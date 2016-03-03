Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи дизайна спальни в стиле бразильяно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Спальня в стиле модерн Розовый
Loading admin actions …

Современный стиль модерн, развиваясь в Латинской Америке, вобрал в себя эффектные отблески океанических волн, кристально чистый воздух и ощущение вечного праздника. Летнее настроение, пропитывающее каждую комнату, оформленную в стиле бразильяно, витает здесь постоянно и вкупе с современным дизайном выглядит просто обворожительно!

Идеи дизайна спальни в современном стиле – это возможность организовать ту жизнь, о которой вы так давно мечтали. Просыпаться в месте, которое радует вас не только внешне, но и позволяет жить так, как вы хотите. Посмотрим, как именно стиль бразильяно добивается шикарных результатов в своем деле?

​Оформление стены у изголовья

DORMITÓRIO, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Спальня в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Создание дизайн-проекта спальни очень часто начинается с идей для зоны изголовья. В стиле бразильяно, например, изголовье является вовсе не частью кровати, а элементом отделки помещения. Здесь мы видим комбинации из текстиля, древесины, гипсокартона, ниш и подсветки, декора и зеркальной отделки, которые в итоге делают спальню роскошной и стильной в современном понимании.

Спальня-гостиная

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Даже в однокомнатной квартире найдется место трендовому дизайну! Посмотрите на эту прекрасную работу дизайнера Крис Сильвейра из Сан-Паулу, Бразилия! Фантастическое зонирование стеклянным экраном спасло положение дел! 

​Организация хранения

Residência em Ibirité / MG, Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores Спальня в стиле модерн Розовый
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores

Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura &amp; Interiores
Isabella Magalhães Arquitetura & Interiores

В дизайне спальни в стиле бразильяно очень важную часть занимает стратегия хранения вещей. Шкафы-купе здесь обычно незаметны, имеют формат от пола до потолка и от стены до стены, что также визуально уменьшает их размер. А сами двери чаще всего либо однотонные, либо зеркальные и никогда не бывают яркими, а скорее нейтральных, пастельных тонов, что делает их на вид меньше, чем они есть на самом деле.

Декоративное зонирование

Residência DF, Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda Спальня в стиле модерн
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda

Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda

Декоративное зонирование – важная часть многих спален, которые совмещают в себе также функции гостиной или кабинета. Декоративные стеллажи для коллекционной экспозиции с подсветкой и закрытыми модулями для хранения в нижней части – характерная черта стиля бразильяно.

​Комбинация с прикроватной тумбочкой

Residencial Multifamiliar - SQS 308, Arina Araujo Arquitetura e Interiores Arina Araujo Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн Красный
Arina Araujo Arquitetura e Interiores

Arina Araujo Arquitetura e Interiores
Arina Araujo Arquitetura e Interiores
Arina Araujo Arquitetura e Interiores

Прикроватные тумбочки и комоды у кровати – важная часть дизайна любой спальни. В стиле бразильяно мы видим исключительно минималистичную отделку – светлую, белую, глянцевую или зеркальную, которая выглядит очень лаконично и вносит порядок в эту зону интерьера, а не является акцентом.

Полочка над кроватью с подсветкой

Apto K, m++ architectural network m++ architectural network Спальня в стиле модерн
m++ architectural network

m++ architectural network
m++ architectural network
m++ architectural network

Шикарная идея для простого решения дизайна спальни в стиле бразильяно – организация полочки над кроватью с подсветкой картин или предметов искусства. Таким образом, вам не понадобится создавать комплексную и сложную отделку изголовья, и вы воплотите эффектный дизайнерский ход.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Акцентная стена

Residência DF, Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda Спальня в стиле модерн
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda

Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda
Adriana Di Garcia Design de Interiores Ltda

В стиле бразильяно акцентная стена чаще всего является зеркальной или блестящей, но иногда может быть выполнена и в виде обоев с орнаментом или рисунком. Акцентная стена может быть не только основной – за изголовьем, но и стеной с окном или противоположной от кровати.

​Модульная мебель

Apartamento AP, Gláucia Britto Gláucia Britto Спальня в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Исключительно стильные и практичные комбинации из модульной мебели для хранения, зоны TV, будуарного или письменного столика – визитная карточка спальни, оформленной в стиле бразильяно. Обычно фасады такой мебели минималистичные и имеют глянцевый отблеск, полочки чуть толще обычного, а комбинированная отделка стен декоративными (деревянными или текстильными) панелями довершает ансамбль.

​Зеркальная отделка

Apartamento HM, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr Спальня в стиле модерн
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

Но все же самой важной частью стиля бразильяно является глянцевая зеркальная отделка стен. Именно данный прием делает бразильскую спальню такой, какой она искренне хочет быть – сверкающей и люксовой, даже при миниатюрных размерах.

​Формат изголовья

Casa São Caetano, Carmen Anjos Arquitetura Ltda. Carmen Anjos Arquitetura Ltda. Спальня в стиле модерн
Carmen Anjos Arquitetura Ltda.

Casa São Caetano

Carmen Anjos Arquitetura Ltda.
Carmen Anjos Arquitetura Ltda.
Carmen Anjos Arquitetura Ltda.

Изголовье, которое переходит на зону за прикроватными тумбочками – стильный вариант в стиле люксового мастер-сьюта – очень удобен и практичен. Он также может включать в себя освещение, полочку для декора над изголовьем, встроенные розетки и дополнительные технологические начинки.

​Стиль жизни бразильяно

Quartos, Nilza Alves e Rita Diniz Nilza Alves e Rita Diniz Спальня в стиле модерн
Nilza Alves e Rita Diniz

Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz

Бразильяно – это прежде всего стиль жизни, рожденный расцветом тропической страны и ее процветанием. Здесь модерн вышел на новый уровень, наконец-то стал люксовым стилем, комфортабельным и красивым одновременно.

Поэтому в спальне в стиле бразильяно мы найдем эффектные решения и для отдыха – красивые уголки с мягкой мебелью, организованные книжные уголки у окна или на подоконнике, полноценные кабинеты и модульную мебель, которая помогает создать из спальни еще и гардеробную, и домашний кинотеатр.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки;

— Стильные кабинеты и библиотеки.

Фантастические идеи для палисадников
А вам нравится то, как бразильский шик украшает даже самые маленькие спальни?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо