. Цвет пола может быть как темным, так и светлым. Однако стоит помнить, что большой контраст будет нуждаться в компенсации. Таким образом, в интерьере может появиться и белый цвет.