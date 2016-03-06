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Спальня в стиле бразильяно: секреты успеха

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в классическом стиле
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Маленькая комната, которая как по мановению волшебной палочки превращается в стильный оазис эстетики и глянца – это стиль бразильяно, пришедший на помощь малогабаритной квартире. Но даже на больших просторах интерьер, оформленный в данном стиле выглядит роскошно. Блестящий, современный и с налетом особенного шика, он смотрится всегда одинаково хорошо.

Зеркальная отделка в интерьере

Apartamento LJ, Gláucia Britto Gláucia Britto Спальня в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Зеркальная отделка стен и мебели в стиле бразильяно может быть особенно обширной – от полностью зеркальных стен от пола до потолка до обилия зеркальных комодов, аксессуаров и мебели, украшенной зеркалами. Обычно отделка и оформление происходит в минималистичной манере – здесь нет налета классики, как в венецианских зеркалах или геометричных элементах ар-деко, а лишь чистое, глянцевое зеркало.

Система «все включено»

Iluminação destaca projeto moderno de flat na capital paulista, Guido Iluminação e Design Guido Iluminação e Design Спальня в стиле модерн
Guido Iluminação e Design

Guido Iluminação e Design
Guido Iluminação e Design
Guido Iluminação e Design

Спальня в стиле бразильяно – это комплексный проект, который учитывает не только сон, но и эргономичное хранение по современным стандартам, отдых в дневное время, зону будуара или даже письменный уголок. Такая комната прекрасна сама по себе, в ней хозяйка чувствует себя комфортно, наслаждаясь отдыхом и эстетикой своего интерьера.

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Идеальный городской

homify Спальня в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Стиль бразильяно родился в крупных городах одноименной страны и достиг наивысшего расцвета в Сан-Паулу и Рио-де-Жайнеро. Здесь огромное количество монолитных высотных домов с типовыми планировками стали основой для реализации творческого замысла – идеального городского стиля в дизайне квартир, который в первую очередь направлен на комфортабельный отдых, в том числе и в спальне.

Популярные оттенки и цвета

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Очень важной основой стиля бразильяно является современная отделка. Ламинат или современный паркет для пола и покраска стен в нейтральный, но при этом модный и изысканный оттенок являются идеальными вариантами.

Так, для стен подойдут различные белые оттенки (молочный, жемчужный, фарфоровый, хлопковый, льняной, шивон, серые и голубые (голубиный, кремниевый, бледно-серый, лила грей), теплые (латте, ледяной кофе, кофе с молоком, бежевый) и тематические (банана, лавандовый, небесно-голубой, бледно-розовый).

Как собирается цветовая гамма

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Цветовая гамма в спальне в стиле бразильяно обычно достаточно гармонична и не имеет ярко выраженных акцентов. Также очень популярны интерьеры, оформленные при использовании техники омбре. Например, если главный цвет – фуксия, в декоре вы найдете бледно- и ярко-розовые дополнения. При этом любая цветовая гамма разыгрывается на фоне простых, бледных и светлых оттенков, которые помогают не просто сделать комнату визуально больше, но и оформить ее с глянцево-холодной аккуратностью.

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Планировка мастер-сьют

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração Спальня в стиле модерн
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

Очень важной частью спальни в стиле бразильяно является планировка. В основной комнате мы найдем кровать, прикроватные тумбочки, а также модули для TV и декоративного хранения. В формате небольшой спальни в 10 квадратных метров здесь также будет стоять крупногабаритный шкаф-купе, а в комнате от 14 квадратов основная зона хранения будет вынесена в уголок возле входа – как, например, за декоративным модулем с будуарным столиком на фотографии выше.

Мастер-сьют также будет подразумевать возможность прохода в ванную комнату или гардеробную прямо из спальни, тогда как зона сна остается разгруженной и имеет минимум лаконичной мебели.

Декор в стиле бразильяно

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Зеркальная мебель, блестящие и глянцевые поверхности мебели, дорогой текстиль, декоративные подносы с разнообразными аксессуарами и люксовые этнические элементы – это то, что делает стиль бразильяно максимально насыщенным и весьма роскошным. Важная часть этого образа – габаритное текстильное изголовье, позолота, рельефные орнаменты и особенно приятный на ощупь текстиль.

Модульная мебель

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Спальня в стиле модерн
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

Еще один важный момент, который стоит учесть при дизайне интерьера спальни в стиле бразильяно – модульная мебель, позволяющая сделать на маленькой площади почти невозможное. Шкафы-купе со встроенными TV, комоды, переходящие в тумбочки и будуарные столики, и почти невесомые полочки для мелочей – то, без чего бразильяно не был бы так практичен в городских условиях.

Невидимые модули хранения

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Спальня в стиле модерн
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

В стиле бразильяно особенно распространено использование невидимых и при этом максимально габаритных (от пола до потолка и, зачастую, от стены до стены) модулей хранения. Обычно это шкаф-купе с зеркальной отделкой или же окрашенный точно в тон стен и не имеющей особенно заметных декоративных элементов. Таким образом, минимально визуально обогащая интерьер в комнате, появляется место для практичного хранения, а декоративные места – комоды, маленькие прикроватные тумбочки и небольшие модули – уже имеют украшения и оформлены более заметно и роскошно.

Текстиль в стиле бразильяно

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design Спальня в стиле минимализм
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Красивое оформление кровати с помощью текстиля – неотъемлемая часть стиля бразильяно. Чаще всего мы встретим здесь светлое постельное белье, украшенное дополнительным акцентным одеялом, пледом, декоративными подушками разных форм и размеров, но всегда в классическом стиле и с предельной аккуратностью и чувством меры.

​Практичность и комфорт

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Спальня в стиле модерн
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

Стиль бразильяно идеально подходит как самый практичный вариант для современной квартиры или дома. Такое пространство легко убирать, оно имеет модульные элементы, которые легко заменяются, и составлено из простых частей таким образом, что его планировку и нюансы может понять даже не профессиональный дизайнер.

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