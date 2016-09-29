Какую породу древесины лучше всего испьзовать в дизайне сада?

Древесина – природный материал, который очень часто используется при разработке ландшафтного дизайна. Что, в прочем, и не удивительно, ведь именно этот материал наиболее гармонично вписывается в природный ландшафт, сооружения и декор из древесины обладают своим неповторимым очарованием и каким-то домашним теплом.
Так как древесина является универсальным материалом, то благодаря ей можно сделать множество садовых построек. Следует учитывать тот факт, что древесина служит только для создания легких конструкций и декора.
В общем, все, что украшает сад и придает ему функциональный вид можно сделать из древесины.
Строительство чего-либо деревянного можно осуществлять из бревен, досок и бруса. Они имеют различные габариты, способы обработки, цвет, форму и т.д. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные сорта деревьев, которые применяются в дизайне сада.
Древесина сибирской лиственницы славится своей долговечностью, влагостойкостью, прочностью и эстетичностью. По прочности сибирская лиственница сопоставима с дубом. Смолистые выделения лиственницы – это натуральный антисептик, благодаря которому она не подвержена воздействию грибка и жуков-древоточцев. Выразительная, слегка красноватая древесина лиственницы имеет красивый рисунок и особый, шелковистый блеск.
Известно немало конструкций из лиственницы, возраст которых превышает 1000 лет. К примеру, Венеция стоит на сваях из этого материала. Интересно, что под воздействием влаги твёрдость лиственницы только увеличивается, и она словно каменеет.
Отличным функциональным декором для вашего сад станут ограждения из сибирской лиственницы. Полупрозрачные элементы в отличие от капитальных заборов и плотных живых изгородей обеспечивают ветрозащиту и эффект уединения, а также частично пропускают свет. Их можно использовать для веранд, террас, летних столовых, цветников, розариев и др.
Деревянные лёгкие конструкции не требуют устройства фундамента. Их можно закрепить на точечных опорах, а впоследствии, если вы захотите что-то видоизменить на участке, их легко снять и перенести в другое место.
Не только ели, дубы и другие лиственные деревья являются классическим материалом для деревянной садовой мебели. Рынок постоянно наполняется изделиями из экзотических пород деревьев, пахнущими дальними расстояниями.
Тиковое дерево не зря стали использовать в изготовлении садовой мебели. Этот материал имеет способность сохранить все эфирные масла после обработки и служит гораздо дольше, чем другие сорта дерева для садовой мебели.
Садовая мебель из тика выигрывает и по внешнему виду. Художественные природные узоры на поверхности и ощущение «позолоты» делают мебель для сада из тикового дерева еще более привлекательной.
Тиковое дерево очень устойчиво к неблагоприятным погодным условиям, примером этому служит то, что из этого материала изготавливают судовые палубы.
Приобретая садовую мебель из тика, вам больше не надо заботиться о том, где ее хранить зимой. Тик более прочный, чем другие деревья, поэтому садовая мебель все четыре сезона может стоять на открытом воздухе.
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Сосна — всем известное по своему широкому применению дерево желто-красного или бледно-желтого цвета, не особенно твердое, но легкое в работе, стойкое и прочное в различных изделиях. В густых северных лесах сосновые стволы довольно длинны и отличаются замечательной прямизной и прямослойностью; оба этих качества совместно с колкостью очень важны для строительных работ. Сосна строгается вдоль очень легко, но поперек трудно и негладко; пилится хорошо, клей держит крепко.
Из сосны можно сделать садовые клумбы, например . Сегодня в моде все натуральное, по прежнему актуален стиль кантри и прованс. Они могут быть многоуровневыми, а также использоваться для выращивания зелени и ягод. Благодаря подобному декору любой сад обретает индивидуальность.
Лиственница — принадлежит к разряду самых лучших деревьев как в строительном, так и в столярном деле. Древесина ее золотистого цвета и отличается замечательной прочностью. Она гораздо стойче дуба и одинаково вынослива как в воде, так и на воздухе. Причину этого следует искать в большом количестве живицы. Обрабатывается лиственница очень гладко и хорошо; почти не коробится и не подвергается червоточине.
Для садового напольного покрытия, подвергающегося атмосферным влияниям, нужен особенно прочный материал. Отличным вариантом как раз является террасная доска из лиственницы: прочная, стойкая и эстетичная. Она используется для настила садовых дорожек, покрытия террас, веранд и т. д.
Особые преимущества террасной палубной доски из лиственницы: невысокая цена, приятная текстура, укладка, которая не прячет ее красивой янтарной поверхности, а так же легкий монтаж. Он производится с помощью гвоздей или иных, скрытых креплений, которые не испортят внешнего вида покрытия.
Ель — по внешнему виду несколько похоже на сосновое дерево, но отличается от него большей мягкостью, бледностью годичных наслоений и большим количеством мелких сучков. Особенно хорошими качествами ель не отличается, а широким распространением она обязана своей дешевизне и сходству с сосной. Древесина куда более мягкая и легкая. Это хорошо для возведения легких конструкций, в том числе пергол и беседок, но о ели придется дополнительно заботиться, чтобы она не потеряла привлекательный внешний вид. Ель строгается, пилится и колется легко.
Пергола относится к сооружениям террасного типа. Изначально конструкция служила подпорной стеной для виноградной лозы. Постепенно дизайнеры изменили функциональное назначение перголы, добавили разнообразия в оформление и размеры конструкции. Современная постройка может быть большой или маленькой, состоящей из четырех столбов или простираться на длину, требующую соединения в единую композицию большого количества элементов. По форме в ландшафтном дизайне можно встретить перголы арочного, округлого, прямоугольного, квадратного типа.
Ясень — достигает при благоприятных условиях гигантского роста и толщины до пяти футов. Древесина его не особенно красива, желтоватого цвета с чередующимися светлыми и темными полосками. При отделке сильно проявляются годичные наслоения из-за множества пор, засоряемых при шлифовке и полировке.
Ясень довольно тверд, плотен и тяжел, а главное упруг; в сухом виде достаточно прочен, особенно после просушки паром. Она исключительно устойчива к загниванию, что важно при возведении беседок в дождливых регионах.