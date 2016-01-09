До и После: от банального к рациональному

Этот дом с большой террасой был заброшен долгие годы. Состояние здания с хорошей историей было ужасным. Когда молодая семья приобрела его и затеяла реконструкцию, то сразу было решено сделать его максимально удобным и светлым.
Внутри получилось создать удобное и просторное современное жилье. За счет обновления фасада и небольшой перепланировки, старый дом приобрел дополнительную площадь. Давайте посмотрим на результат всех трудоемких работ и строительных процессов.
Авторы проекта сделали все возможное для создания гармонии и комфорта, бросая вызов старому и создавая новое. Перед началом работ здание представляло собой печальное зрелище. Если интерьеры были более-менее в порядке, то с фасадом необходимо было что-то делать. Серая терраса на втором этаже с колоннами являлась естественной преградой для света, который с большим трудом проникал в дом через маленькие окна. Первоначальная задумка создания дополнительного пространства для отдыха на свежем воздухе не была в полной мере оправдана временем. В результате прежние хозяева на протяжении десятилетий довольствовались темной верандой с неуютной пластиковой мебелью.
Посмотрите как преобразился фасад. Его цвет стал приятным молочным, на месте проемов были установлены современные окна. В вечернее время дом озаряется небольшими светильниками. Новый балкон украшают высокие горшки с цветами. Мансардный этаж также претерпел перепланировку: на нем располагаются детские комнаты, поэтому в каждой появилось по новому окну на крыше.
Так как ландшафт участка имеет перепады, проект дома предусматривает цокольный этаж. Именно по этой причине у него появилось сразу несколько наружных лестниц. Такое решение обеспечивает всем членам семьи некоторую приватность.
Прихожая удивляет нас своим простором. Все шкафы в помещении – встроенные, они вмонтированы в специальные ниши. Здесь также нашлось место для отдыха тех, кто любит наблюдать за происходящим на улице.
Для хранения книг предусмотрены специальные стеллажи, которые заняли практически всю стену библиотеки. Пространство под окном оборудовано для комфортного отдыха на мягких подушках. Домашняя библиотека имеет выход в гостиную, зонирование с которой осуществлено при помощи кресла. Несмотря на его яркий цвет и необычную форму, основная идея конструкции заключается в простоте. Такое кресло идеально вписывается в любой современный интерьер.
Перед нами прекрасный интерьер, в буквальном смысле купающийся в естественном освещении. Благодаря увеличению метража комнаты, в гостиной появилась диванная группа. Теперь все члены семьи и гости могут наслаждаться прекрасным природным пейзажем. Эта комната совмещена со столовой зоной в которой находится стол из светлого дерева на восемь персон.
В современных планировках домов и квартир кухня обычно объединена с обеденной зоной и гостиной. Зонирование в этом пространстве при помощи напольной плитки и стоящим на границе со столовой кухонным островом. Этот стол выделяют крупные подвесные светильники, которые в вечернее время озарят его теплым золотистым светом. Светлые натуральные материалы, использованные в отделке, подчеркивают общую гармонию в интерьере. Небольшие детали в виде неброской фурнитуры и различных хромированных элементов придают помещению уют.
В доме сделана стильная детская комната на мансардном этаже. Однако она, скорее, является местом для игр и хранения детских игрушек. Имея собственное автономное пространство, ребенок будет чувствовать себя взрослым и самостоятельным.
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