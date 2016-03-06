Спальня в стиле бразильяно: секреты успеха

Маленькая комната, которая как по мановению волшебной палочки превращается в стильный оазис эстетики и глянца – это стиль бразильяно, пришедший на помощь малогабаритной квартире. Но даже на больших просторах интерьер, оформленный в данном стиле выглядит роскошно. Блестящий, современный и с налетом особенного шика, он смотрится всегда одинаково хорошо.
Зеркальная отделка стен и мебели в стиле бразильяно может быть особенно обширной – от полностью зеркальных стен от пола до потолка до обилия зеркальных комодов, аксессуаров и мебели, украшенной зеркалами. Обычно отделка и оформление происходит в минималистичной манере – здесь нет налета классики, как в венецианских зеркалах или геометричных элементах ар-деко, а лишь чистое, глянцевое зеркало.
Спальня в стиле бразильяно – это комплексный проект, который учитывает не только сон, но и эргономичное хранение по современным стандартам, отдых в дневное время, зону будуара или даже письменный уголок. Такая комната прекрасна сама по себе, в ней хозяйка чувствует себя комфортно, наслаждаясь отдыхом и эстетикой своего интерьера.
Стиль бразильяно родился в крупных городах одноименной страны и достиг наивысшего расцвета в Сан-Паулу и Рио-де-Жайнеро. Здесь огромное количество монолитных высотных домов с типовыми планировками стали основой для реализации творческого замысла – идеального городского стиля в дизайне квартир, который в первую очередь направлен на комфортабельный отдых, в том числе и в спальне.
Очень важной основой стиля бразильяно является современная отделка. Ламинат или современный паркет для пола и покраска стен в нейтральный, но при этом модный и изысканный оттенок являются идеальными вариантами.
Так, для стен подойдут различные белые оттенки (молочный, жемчужный, фарфоровый, хлопковый, льняной, шивон, серые и голубые (голубиный, кремниевый, бледно-серый, лила грей), теплые (латте, ледяной кофе, кофе с молоком, бежевый) и тематические (банана, лавандовый, небесно-голубой, бледно-розовый).
Цветовая гамма в спальне в стиле бразильяно обычно достаточно гармонична и не имеет ярко выраженных акцентов. Также очень популярны интерьеры, оформленные при использовании техники омбре. Например, если главный цвет – фуксия, в декоре вы найдете бледно- и ярко-розовые дополнения. При этом любая цветовая гамма разыгрывается на фоне простых, бледных и светлых оттенков, которые помогают не просто сделать комнату визуально больше, но и оформить ее с глянцево-холодной аккуратностью.
Очень важной частью спальни в стиле бразильяно является планировка. В основной комнате мы найдем кровать, прикроватные тумбочки, а также модули для TV и декоративного хранения. В формате небольшой спальни в 10 квадратных метров здесь также будет стоять крупногабаритный шкаф-купе, а в комнате от 14 квадратов основная зона хранения будет вынесена в уголок возле входа – как, например, за декоративным модулем с будуарным столиком на фотографии выше.
Мастер-сьют также будет подразумевать возможность прохода в ванную комнату или гардеробную прямо из спальни, тогда как зона сна остается разгруженной и имеет минимум лаконичной мебели.
Зеркальная мебель, блестящие и глянцевые поверхности мебели, дорогой текстиль, декоративные подносы с разнообразными аксессуарами и люксовые этнические элементы – это то, что делает стиль бразильяно максимально насыщенным и весьма роскошным. Важная часть этого образа – габаритное текстильное изголовье, позолота, рельефные орнаменты и особенно приятный на ощупь текстиль.
Еще один важный момент, который стоит учесть при дизайне интерьера спальни в стиле бразильяно – модульная мебель, позволяющая сделать на маленькой площади почти невозможное. Шкафы-купе со встроенными TV, комоды, переходящие в тумбочки и будуарные столики, и почти невесомые полочки для мелочей – то, без чего бразильяно не был бы так практичен в городских условиях.
В стиле бразильяно особенно распространено использование невидимых и при этом максимально габаритных (от пола до потолка и, зачастую, от стены до стены) модулей хранения. Обычно это шкаф-купе с зеркальной отделкой или же окрашенный точно в тон стен и не имеющей особенно заметных декоративных элементов. Таким образом, минимально визуально обогащая интерьер в комнате, появляется место для практичного хранения, а декоративные места – комоды, маленькие прикроватные тумбочки и небольшие модули – уже имеют украшения и оформлены более заметно и роскошно.
Красивое оформление кровати с помощью текстиля – неотъемлемая часть стиля бразильяно. Чаще всего мы встретим здесь светлое постельное белье, украшенное дополнительным акцентным одеялом, пледом, декоративными подушками разных форм и размеров, но всегда в классическом стиле и с предельной аккуратностью и чувством меры.
Стиль бразильяно идеально подходит как самый практичный вариант для современной квартиры или дома. Такое пространство легко убирать, оно имеет модульные элементы, которые легко заменяются, и составлено из простых частей таким образом, что его планировку и нюансы может понять даже не профессиональный дизайнер.
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