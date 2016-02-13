10 вопросов, которые следует задать архитектору

Итак, вы решили нанять архитектора. Вы позвонили в бюро и договорились о встрече. У вас в голове – тысяча вопросов о дизайне, расположении и размере здания, а также о бюджетах и сроках. Вы начинаете их записывать, но их все равно слишком много! На помощь вам придет наш краткий список вопросов, которые задать нужно обязательно, а остальные вам следует обговорить на следующей встрече.
От выбора технологии сильно зависят возможные теплопотери здания и, в будущем, затраты на отопление. Также от материала строительства зависит продолжительность жизни постройки, его цена и различные открывающиеся перед вами возможности. Кроме того, стоит обсудить экологичность материала и определенно решить, что вам нужно.
Самые экологичные дома – красно-кирпичные и деревянные, они могут быть оформлены в экстерьере самыми разными способами, поэтому вы вовсе не попадаете в рамки их оригинального внешнего вида.
Оценить примерную цену вашего коттеджа, исходя из материала строительства, можно в другой нашей статье.
Вам наверняка понравились работы из портфолио этого архитектора, и вы захотели себе «такой же дом, как этот, но немного другой». Такая реакция – лучшая из возможного, ведь архитектор специализируется на конкретном стиле и материалах строительства и будет иметь существенный опыт проектирования таких домов, как ваш.
Конечно же, архитектору можно заказать проектирование дома из любого материала и в любом стиле, но тогда портфолио не покажет вам возможный конечный результат, ведь работа одного и того же человека в разных стилях может выглядеть абсолютно по-разному.
Стандартный набор из прихожей, кухни и гостиной на первом этаже, главной спальни с ванной комнатой и 1-2 детских с отдельной ванной комнатой может быть существенно изменен при вашем желании.
Например, к каждой спальне вы можете привязать ванную комнату и небольшую гардеробную, что сделает их планировку в стиле мастер-сьют оптимальной не только для взрослых, но и для детей. В план первого этажа можно включить зимний сад, парадную столовую, кабинет и детскую игровую комнату, а при планировании дополнительных построек можно подумать о беседке, бане, бассейне, гостевом домике и творческой студии.
Очень важный вопрос о составе рабочей бригады стоит задавать после утверждения масштаба проекта. Здесь архитектор может посоветовать вам конкретные проверенные фирмы, с которыми он сотрудничал ранее, и лучше всего прислушаться к его совету.
Иногда в проекте явно есть вещи, на которых можно сэкономить без потери качества. Не всегда они сразу заметны будущему владельцу, но архитектор знает, какая из ваших или его идей имеет самый низкий КПД в формате цена/качество или цена/декоративный эффект.
Если вы хотите сделать проект действительно экологичным, вы можете попросить у архитектора информацию о возможной установке теплового насоса, солнечных панелей и различных других видах автономной добычи энергии. Кроме того, все материалы тоже должны вами восприниматься не только в визуальном плане, но и в экологическом. Иногда случается так, что при замене всего 2-3 элементов в проекте, дом становится в два раза более экологичным.
Этот пункт стоит обговорить особенно точно и составить договор с его упоминанием. Если именно вы будете закупать все материалы, то и ответственность за их качество явно лежит на вас. Если будет закупать архитектор или его помощники, то эта тема обсуждаема.
За неполадки в работе бригады тоже стоит волноваться. Их придется переделывать за свой счет, если вы не найдете проверенного человека для надзора или не закажете специализированный авторский надзор от архитектора. Ошибки в самом проектировании, конечно, лежат на архитекторе, но и эту деталь стоит обговорить с возможной рассрочкой на несколько лет – долговечность дома также должна быть прописана в договоре.
Этот вопрос очень важен, так как напрямую повлияет на возможное устранение неполадок на самом раннем этапе – тогда, когда несовершенства и ошибки можно исправить с минимальными затратами и перестройкой.
Часто архитектор сотрудничает с дизайнерами, ландшафтными проектировщиками, декораторами и другими специалистами, которые помогут сделать дома максимально завершенным к вашему приезду. Стоит обговорить их вовлеченность в проект, расценки каждого из специалистов, стиль в работе и определенные нюансы, которые вам особенно важны.
Еще один важный вопрос будет касаться времени, которое потребуется архитектору на проектирование и рабочей бригаде на строительство. Заключая сделку, все равно будьте готовы к тому, что сроки все же растянутся, так как строительство и архитектура не терпят спешки – от этого пострадаете в первую очередь вы и качество вашего дома.
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