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Нежный декор интерьера

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
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Сегодня мы хотим познакомить вас с работами молодых дизайнеров Дарьи Шамардиной и Александра Зуева. Глядя на оформленные ими квартиры, можно с уверенностью сказать, что красоты много не бывает. Их проекты наполнены нежностью и теплом. Но за видимой легкостью и воздушностью дизайна, скрывается сложный и кропотливый труд, включающий в себя тщательный выбор предметов мебели, способов освещения и декоративных приемов.

Кухня с панорамным видом

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама" Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК Панорама

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Если вам посчастливилось жить на одном из последних этажей многоэтажки, непременно используйте это преимущество, как это сделали владельцы представленной на фото квартиры. С помощью приглашенных специалистов часть стены, разделяющая кухню и лоджию была снесена. Теперь рабочая зона кухни плавно переходит в уютный бар с панорамным видом на город. Невероятно стильное и эргономичное решение.

Оформление кухни

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама" Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК Панорама

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Выпив чашечку кофе и полюбовавшись на открывающиеся за окном красоты, можно снова вернуться в уютную кухню, наполненную яркими красками, которые поднимают настроение и вызывают желание творить. Стилизованная под 70-е годы мебель отлично вписывается в выбранную цветовую гамму.

Комната, наполненная нежностью

Дизайн спальни в современном стиле в частном доме по ул. Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн спальни в современном стиле в частном доме по ул. Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Нежный, воздушный, тонизирующий интерьер этой комнаты успокаивает и освежает. В такой спальне приятно засыпать и еще приятнее просыпаться. Дизайнерам удалось органично совместить в одном пространстве несколько сложных декоративных приемов – стена слева оформлена гипсовыми панелями, подвесной потолок сделан в форме больших океанских волн, а завершает композицию модульная картина, подсвеченная точечными светильниками. 

Подробнее о видах стеновых панелей вы можете прочесть в Книге идей ’Как выбрать стеновые панели: полезные советы’.

Цветовая гамма

Дизайн гостиной в современном стиле в частном доме по ул. Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Гостиная в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн гостиной в современном стиле в частном доме по ул. Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

За исключением трехуровневого потолка с LED-подсветкой, в этой гостиной нет сложных интерьерных решений. Зато дизайнерам пришлось изрядно потрудиться над созданием чудесной цветовой гаммы. Здесь, на относительно небольшой площади, встречаются такие казалось бы плохо сочетающиеся друг с другом цвета как ярко-зеленый, лиловый, гороховый и светло-бежевый. Избежать кричащего и аляповатого дизайна позволило грамотное расположение предметов мебели и аксессуаров.

Средиземноморский ресторанчик

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в средиземноморском стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Эта кухня была стилизована под небольшой приморский ресторанчик. В большой комнате нашлось место для массивной кухонной гарнитуры и широкого обеденного стола. Сложную геометрию линий потолка и стен уравновешивает яркая фреска с изображением милой деревушки, расположенной прямо на берегу Средиземного моря. Настоящей изюминкой интерьера стала зеркальная колонна, отражающая фрагменты этой сложной композиции.

Жизнь под скошенным потолком

Дизайн кабинета на мансарде в современном стиле в частном доме по ул.Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Рабочий кабинет в средиземноморском стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кабинета на мансарде в современном стиле в частном доме по ул.Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

О преимуществах и недостатках мансардных этажей мы писали в Книге идей ’Интерьер мансардного этажа’. Напомним, что в начале XIX века в Европе на чердачных этажах жили преимущественно бедные люди, и лишь по истечении нескольких десятилетий, мы вновь оценили преимущества геометрически сложной, но такой уютной и неповторимой мансарды. Теперь, иметь собственный рабочий кабинет под изогнутой кровлей престижно и модно.

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