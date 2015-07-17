До и после: прованс на кухне

Краски, воздух и солнце – вот то, что так часто недостает нашим кухням. Именно все эти черты предстояло придать помещению. Для оформления подошел бы и средиземноморский стиль, однако прованс оказался ближе для всех членов семьи, проживающей в этой квартире. Для стиля характерно использование натуральных материалов, таких как камень, дерево и металл. Для него выбирают мебель светлой цветовой гаммы, в таких помещениях часто встречаются большие обеденные столы, плетеные стулья, натуральный текстиль. В качестве аксессуаров используются живые и засушенные растения, а также букеты полевых цветов.