Идеи дизайна спальни в стиле бразильяно

Современный стиль модерн, развиваясь в Латинской Америке, вобрал в себя эффектные отблески океанических волн, кристально чистый воздух и ощущение вечного праздника. Летнее настроение, пропитывающее каждую комнату, оформленную в стиле бразильяно, витает здесь постоянно и вкупе с современным дизайном выглядит просто обворожительно!
Идеи дизайна спальни в современном стиле – это возможность организовать ту жизнь, о которой вы так давно мечтали. Просыпаться в месте, которое радует вас не только внешне, но и позволяет жить так, как вы хотите. Посмотрим, как именно стиль бразильяно добивается шикарных результатов в своем деле?
Создание дизайн-проекта спальни очень часто начинается с идей для зоны изголовья. В стиле бразильяно, например, изголовье является вовсе не частью кровати, а элементом отделки помещения. Здесь мы видим комбинации из текстиля, древесины, гипсокартона, ниш и подсветки, декора и зеркальной отделки, которые в итоге делают спальню роскошной и стильной в современном понимании.
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В дизайне спальни в стиле бразильяно очень важную часть занимает стратегия хранения вещей. Шкафы-купе здесь обычно незаметны, имеют формат от пола до потолка и от стены до стены, что также визуально уменьшает их размер. А сами двери чаще всего либо однотонные, либо зеркальные и никогда не бывают яркими, а скорее нейтральных, пастельных тонов, что делает их на вид меньше, чем они есть на самом деле.
Декоративное зонирование – важная часть многих спален, которые совмещают в себе также функции гостиной или кабинета. Декоративные стеллажи для коллекционной экспозиции с подсветкой и закрытыми модулями для хранения в нижней части – характерная черта стиля бразильяно.
Прикроватные тумбочки и комоды у кровати – важная часть дизайна любой спальни. В стиле бразильяно мы видим исключительно минималистичную отделку – светлую, белую, глянцевую или зеркальную, которая выглядит очень лаконично и вносит порядок в эту зону интерьера, а не является акцентом.
Шикарная идея для простого решения дизайна спальни в стиле бразильяно – организация полочки над кроватью с подсветкой картин или предметов искусства. Таким образом, вам не понадобится создавать комплексную и сложную отделку изголовья, и вы воплотите эффектный дизайнерский ход.
В стиле бразильяно акцентная стена чаще всего является зеркальной или блестящей, но иногда может быть выполнена и в виде обоев с орнаментом или рисунком. Акцентная стена может быть не только основной – за изголовьем, но и стеной с окном или противоположной от кровати.
Исключительно стильные и практичные комбинации из модульной мебели для хранения, зоны TV, будуарного или письменного столика – визитная карточка спальни, оформленной в стиле бразильяно. Обычно фасады такой мебели минималистичные и имеют глянцевый отблеск, полочки чуть толще обычного, а комбинированная отделка стен декоративными (деревянными или текстильными) панелями довершает ансамбль.
Но все же самой важной частью стиля бразильяно является глянцевая зеркальная отделка стен. Именно данный прием делает бразильскую спальню такой, какой она искренне хочет быть – сверкающей и люксовой, даже при миниатюрных размерах.
Изголовье, которое переходит на зону за прикроватными тумбочками – стильный вариант в стиле люксового мастер-сьюта – очень удобен и практичен. Он также может включать в себя освещение, полочку для декора над изголовьем, встроенные розетки и дополнительные технологические начинки.
Бразильяно – это прежде всего стиль жизни, рожденный расцветом тропической страны и ее процветанием. Здесь модерн вышел на новый уровень, наконец-то стал люксовым стилем, комфортабельным и красивым одновременно.
Поэтому в спальне в стиле бразильяно мы найдем эффектные решения и для отдыха – красивые уголки с мягкой мебелью, организованные книжные уголки у окна или на подоконнике, полноценные кабинеты и модульную мебель, которая помогает создать из спальни еще и гардеробную, и домашний кинотеатр.
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