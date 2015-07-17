До и после: прованс на кухне

В этом проекте мы расскажем о том, как переделывалась узкая кухня в типовой квартире. Как стало известно, интерьер кухни не менялся более двадцати лет, что, конечно же, не могло не выводить из себя её хозяев. В ней раздражало буквально все, поэтому на помощь пришли специалисты студии HOZLAB. Давайте посмотрим, какие изменения претерпело помещение после того, как над ним потрудились профессионалы.
Пребывание на старой кухне раздражало. Хозяева были готовы собственными руками освободить её от старой мебели и всего, что могло бы хоть как-то напоминать о тех временах, когда делался ремонт. Узкое помещение, больше напоминающее прихожую, неудобное обеденное место, холодильник, мешающий передвижению, сломанный духовой шкаф, маленькая столешница, плохое освещение – вот весь список минусов, с которыми пришлось столкнуться специалистам. Чтобы привести хозяев в равновесие, подарить им ощущение домашнего уюта и вдохновить на приготовление вкусной и здоровой пищи, было принято решение обратиться к стилю прованс на кухне.
Краски, воздух и солнце – вот то, что так часто недостает нашим кухням. Именно все эти черты предстояло придать помещению. Для оформления подошел бы и средиземноморский стиль, однако прованс оказался ближе для всех членов семьи, проживающей в этой квартире. Для стиля характерно использование натуральных материалов, таких как камень, дерево и металл. Для него выбирают мебель светлой цветовой гаммы, в таких помещениях часто встречаются большие обеденные столы, плетеные стулья, натуральный текстиль. В качестве аксессуаров используются живые и засушенные растения, а также букеты полевых цветов.
Цветовая гамма была выбрана светлая, чтобы добавить кухне света. На смену раздражающим обоям в мелкий орнамент пришла краска нежного оливкового цвета. Светлые фасады гарнитура под состаренное дерево создают необходимую атмосферу. Они сочетаются с темными элементами (кованое подстолье, складные стулья, столешница, ручки) и яркими цветовыми акцентами в текстиле и на ставнях. Рабочая зона была оформлена при помощи деревянной столешницы темного цвета, её фактура сочетается с фактурой гарнитура. Такого же цвета установили керамическую мойку. Появилась новая современная вытяжка, которую закрывает темная доска, контрастирующая с остальной мебелью. Перед нами визуализация, фото результата мы увидим чуть ниже или по ссылке проекта.
Для фартука дизайнеры выбрали красивую испанскую плитку фирмы Vives с ярким орнаментом, которая стала главным украшением кухни. Узор плитки выложен в стиле «пэчворк» – это хороший способ оживить интерьер, если надоело однообразие цвета. Узор в стиле «пэчворк» распространенный прием для интерьеров в стиле прованс.
Авторы проекта предусмотрели много светильников: точечные лампы, светодиодная подсветка для полок и рабочей поверхности, а также люстры для подсветки обеденной зоны, которые напоминают уличные фонари маленьких южных городов.
На кухне появились ставни, создающие атмосферу интерьера загородного дома. За створками спрятана светодиодная лента. Создается иллюзия встающего за предполагаемым окном солнца. Появился удобный диван, который совмещает в себе удобную систему хранения. Новый стол с чугунным подстольем был выполнен на заказ, его вес составляет примерно 20 кг.
Открытые полки добавили легкости. Новая вытяжка не допустит появления и распространения кухонных ароматов. Рабочая поверхность стала больше, а духовой шкаф размещается на комфортной высоте. Холодильник, который был выставлен в центре комнаты подобно арт-объекту, сейчас стоит на положенном месте около духового шкафа. Теперь на кухне присутствует атмосфера романтики, и здесь с большим удовольствием будет собираться вся семья.