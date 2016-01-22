Радикальная трансформация кухни

Сегодня мы окажемся в Валенсии, чтобы собственными глазами увидеть изменения, которым подверглось помещение кухни в одном из жилых домов, расположенном в исторической части этого города. Несложно догадаться, что многие старинные постройки нуждаются в капитальном ремонте, в том числе и создании новых интерьеров. К работе приступили местные специалисты, которые сперва создали визуализацию проекта, рассчитали количество материалов, подобрали мебель, сформировали смету и расписали этапы всех работ.
Итак, эта квартира не видела капитального ремонта с момента постройки самого дома, а это, ни много ни мало — 1930 год. Отдав дань уважения классической планировке, хозяева дома пожелали видеть новые интерьеры современными и функциональными.
Несмотря на то, что ремонту подверглась вся квартира, основные силы были брошены на обустройство кухонного помещения. На снимке мы видим, что хозяева пытались облагородить это пространство собственными силами, привнося некоторые изменения по мере необходимости. Старая плитка была добротно «посажена» на цемент, поэтому пришлось приложить немало стараний для её удаления. Гарнитур местами перекосился, образовав щели в шкафах шириной с ладонь.
Для того, чтобы вдохнуть в эту квартиру новую жизнь, строители аккуратно демонтировали мебель, удалили плитку на полу и стенах. Затем была проложена новая проводка и заменено окно. Колонна, которая служила зрительным разграничением пространства гостиной и кухни, осталась на воем месте.
Из гостиной мы можем увидеть решение, к которому прибегли авторы интерьера. Старая деревянная мебель была заменена на белоснежный гарнитур, который подчеркивает геометрию пространства, его простор, высоту потолков и открытость. Несмотря на то, что работы еще не завершены, уже становится очевидным, что на кухне стало намного больше света, поверхностей для работы и шкафчиков для хранения.
Трансформация представила перед нашими глазами лаконичную монохромную цветовую гамму, которая полностью соответствует минималистичному стилю. Естественным контрастом белоснежной мебели служат напольная плитка и столешница из темного камня, поддержанная глянцевым фартуком. Акценты проставлены при помощи хромированной фурнитуры и необходимой для кухонного помещения техники.
Встроенные шкафы невероятно удобны, однако, по прошествии десятилетий, они также нуждаются в обновлении. Дверцы на петлях уже давно утеряли свой лоск и глянец, поэтому на смену им пришли панели из дерева и стекла.
Эта фотография даёт возможность оценить всю прелесть использования крупного зеркала в относительно небольших пространствах. В комнате стало значительно больше света и воздуха.