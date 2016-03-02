Раскрывая главные секреты и лучшие эффективные дизайнерские приемы, мы покажем вам, как современный дизайн сделал с обликом спальни то, что привело нас к трендовому оформлению и шикарной технологичной начинке.
Секреты стильной современной спальни – это не просто декор, но и практические решения, позволяющие сделать ее максимально привлекательной, удобной и эргономичной и акцентировать внимание на эстетике пространства, а не на его функциях. Именно в этом главный секрет современной спальни – она имеет гораздо больше возможностей, чем раньше, но выглядит более аккуратно и минималистично, чем когда либо прежде. Как же этого добиться и что использовать в качестве помощника? Читайте в нашей статье!
Визуальные иллюзии, включающие в себя сложную подсветку, рельефные текстуры, будто парящие в воздухе прикроватные тумбочки или даже кровати, зеркала и блеск предметов декора – незаменимый элемент спальни, оформленной в современном люксовом стиле.
Сложная отделка стен в спальне – залог вашего успеха в создании шикарного интерьера в современном стиле. Декоративные панели из древесины, оформление камнем, зеркальная отделка, текстильные вставки, комбинированные с нишами, модулями для хранения, стеклом и подсветкой – то, что делает современную спальню роскошной!
Спрятанные провода – важная часть аккуратной и презентабельной спальни. Специальные декоративные боксы для TV прекрасно справляются с данной задачей, как и функциональные изголовья с вставленными розетками, выключателями и даже маленькими нишами для пультов управления.
Организованное хранение делает комнату аккуратной и привлекательной на вид. Особенный тренд в данном деле – открытое хранение за стеклом, когда видно, с какой долей перфекционизма хозяйка подошла к тому, чтобы сделать свою спальню изящной и стильной.
Если встроенная в потолок подсветка в спальне уже стала для нас традиционным делом в дизайне современного интерьера, то эффектная дизайнерская подсветка зон в гардеробной, подсветка арки, стен по периметру спальни, полочек и точечная подсветка предметов искусства только набирают обороты. Данная часть очень важна для того, чтобы ваш интерьер был красивым не только в идеальную солнечную погоду, но и в обычных условиях.
Для городской спальни не менее важна организация продуманного хранения таким образом, чтобы спальня оставалась аккуратной и просторной на вид. Зеркальная отделка для мебели – шкафов-купе, комодом и тумбочек – в данном случае является спасительным современным трендом в дизайне.
Лавандовый, оливковый, оттенок ледяного кофе и высушенного листа, яркие цвета фуксии и ультрамарина, оттенки бискайского залива и кораллов, цвета марсала, мятный и карамельный латте… Модные оттенки больше всего влияют на наше восприятие интерьера, и если они подобраны правильно, вы можете и эклектичный, и даже провинциальный интерьер создать на волне модных трендов.
Модульная мебель на заказ – это не просто спасение для малогабаритных квартир, но и мощный инструмент взаимодействия человека и окружающего его пространства. Индивидуальный подход к планированию зон хранения – ключ к удобному и мульти-функциональному интерьеру, ориентированному на конкретную личность с ее уникальными нуждами.
Мебель и планировка в стиле мастер-сьют – это подражание оформлению люксовых отелей, которые славятся своей комфортабельностью и прекрасным вкусом в дизайне. Главной особенностью таких интерьеров являются близость гардеробной и ванной комнаты, которые являются частью комплекса мастер-сьюта, а также характерная мебель для хранения.
Так, напротив кровати мы можем найти особенный модуль с функциональной мебелью, где разместилось все, что нужно в современной жизни – от мини-бара до столика для ноутбука, от зоны для TV до небольшого комода. Мебель в таком случае может быть также выдвижной и раскладной, а прикроватные тумбочки и изголовье у кровати иметь дополнительные функции – подсветку, места для хранения, дополнительные полочки и модули, встроенные выключатели и розетки.
Создавая современную стильную спальню, также не стоит забывать и про истоки – многие говорят, что дизайн родился в Италии, и отчасти это самая настоящая правда. Обращаясь к лаконичным, будто созданным под влиянием природной гармонии линиям итальянских мастеров, вы точно найдете идеальный вариант дизайна вашей комнаты, используя традиционные нотки.
Спальня никогда не бывает единственным помещением в квартире. Ее отношения с другими комнатами дома могут быть натянутыми (отдаленными благодаря длинному коридору), гармоничными (открытая планировка) или поверхностными (типовая планировка), но они будут иметь место. Выбирая планировочное решение, всегда думайте о мульти-функциональности и о том, что одна и та же зона может быть использована двумя или тремя способами, а дизайн в таком случае – лишь связующее звено между функциональными модулями вашего интерьера.
Интересные материалы для вас на homify:
— Простой проект коттеджа для пригорода;