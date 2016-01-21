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Мода в стиле luxury: тренды 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Paraty House, Studio MK27 Studio MK27 Балкон и терраса в стиле модерн
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О том, как может стиль luxury быть столь удивительным, непредсказуемым и вдохновляющим, мы расскажем в нашей новой статье о трендах, стремительно врывающихся в нашу жизнь в 2016 году. Среди них те, которые станут через пару лет типичными для оформления люксового интерьера, и те, что даже войдут в несколько независимых стилей нижних уровней и оттого станут еще более популярными.

Каменные столешницы с подсветкой

Apartamento AP, Gláucia Britto Gláucia Britto Гостиная в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Мебель и столешницы из натурального камня – абсолютный хит сезона, который с помощью профессиональной подсветки станет жемчужиной вашей коллекции дизайнерской мебели в интерьере.

Глянцевая мебель

Apartamento AP, Gláucia Britto Gláucia Britto Столовая комната в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Мебель с шикарным глянцевым отливом – важная часть любого модного и стильного интерьера. Не только модульная мебель становится глянцевой, столешницы тоже приобретают это свойство в 2016 году.

​Планировка мастер-сьют

Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Спальня в стиле модерн
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores

Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores

Преобразование приватной зоны в целый комплекс для расслабления – со спальней, ванной комнатой, будуаром и гардеробной – становится все более и более популярным.

Спальни в стиле мастер-сьют ждут вас в этой статье.

Европейская спальня

Suíte Bragança Paulista, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Спальня в стиле кантри
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Еще один тип улучшенной спальни – европейская, с уголком для отдыха в виде софы, группы мягкой мебели или пары кресел. Она тоже постепенно вытесняет традиционные спальни.

Террасы из ценных пород дерева

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Все большее внимание в загородном строительстве притягивают террасы. Созданные из ценных пород древесины, например, палисандра, они становятся изюминкой дизайна каждого сада.

Открытая планировка

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Современная открытая планировка уже давно популярна в интерьерах в стиле luxury. Отличие ее комбинаций от стандартных – декоративное зонирование, во многом являющееся главной частью декоративной композиции в интерьере, с подсветкой, зеркалами, орнаментами и эксклюзивными украшениями.

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Невесомая мебель

Apartamento Cidade Jardim, Officina44 Officina44 Ванная в классическом стиле
Officina44

Officina44
Officina44
Officina44

Мебель без ножек, с креплением прямо к стене – еще один тренд сезона в мире luxury, который обещает распространиться по всему миру.

Зеркальное оформление стен

Cobertura Ipanema, Paula Libanio Arquitetura Interiores Paula Libanio Arquitetura Interiores Спальня в стиле модерн
Paula Libanio Arquitetura Interiores

Paula Libanio Arquitetura Interiores
Paula Libanio Arquitetura Interiores
Paula Libanio Arquitetura Interiores

В этой спальне стена с дверьми-слайдерами оформлена зеркалами так, что создается особая иллюзия зазеркалья – единого мира в этом мастер-сьюте, оформленном в стиле бразильяно.

Имитация дымоходов

Living Leblon, Paula Libanio Arquitetura Interiores Paula Libanio Arquitetura Interiores Гостиная в стиле модерн
Paula Libanio Arquitetura Interiores

Paula Libanio Arquitetura Interiores
Paula Libanio Arquitetura Interiores
Paula Libanio Arquitetura Interiores

В современных квартирах и домах мы видим желание имитировать наличие дымохода любыми способами. Например, оформление натуральным камнем выступа для TV. Популярны и фальш-камины из древесины и гипса, биокамины и различные декоративные эффекты в отделке.

Такая же тенденция прослеживается и на кухне – здесь часто вытяжка оформляется в стиле старинного дымохода, и это случается не только в классических стилях интерьера.

Минимализм в частной архитектуре

V4 House, Studio MK27 Studio MK27 Дома в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Предельно строгие и брутальные линии, основанные на бетонных конструкциях, становятся главными фаворитами в частной домостроении. В нижнем сегменте они представлены дешевыми модульными домами, мини-домами и бюджетными коттеджами. А в стиле luxury это виллы и особняки площадью от 550 квадратных метров, оформленные, как правило, в эклектичном стиле с подражанием минимализму.

Глянцевая отделка

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Медиа комната в стиле модерн Серый
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Кроме глянцевой мебели в интерьере появляется и глянцевая отделка. Стекло, металл, зеркала и керамика, бурно отражающие сет интерьерных софитов, выглядят просто завораживающе! Комбинирование всех глянцевых элементов – популярный прием в таких стилях, как ар-деко, голливудский, бразильяно и минимализм.

Кухонный остров

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores Кухня в классическом стиле
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

В традиционных и супер-современных кухнях остров – новая модная веха в дизайне, которая копирует традиционную французскую кухню при особняках, на которой вокруг огромного острова толпилось подчас два десятка слуг.

​Мебель из древесных спилов и слэбов

Paraty House, Studio MK27 Studio MK27 Балкон и терраса в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Уникальная мебель из древесных спилов и слэбов чаще всего является кофейными, придиванными или прикроватными столиками и даже обеденным столом или деревянным стулом. Иногда ее вертикальные грани красятся в позолоту или серебро, а само дерево принадлежит к ценным породам.

​Мрамор

EC HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik Гостиная в стиле модерн
Esra Kazmirci Mimarlik

EC HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Мраморная отделка и мебель, пожалуй, самый многообещающий тренд в дизайне интерьера в стиле luxury.  Бурное развитие данной отрасли готовит еще множество сюрпризов для нас в будущем году.

Отдельно хочется отметить популярность черного мрамора в дизайне кофейных столиков, отделке порталов камина и гламурных будуарах.

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