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До и После: Фантастическая переделка дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Столовая комната в средиземноморском стиле
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Даже дома из самых прочных материалов теряют форму при отсутствии жильцов.  Пустующие здания быстро приходят в упадок и ветшают, поэтому хозяева, решившие вернуть постройки к жизни, должны вовремя найти грамотных архитекторов, готовых взяться за их реконструкцию. Так произошло с домом, который мы видим на фото. Опытные зодчие из студии ZIZI Studio Magdalena Latos приложили все усилия, чтобы спасти вековую постройку от забвения. Давайте вместе оценим их работу.

До: Зона стихийного бедствия

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Глядя на это фото, невозможно определить, какая функциональная роль была отведена этой комнате. Стены покрыты плесенью, на потолке – множество подтеков, повсюду разбросан мусор. Неужели это пространство можно снова сделать пригодным для жизни?

После: Современная спальная комната

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Спальня в средиземноморском стиле
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Настоящие мастера своего дела не боятся грязной работы. Некогда безобразная и отталкивающая комната превратилась в элегантную спальню, интерьер которой дышит новизной и свежестью. В центре композиции – красивый, чугунный камин. Единственный предмет мебели в комнате – широкая, двуспальная кровать.

До: Потрепанный фасад

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Лучшие дни постройки остались в далеком прошлом. Скучный, серый фасад выглядит не слишком гостеприимно. В лучшем случае здание сгодится на роль дома с привидениями в фильме ужасов. Глаз радует лишь чудесный, зеленый сад, частично скрывающий пораженные временем стены дома.

После: Стильный фасад

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Дома в средиземноморском стиле
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Несколько месяцев упорной работы и перед нами – светлый и современный фасад с облицовкой натуральным камнем. Какие еще изменения были внесены во внешний вид дома? Старые окна были заменены на новые с двойными остеклением и современными пластиковыми рамами, а крышу украсили два симметричных мансардных окна. Архитекторам удалось максимально сохранить особый шарм исторической постройки. Новый цвет фасада пошел дому только на пользу, ведь теперь он идеально вписывается в окружающий его природный ландшафт.

До: Старомодная кухня

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Безнадежно устаревший интерьер кухни нуждался в срочной переделке. Старомодная мебель и видавший виды камин вряд ли бы впечатлили новых владельцев дома. Впрочем, архитекторы и здесь остались верны своему креду – не разрушать, а создавать.

После: Элегантная рустика

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Столовая комната в средиземноморском стиле
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Как видим, рустикальный стиль кухни был сохранен в его первозданном виде. Из комнаты выбросили все ненужные предметы, ограничивающие свободное передвижение, фасад камина был отреставрирован, насыщенно розовый цвет стен заменен на белый, а напольное покрытие из темного дерева – на современную плитку кремового цвета.

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До: Неприятного вида ванная

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Узор на белой плитке ванной комнаты выглядит тусклым. Каждый элемент дизайна напоминает о том, что ремонт в ванной уже давно не проводился. В отличие от предыдущих комнат, ванная выглядит вполне обжито, но ее интерьеру явно не достает индивидуальности.

После: Ультрамодный скандинавский стиль

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Ванная в средиземноморском стиле
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Новая ванная комната может похвастаться современной плиткой, большой раковиной и стильной мебелью в скандинавском стиле. Настоящее украшение комнаты – большая гидромассажная ванная, в которой новые хозяева дома могут расслабиться после напряженного дня. 

Истории невероятного преображения интерьера вы можете прочесть в рубрике ’До и После’.

Нежный декор интерьера

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