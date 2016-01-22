Радикальная трансформация кухни

Сегодня мы окажемся в Валенсии, чтобы собственными глазами увидеть изменения, которым подверглось помещение кухни в одном из жилых домов, расположенном в исторической части этого города. Несложно догадаться, что многие старинные постройки нуждаются в капитальном ремонте, в том числе и создании новых интерьеров. К работе приступили местные специалисты, которые сперва создали визуализацию проекта, рассчитали количество материалов, подобрали мебель, сформировали смету и расписали этапы всех работ.

Итак, эта квартира не видела капитального ремонта с момента постройки самого дома, а это, ни много ни мало — 1930 год. Отдав дань уважения классической планировке, хозяева дома пожелали видеть новые интерьеры современными и функциональными.