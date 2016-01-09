До и После: от банального к рациональному

Этот дом с большой террасой был заброшен долгие годы. Состояние здания с хорошей историей было ужасным. Когда молодая семья приобрела его и затеяла реконструкцию, то сразу было решено сделать его максимально удобным и светлым.

Внутри получилось создать удобное и просторное современное жилье. За счет обновления фасада и небольшой перепланировки, старый дом приобрел дополнительную площадь. Давайте посмотрим на результат всех трудоемких работ и строительных процессов.