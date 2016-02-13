10 вопросов, которые следует задать архитектору

От выбора технологии сильно зависят возможные теплопотери здания и, в будущем, затраты на отопление. Также от материала строительства зависит продолжительность жизни постройки, его цена и различные открывающиеся перед вами возможности. Кроме того, стоит обсудить экологичность материала и определенно решить, что вам нужно.

Самые экологичные дома – красно-кирпичные и деревянные, они могут быть оформлены в экстерьере самыми разными способами, поэтому вы вовсе не попадаете в рамки их оригинального внешнего вида.

Оценить примерную цену вашего коттеджа, исходя из материала строительства, можно в другой нашей статье.