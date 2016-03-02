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Секреты стильной современной спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Спальня в эклектичном стиле
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Раскрывая главные секреты и лучшие эффективные дизайнерские приемы, мы покажем вам, как современный дизайн сделал с обликом спальни то, что привело нас к трендовому оформлению и шикарной технологичной начинке.

Секреты стильной современной спальни – это не просто декор, но и практические решения, позволяющие сделать ее максимально привлекательной, удобной и эргономичной и акцентировать внимание на эстетике пространства, а не на его функциях. Именно в этом главный секрет современной спальни – она имеет гораздо больше возможностей, чем раньше, но выглядит более аккуратно и минималистично, чем когда либо прежде. Как же этого добиться и что использовать в качестве помощника? Читайте в нашей статье!

​Визуальные иллюзии

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

Визуальные иллюзии, включающие в себя сложную подсветку, рельефные текстуры, будто парящие в воздухе прикроватные тумбочки или даже кровати, зеркала и блеск предметов декора – незаменимый элемент спальни, оформленной в современном люксовом стиле.

​Комбинированная отделка

Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design Спальня в стиле модерн
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design

Сложная отделка стен в спальне – залог вашего успеха в создании шикарного интерьера в современном стиле. Декоративные панели из древесины, оформление камнем, зеркальная отделка, текстильные вставки, комбинированные с нишами, модулями для хранения, стеклом и подсветкой – то, что делает современную спальню роскошной!

​Тайные боксы

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Спальня в стиле модерн
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Спрятанные провода – важная часть аккуратной и презентабельной спальни. Специальные декоративные боксы для TV прекрасно справляются с данной задачей, как и функциональные изголовья с вставленными розетками, выключателями и даже маленькими нишами для пультов управления.

Эстетика организации

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Организованное хранение делает комнату аккуратной и привлекательной на вид. Особенный тренд в данном деле – открытое хранение за стеклом, когда видно, с какой долей перфекционизма хозяйка подошла к тому, чтобы сделать свою спальню изящной и стильной.

​Встроенная подсветка

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Спальня в стиле модерн
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Если встроенная в потолок подсветка в спальне уже стала для нас традиционным делом в дизайне современного интерьера, то эффектная дизайнерская подсветка зон в гардеробной, подсветка арки, стен по периметру спальни, полочек и точечная подсветка предметов искусства только набирают обороты. Данная часть очень важна для того, чтобы ваш интерьер был красивым не только в идеальную солнечную погоду, но и в обычных условиях.

​Невидимое хранение

Apartamento em Cascavel, Evviva Bertolini Evviva Bertolini Спальня в классическом стиле
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

Для городской спальни не менее важна организация продуманного хранения таким образом, чтобы спальня оставалась аккуратной и просторной на вид. Зеркальная отделка для мебели – шкафов-купе, комодом и тумбочек – в данном случае является спасительным современным трендом в дизайне.

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​Модные оттенки

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Спальня в эклектичном стиле
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Лавандовый, оливковый, оттенок ледяного кофе и высушенного листа, яркие цвета фуксии и ультрамарина, оттенки бискайского залива и кораллов, цвета марсала, мятный и карамельный латте… Модные оттенки больше всего влияют на наше восприятие интерьера, и если они подобраны правильно, вы можете и эклектичный, и даже провинциальный интерьер создать на волне модных трендов.

​100%-ая эффективность

Apartamento S|R, Redecker + Sperb arquitetura e decoração Redecker + Sperb arquitetura e decoração Спальня в классическом стиле
Redecker + Sperb arquitetura e decoração

Redecker + Sperb arquitetura e decoração
Redecker + Sperb arquitetura e decoração
Redecker + Sperb arquitetura e decoração

Модульная мебель на заказ – это не просто спасение для малогабаритных квартир, но и мощный инструмент взаимодействия человека и окружающего его пространства. Индивидуальный подход к планированию зон хранения – ключ к удобному и мульти-функциональному интерьеру, ориентированному на конкретную личность с ее уникальными нуждами.

​Стратегия мастер-сьюта

Alto de Pinheiros, Deborah Roig Deborah Roig Спальня в стиле модерн
Deborah Roig

Deborah Roig
Deborah Roig
Deborah Roig

Мебель и планировка в стиле мастер-сьют – это подражание оформлению люксовых отелей, которые славятся своей комфортабельностью и прекрасным вкусом в дизайне. Главной особенностью таких интерьеров являются близость гардеробной и ванной комнаты, которые являются частью комплекса мастер-сьюта, а также характерная мебель для хранения.

Так, напротив кровати мы можем найти особенный модуль с функциональной мебелью, где разместилось все, что нужно в современной жизни – от мини-бара до столика для ноутбука, от зоны для TV до небольшого комода. Мебель в таком случае может быть также выдвижной и раскладной, а прикроватные тумбочки и изголовье у кровати иметь дополнительные функции – подсветку, места для хранения, дополнительные полочки и модули, встроенные выключатели и розетки.

​Традиционные нотки

Apartamento de Hotel Luxo Design, Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera Спальня в стиле модерн
Bibiana Menegaz – Arquitetura de Atmosfera

Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera
Bibiana Menegaz – Arquitetura de Atmosfera
Bibiana Menegaz - Arquitetura de Atmosfera

Создавая современную стильную спальню, также не стоит забывать и про истоки – многие говорят, что дизайн родился в Италии, и отчасти это самая настоящая правда. Обращаясь к лаконичным, будто созданным под влиянием природной гармонии линиям итальянских мастеров, вы точно найдете идеальный вариант дизайна вашей комнаты, используя традиционные нотки.

​Планировочное решение

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Спальня никогда не бывает единственным помещением в квартире. Ее отношения с другими комнатами дома могут быть натянутыми (отдаленными благодаря длинному коридору), гармоничными (открытая планировка) или поверхностными  (типовая планировка), но они будут иметь место. Выбирая планировочное решение, всегда думайте о мульти-функциональности и о том, что одна и та же зона может быть использована двумя или тремя способами, а дизайн в таком случае – лишь связующее звено между функциональными модулями вашего интерьера.

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А вам какой секрет понравился больше всего в дизайне современной спальни?

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