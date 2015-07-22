Квартира свободного стиля с элементами модерна

Однородность материалов и поверхностей – одна из отличительных актуальных черт современного дизайна. Несмотря на, казалось бы, значительную площадь, все пространство использовано предельно рационально и с учетом всех пожеланий и требований хозяев квартиры. Ни один миллиметр не был утерян. Для столовой и совмещенной с ней гостиной было предусмотрено использование барного стола. За ним удобно собираться с друзьями, или же просто ужинать, просматривая вечерний выпуск новостей. Самое главное – это удобство, которое создается комфортными стульями на высоких ножках. Прозрачные журнальные столики подчеркивают легкий и нежный дизайн интерьера.