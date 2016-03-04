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Идеи дизайна гостиной в стиле бразильяно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento JG, Moove Arquitetos Moove Arquitetos Гостиная в стиле модерн
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Уникальный стиль бразильяно, рассчитанный на типовые квартиры мегаполисов, в дизайне гостиной ведет себя особенно откровенно. Здесь, в блеске софитов и глянцевой зеркальной отделке, мы находим не просто роскошный, но еще и приятный и милый интерьер, в котором действительно хочется проводить время и отдыхать.

Гостиная в стиле бразильяно не занимает много места, практична в уборке и смотрится очень парадно, даже если ее площадь не превышает 10 квадратных метров. Многие из них созданы в формате студий – совмещены с кухней, столовой и даже отдельной спальней, но при это не растеряли своего обаяния и аккуратного вида для принятия гостей.

Идеи дизайна гостиной в стиле бразильяно настолько обширны, что в этой статье мы рассмотрим лишь самые характерные приемы и расскажем, почему именно они были использованы бразильскими дизайнерами в той или иной ситуации.

Основные элементы

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Светлая и практичная отделка – штукатурка и керамическая плитка или современный паркет – является основой стиля бразильяно в городской гостиной. Встроенные в натяжной потолок светильники здесь практически всегда точечны и минималистичны, но их количество достаточно большое, чтобы сделать из потолка настоящую вечернюю сказку.

Также в дизайне гостиной в стиле бразильяно характерна мягкая мебель в стиле минимализм. Особенно популярны современные модели в пляжном стиле без подлокотников, но с большими подушками и валиками за спиной.

Следующим элементом станет зеркальная отделка стен. Здесь вы можете дать волю воображению и, возможно, украсить определенную стену, выступ, создать зеркальные ниши или композицию из зеркал и картин. В отличии от ар-деко, в бразильяно используются крупноформатные зеркала – от пола до потолка, с шириной до 4-х метров, а не маленькая мозаика.

Декоративное хранение

Vila Mascote III, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Организованное хранение на маленькой площади всегда выглядит одинаково – это минималистичный и стильный открытый или закрытый стеллаж с высотой полок, подобранной именно под ваши аксессуары и книги.

В стиле бразильяно такая мебель делается на заказ под конкретный размер стены или зоны, а подсветка является неотъемлемой частью композиции. Важно также выбирать достаточно высокие полки, чтобы они не смотрелись слишком блекло – толщина их должна быть от 3 см.

Кофейные столики

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Приставные и модульные кофейные столики с мультиорганизованностью – важная часть стиля бразильяно. Обычно они имеют спрятанные дополнительные модули для хранения, а на самом столе вы увидите поднос для аксессуаров, скульптуры и любимые журналы.

Зеркальная мебель

Apartamento AC, Gláucia Britto Gláucia Britto Гостиная в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Чтобы добавить гостиной в стиле бразильяно определенного шика, вы можете обратить внимание на зеркальную мебель. Всего один консольный, кофейный или придиванный столик способен изменить настроение вашей городской гостиной в сторону гламура.

Такая мебель тоже украшается подносами с аксессуарами, зонами мини-бара, подсвечниками и вазами, легендарными вдохновляющими книгами и изысканными скульптурами.

Симметрия

Apartamento LJ, Gláucia Britto Gláucia Britto Балкон и терраса в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Повторяющиеся симметричные элементы делают стиль бразильяно более организованным и классическим. Важно, чтобы такие парные предметы объединял еще один, для равновесия, как эти декоративные полочки для хранения.

Зеркальная отделка

Apartamento LJ, Gláucia Britto Gláucia Britto Гостиная в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Зеркальная отделка в стиле бразильяно настолько важна, что буквально в каждом проекте вы найдете ее многократное использование в одной только гостиной комнате. Например, среди особенно роскошных идей – отделка зеркалами одной из стен с нишей в таком ключе, чтобы и часть стены, и вся ниша, были зеркальными, а полочки – стеклянными. Здесь можно устроить показ своей коллекции, домашний мини-бар или местечко для аксессуаров. Важной частью такого решения является подсветка.

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Модульная мебель

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Еще одно большое достоинство стиля бразильяно – модульная мебель, которая безупречно используется имеющуюся планировку. Например, кухня в студии может быть расположена слева и справа от зоны TV – основная зона находится возле холодильника, с раковиной и плитой, а сервировочная – на присоединенной лоджии рядом со столовой.

homify ГостинаяОсвещение
homify

homify
homify
homify

Встроенный домашний кинотеатр

Apartamento JG, Moove Arquitetos Moove Arquitetos Гостиная в стиле модерн
Moove Arquitetos

Moove Arquitetos
Moove Arquitetos
Moove Arquitetos

Специальные комплексы, образованные для того, чтобы встроить TV в стену, помогают также спрятать колонки, провода и образовать пару декоративных ниш для декора. В данном случае мы видим, что такой вариант помог сделать маленькую гостиную более стильной и аккуратной на вид.

Зонирование

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для гостиных, в которых присутствует еще и спальня, или для гостиных с двумя лаунж-зонами в стиле бразильяно предусмотрены эффектные элементы зонирования. Стеклянные и зеркальные перегородки, консольные столики и стеллажи с подсветкой позволяют организовать его максимально красиво.

Стандартный городской вариант

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Медиа комната в стиле модерн
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

В этой стандартной городской гостиной использовались многие идеи из стиля бразильяно. Провода от TV здесь спрятаны за декоративную панель из дерева, зеркальная отделка реализована справа на стене от пола до потолка, а модульная мебель, переходящая из тумбы под TV до будуарного столика является мультифункциональной.  На противоположной стене мы найдем минималистичный диван без подлокотников, экономящий место, а рядом – глянцевый черный кофейный столик, удачно добавляющий интерьеру гламурного настроения.

Кроме того, отделка произведена светлым деревом в формате современного паркета, а стены покрашены в светло-серый цвет. Высокие плинтусы и встроенные в потолок светильники – тоже важные части интерьера, реализованные здесь весьма эстетично.

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