Нежный декор интерьера

Нежный, воздушный, тонизирующий интерьер этой комнаты успокаивает и освежает. В такой спальне приятно засыпать и еще приятнее просыпаться. Дизайнерам удалось органично совместить в одном пространстве несколько сложных декоративных приемов – стена слева оформлена гипсовыми панелями, подвесной потолок сделан в форме больших океанских волн, а завершает композицию модульная картина, подсвеченная точечными светильниками.

Подробнее о видах стеновых панелей вы можете прочесть в Книге идей ’Как выбрать стеновые панели: полезные советы’.