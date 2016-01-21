Мода в стиле luxury: тренды 2016

О том, как может стиль luxury быть столь удивительным, непредсказуемым и вдохновляющим, мы расскажем в нашей новой статье о трендах, стремительно врывающихся в нашу жизнь в 2016 году. Среди них те, которые станут через пару лет типичными для оформления люксового интерьера, и те, что даже войдут в несколько независимых стилей нижних уровней и оттого станут еще более популярными.
Мебель и столешницы из натурального камня – абсолютный хит сезона, который с помощью профессиональной подсветки станет жемчужиной вашей коллекции дизайнерской мебели в интерьере.
Мебель с шикарным глянцевым отливом – важная часть любого модного и стильного интерьера. Не только модульная мебель становится глянцевой, столешницы тоже приобретают это свойство в 2016 году.
Преобразование приватной зоны в целый комплекс для расслабления – со спальней, ванной комнатой, будуаром и гардеробной – становится все более и более популярным.
Спальни в стиле мастер-сьют ждут вас в этой статье.
Еще один тип улучшенной спальни – европейская, с уголком для отдыха в виде софы, группы мягкой мебели или пары кресел. Она тоже постепенно вытесняет традиционные спальни.
Все большее внимание в загородном строительстве притягивают террасы. Созданные из ценных пород древесины, например, палисандра, они становятся изюминкой дизайна каждого сада.
Современная открытая планировка уже давно популярна в интерьерах в стиле luxury. Отличие ее комбинаций от стандартных – декоративное зонирование, во многом являющееся главной частью декоративной композиции в интерьере, с подсветкой, зеркалами, орнаментами и эксклюзивными украшениями.
Мебель без ножек, с креплением прямо к стене – еще один тренд сезона в мире luxury, который обещает распространиться по всему миру.
В этой спальне стена с дверьми-слайдерами оформлена зеркалами так, что создается особая иллюзия зазеркалья – единого мира в этом мастер-сьюте, оформленном в стиле бразильяно.
В современных квартирах и домах мы видим желание имитировать наличие дымохода любыми способами. Например, оформление натуральным камнем выступа для TV. Популярны и фальш-камины из древесины и гипса, биокамины и различные декоративные эффекты в отделке.
Такая же тенденция прослеживается и на кухне – здесь часто вытяжка оформляется в стиле старинного дымохода, и это случается не только в классических стилях интерьера.
Предельно строгие и брутальные линии, основанные на бетонных конструкциях, становятся главными фаворитами в частной домостроении. В нижнем сегменте они представлены дешевыми модульными домами, мини-домами и бюджетными коттеджами. А в стиле luxury это виллы и особняки площадью от 550 квадратных метров, оформленные, как правило, в эклектичном стиле с подражанием минимализму.
Кроме глянцевой мебели в интерьере появляется и глянцевая отделка. Стекло, металл, зеркала и керамика, бурно отражающие сет интерьерных софитов, выглядят просто завораживающе! Комбинирование всех глянцевых элементов – популярный прием в таких стилях, как ар-деко, голливудский, бразильяно и минимализм.
В традиционных и супер-современных кухнях остров – новая модная веха в дизайне, которая копирует традиционную французскую кухню при особняках, на которой вокруг огромного острова толпилось подчас два десятка слуг.
Уникальная мебель из древесных спилов и слэбов чаще всего является кофейными, придиванными или прикроватными столиками и даже обеденным столом или деревянным стулом. Иногда ее вертикальные грани красятся в позолоту или серебро, а само дерево принадлежит к ценным породам.
Мраморная отделка и мебель, пожалуй, самый многообещающий тренд в дизайне интерьера в стиле luxury. Бурное развитие данной отрасли готовит еще множество сюрпризов для нас в будущем году.
Отдельно хочется отметить популярность черного мрамора в дизайне кофейных столиков, отделке порталов камина и гламурных будуарах.
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