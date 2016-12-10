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Как выбрать подходящий диван

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Christmas Lifestyle, M&S M&S Гостиная в рустикальном стиле
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Если вы задумались о том, чтобы приобрести мягкую мебель, а именно диван, то, скорее всего, у вас возникал вопрос – как выбрать подходящий диван. Дизайнеры считают, что он призван объединить все элементы интерьера, гармонично в него вписаться, завершить созданный образ помещения и подчеркнуть индивидуальность стиля. Современная мягкая мебель предназначена и для принятия гостей, и для семейного общения, а также для отдыха и сна. Производители неуклонно следуют прогрессу и вводят новые дизайнерские и технические решения, благодаря чему имеется такой широкий выбор диванов самых разных конструкций и моделей. Для обычного человека, не имеющего нужной информации по данному вопросу зачастую сложно самому определиться с выбором. 

В данной статье вы узнаете, как выбрать подходящий диван. Если вы последуете приведенным советам и рекомендациям, то сможете легко определиться с выбором, получите качественный предмет мебели, который будет способен долго прослужить.

Какой должен быть размер?

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Как выбрать подходящий диван? Диваны бывают компактные с местами для посадки для двух или трех человек. Также выпускаются большие изделия для пяти человек и более. Стоит отметить, что единого стандарта на размеры диванов не существует. Помните, что у одних производителей двухместным считается диван шириной 160 см, а у других же – 190 см. Некоторые компании ввели промежуточную классификацию – 2,5 посадочных мест. 

Фабрики, производящие модульные сидения, предлагают до 10 вариантов, для одного человека можно выделить от 60 до 110 см. Крупные модели мягкой мебели подходят только для просторных и хорошо освещенных помещений. Для маленькой комнаты широкий диван будет очень громоздким. Для достаточно большой площади нужен максимальный уют, поэтому ставьте большой диван с удобными и широкими подлокотниками, подставками для подносов и чашек.

Диван для сидения или для сна?

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Чтобы решить этот вопрос, вам нужно определиться с тем, где и как вы планируете использовать диван. Для спальни и детской нужны диваны пригодные для ночного отдыха, трансформирующиеся в удобное спальное место. Для гостиной необязательно выбирать такую модель. В таком случае можно сделать упор именно на эстетические характеристики мебели. Есть же изделия, которые могут сочетать в себе все необходимые характеристики и для сна, и для привлекательного дизайна. Для гостиной все же нужна более твердая мебель. Диван для офиса должен быть гораздо более жесткой моделью, чтобы при сидении на такой мебели не исчезал деловой настрой, и не приходило расслабление.

Как разместить диван в комнате?

homify Гостиная в стиле модерн Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Как выбрать подходящий диван, учитывая размеры и параметры комнаты? Если помещение имеет длинные и ровные стены, то идеальным вариантом будет прямой диван, который раскладывается вперед. В гостиной чаще всего используют угловой диван, так как он отлично экономит площадь. Угловой диван обеспечит большое количество посадочных мест, поэтому он очень практичен.

Какой должна быть ткань?

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Гостиная в стиле модерн
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Как выбрать подходящий диван? При выборе дивана, прежде всего, нужно обращать внимание и на ткань, из которой он сделан. Желательно, чтобы она была практичной. Если вы не хотите мебель из кожи, то выберите диван с плотной обивкой. Обязательно спросите у продавца, как ткань воспринимает чистку. Хорошо, если обивка будет обработана специальным составом, который будет препятствовать впитыванию влаги и появлению жирных пятен. Должна ли быть ткань для обивки натуральной? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Большой процент натурального материала в обивке обеспечивает качественный воздухообмен и комфортное сидение на диване. Но также стоит отметить, что практичность и неприхотливость ткани возможны тогда, когда много присутствует искусственного материала.

Какой выбрать цвет?

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Самое главное – отталкивайтесь от цвета стен и полов, общей идеи интерьера. Цвета должны или дополнять друг друга, быть близкими по тону, или должны иметь контраст между собой. Также определитесь, какой интерьер вы хотите видеть – яркий или спокойный. Например, можно взять обивку того же цвета, что и стены, только другого оттенка. Стены и обивка дивана могут быть выполнены в разных нейтральных цветах. Подойдет и такой вариант – яркие стены и нейтральный диван или же наоборот. Белый цвет мебели подойдет для любого интерьера.

Одиночный диван или комплект мягкой мебели?

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Гостиная в стиле лофт
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Решение этого вопроса зависит от размеров помещения, где будет ставиться мебель, а также от ваших предпочтений. Для маленькой комнаты будет достаточно одного дивана. Для большого помещения можно взять комплект мягкой мебели, куда входит не только диван, но и два-три кресла, пуфы.

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Как чистить?

Christmas Lifestyle, M&S M&S Гостиная в рустикальном стиле
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

Если на диване появилось пятно, то лучше всего его удаление доверить профессиональной химчистке. Но можно использовать специальные пятновыводители, но это делается с осторожностью. Средство наносится на тряпку и удаляйте пятно, делая движения рукой от края к центру, при этом, не втирая средство в обивку.

Декор дивана

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Самый простой способ преобразить и декорировать диван – это использовать декоративные подушки. Их можно купить, а можно сделать своими руками. Для них подойдут любые принты, гармонирующие с интерьером. Подушки могут быть выполнены с диваном в одном стиле, а могут выделяться, став тем самым акцентом в дизайне комнаты.

Таким образом, вы узнали, как выбрать подходящий диван. Также вы ознакомились с тем, как его следует чистить, какой декор подходит больше всего. Следуя приведенным советам, вы купите диван, который прослужит вам долго и будет украшать любое помещение вашего дома.

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