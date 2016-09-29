Какую породу древесины лучше всего испьзовать в дизайне сада?

Древесина – природный материал, который очень часто используется при разработке ландшафтного дизайна. Что, в прочем, и не удивительно, ведь именно этот материал наиболее гармонично вписывается в природный ландшафт, сооружения и декор из древесины обладают своим неповторимым очарованием и каким-то домашним теплом.

Так как древесина является универсальным материалом, то благодаря ей можно сделать множество садовых построек. Следует учитывать тот факт, что древесина служит только для создания легких конструкций и декора.

В общем, все, что украшает сад и придает ему функциональный вид можно сделать из древесины.

Строительство чего-либо деревянного можно осуществлять из бревен, досок и бруса. Они имеют различные габариты, способы обработки, цвет, форму и т.д. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные сорта деревьев, которые применяются в дизайне сада.