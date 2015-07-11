До и После: Фантастическая переделка дома

Новая ванная комната может похвастаться современной плиткой, большой раковиной и стильной мебелью в скандинавском стиле. Настоящее украшение комнаты – большая гидромассажная ванная, в которой новые хозяева дома могут расслабиться после напряженного дня.

Истории невероятного преображения интерьера вы можете прочесть в рубрике ’До и После’.