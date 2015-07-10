Нежный декор интерьера

Сегодня мы хотим познакомить вас с работами молодых дизайнеров Дарьи Шамардиной и Александра Зуева. Глядя на оформленные ими квартиры, можно с уверенностью сказать, что красоты много не бывает. Их проекты наполнены нежностью и теплом. Но за видимой легкостью и воздушностью дизайна, скрывается сложный и кропотливый труд, включающий в себя тщательный выбор предметов мебели, способов освещения и декоративных приемов.
Если вам посчастливилось жить на одном из последних этажей многоэтажки, непременно используйте это преимущество, как это сделали владельцы представленной на фото квартиры. С помощью приглашенных специалистов часть стены, разделяющая кухню и лоджию была снесена. Теперь рабочая зона кухни плавно переходит в уютный бар с панорамным видом на город. Невероятно стильное и эргономичное решение.
Выпив чашечку кофе и полюбовавшись на открывающиеся за окном красоты, можно снова вернуться в уютную кухню, наполненную яркими красками, которые поднимают настроение и вызывают желание творить. Стилизованная под 70-е годы мебель отлично вписывается в выбранную цветовую гамму.
Нежный, воздушный, тонизирующий интерьер этой комнаты успокаивает и освежает. В такой спальне приятно засыпать и еще приятнее просыпаться. Дизайнерам удалось органично совместить в одном пространстве несколько сложных декоративных приемов – стена слева оформлена гипсовыми панелями, подвесной потолок сделан в форме больших океанских волн, а завершает композицию модульная картина, подсвеченная точечными светильниками.
Подробнее о видах стеновых панелей вы можете прочесть в Книге идей ’Как выбрать стеновые панели: полезные советы’.
За исключением трехуровневого потолка с LED-подсветкой, в этой гостиной нет сложных интерьерных решений. Зато дизайнерам пришлось изрядно потрудиться над созданием чудесной цветовой гаммы. Здесь, на относительно небольшой площади, встречаются такие казалось бы плохо сочетающиеся друг с другом цвета как ярко-зеленый, лиловый, гороховый и светло-бежевый. Избежать кричащего и аляповатого дизайна позволило грамотное расположение предметов мебели и аксессуаров.
Эта кухня была стилизована под небольшой приморский ресторанчик. В большой комнате нашлось место для массивной кухонной гарнитуры и широкого обеденного стола. Сложную геометрию линий потолка и стен уравновешивает яркая фреска с изображением милой деревушки, расположенной прямо на берегу Средиземного моря. Настоящей
изюминкой интерьера стала зеркальная колонна, отражающая фрагменты этой сложной композиции.
О преимуществах и недостатках мансардных этажей мы писали в Книге идей ’Интерьер мансардного этажа’. Напомним, что в начале XIX века в Европе на чердачных этажах жили преимущественно бедные люди, и лишь по истечении нескольких десятилетий, мы вновь оценили преимущества геометрически сложной, но такой уютной и неповторимой мансарды. Теперь, иметь собственный рабочий кабинет под изогнутой кровлей престижно и модно.