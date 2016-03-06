Спальня в стиле бразильяно: секреты успеха

Очень важной основой стиля бразильяно является современная отделка. Ламинат или современный паркет для пола и покраска стен в нейтральный, но при этом модный и изысканный оттенок являются идеальными вариантами.

Так, для стен подойдут различные белые оттенки (молочный, жемчужный, фарфоровый, хлопковый, льняной, шивон, серые и голубые (голубиный, кремниевый, бледно-серый, лила грей), теплые (латте, ледяной кофе, кофе с молоком, бежевый) и тематические (банана, лавандовый, небесно-голубой, бледно-розовый).