Квартира свободного стиля с элементами модерна

В одной из книг идей мы уже рассказывали о современных и модных тенденциях в дизайне интерьера, вот и сегодня перед нами светлый и выразительный проект дизайна интерьера квартиры в ЖК «Аэробус». Площадь апартаментов – 95 кв. м. Проект вдохновляет на приятные размышления о путешествиях, здесь одинаково хорошо себя будут чувствовать как взрослые, так и дети.
Благодаря работе студии IN/DE/ART, мы встречаем гармоничное сочетание черт разных стилей интерьера.
Планировка квартиры предполагает спальную комнату, кабинет, два санузла, расположенных в разных концах, кухню, совмещенную со столовой, а также небольшое помещение, которое можно использовать в качестве гардеробной или прачечной. Итак, давайте посмотрим лишь на некоторые фотографии реализованного проекта. Все изображения можно посмотреть по ссылке.
Круглые углы в квартире сгладили остроту линий интерьера, именно благодаря их гладким формам и отсутствию углов создается ощущение жизни в еще больше пространстве, наполненном светом и воздухом. Дизайн стен обеспечивает плавные переход из овальной столовой в кухню прямоугольной формы. Оригинальные облачные потолки придают помещению легкость и некоторую игривость. За счет спрятанных светодиодных лент, создается ощущение отсутствия самих потолков, источники света также задают направление движения по квартире.
Однородность материалов и поверхностей – одна из отличительных актуальных черт современного дизайна. Несмотря на, казалось бы, значительную площадь, все пространство использовано предельно рационально и с учетом всех пожеланий и требований хозяев квартиры. Ни один миллиметр не был утерян. Для столовой и совмещенной с ней гостиной было предусмотрено использование барного стола. За ним удобно собираться с друзьями, или же просто ужинать, просматривая вечерний выпуск новостей. Самое главное – это удобство, которое создается комфортными стульями на высоких ножках. Прозрачные журнальные столики подчеркивают легкий и нежный дизайн интерьера.
Такая прихожая подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности. Большое зеркало здесь находится на своем месте. В помещении прихожей, которое обычно не имеет окон, большое зеркало служит способом зрительного увеличения пространства и отражающей свет поверхностью.
Расположение мебели в кабинете оставляет приятное впечатление. Сам диван можно назвать одновременно и предметом декора, благодаря текстильному оформлению. Все детали идеально сочетаются друг с другом, ничего не хочется переставить или изменить. Все книжные полки, стол, стул и аксессуары находятся на своих местах. В этом кабинете можно с легкостью сосредоточиться на работе или чтении. Панорамное окно позволяет использовать естественное освещение в полном объеме.
Небольшая спальня выполнена в светлых нежных пастельных цветах – они визуально увеличивают пространство и дарят ощущение легкости и чистоты. Аккуратные шторы смягчают яркий солнечный свет, небольшие аксессуары создают ненавязчивую динамику. В таком интерьере уютно и приятно находится длительное время.
Ванная комната в этой квартире – особенное место, где приятно понежиться в теплой воде, отдыхая после продолжительного рабочего дня, а может даже и головокружительной шумной вечеринки. Помещение имеет небольшие размеры, но в то же время является невероятно удобным. Зеркало во всю стену делает пространство ванной шире и подчеркивает кремовый и белый оттенки стен и сантехники.