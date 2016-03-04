Уникальный стиль бразильяно, рассчитанный на типовые квартиры мегаполисов, в дизайне гостиной ведет себя особенно откровенно. Здесь, в блеске софитов и глянцевой зеркальной отделке, мы находим не просто роскошный, но еще и приятный и милый интерьер, в котором действительно хочется проводить время и отдыхать.

Гостиная в стиле бразильяно не занимает много места, практична в уборке и смотрится очень парадно, даже если ее площадь не превышает 10 квадратных метров. Многие из них созданы в формате студий – совмещены с кухней, столовой и даже отдельной спальней, но при это не растеряли своего обаяния и аккуратного вида для принятия гостей.

Идеи дизайна гостиной в стиле бразильяно настолько обширны, что в этой статье мы рассмотрим лишь самые характерные приемы и расскажем, почему именно они были использованы бразильскими дизайнерами в той или иной ситуации.