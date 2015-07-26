Маленькая прихожая: 10 идей для дизайна

Шкафы-купе могут быть полезными за счет своей вместительности, однако их часто недолюбливают за скучный дизайн. Кроме того, такие шкафы поместятся далеко не в каждую прихожую. Если у вас есть возможность хранить зимние вещи вне прихожей и вас не раздражает вид верхней одежды, оставленной на виду , обратите внимание на так называемую умную мебель. Зачастую это предметы, выполняющие несколько функций одновременно. Например, вот такая оригинальная вешалка, выполненная из водопроводных труб. Это могут быть и полки без задней стенки, которые можно использовать как скамейку, или небольшой комод с выдвижными ящиками для хранения мелочей и обуви с местом для сидения.