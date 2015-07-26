Маленькая прихожая: 10 идей для дизайна

Тесная, мрачная, захламленная… Узнали свою прихожую? Как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка
большинства стандартных квартир в
многоэтажках оставляет мало места для
полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с
положением вещей. Даже если габариты вашей входной зоны и не позволяют устроить
полноценную гардеробную комнату или разместить диван с резными ножками,
доставшийся от бабушки, существует много способов исправить положение. Эксперты
Homify расскажут, как
изменить маленькую прихожую до неузнаваемости с помощью нескольких оригинальных
решений.
Мало кто может похвастать наличием окон в прихожей. Обычно это та часть дома, в которую практически не попадают прямые лучи солнца. Сделать помещение более светлым и уютным помогут стены, мебель и отделка белого цвета, а также пастельных и бежевых оттенков. Обратите внимание на игру с фактурами. Защитить деревянное покрытие пола от пыли и грязи дизайнер решил с помощью веселой плитки у самого входа.
Небычное зеркало само по себе создаст яркий акцент в самой невыдающейся комнате. Более того, это один из самых простых и недорогих способов визуально расширить пространство, которого так часто не хватает в стандартных прихожих. Приэтом не обязательно тратиться на дизайнерскую вещь: попробуйте украсить его своими руками, например, сухими ветками, цветами, листьями или плодами.
Если ваша прихожая мрачная и унылая как чулан папы Карло, разбавьте тоску ярким предметом. Это может быть и оригинальная настенная инсталляция или часы, яркая картина или предмет мебели как этот оригинальный комод. Кстати, такую вещицу можно соорудить и самим: поищите на блошиных рынках старые полочки и столики, сооруде из них устойчивую конструкцию и окрасьте в самые невероятные цвета (лучше использовать специальную краску для мебели). В этом случае результат зависит только от полета вашей фантазии.
Эти разноцветные крючки поместятся даже в самом миниатюрном помещении и помогут оптимально использовать незанятые пространства. Яркие краски прибавят жизни унылой прихожей и помогут создать хорошее настроение не только вам, но и вашим гостям. К тому же нельзя недооценивать их практичность: такие крючки служат не только декором, но и отлично справятся со своей прямой задачей.
Пришло время вспомнить школьные уроки труда. Если вам ничего не стоит сколотить по памяти полочку или скворечник, смело беритесь за покорение новых высот. Сделав из полена полку и симпатичную скамейку, получите не только уникальные предметы интерьера, но и повод для заслуженной гордости.
Нетскучным стенам
Светлые стены – это хорошо, но неплохо бы их разбавить яркими акцентами. Развесьте в гармонирующих между собой рамках репродукции любимых картин, постеры, рисунки детей или же превратите входную зону в семейную фотогалерею. Вот и будет чем развлечь гостей, пока готовится празничный ужин.
Прихожая идеально подоходит для экспериментов с обоями. Почему? Очень просто: яркие обои привнесут больше жизни и красок в скучное помещение, а небольшие размеры комнаты позволяют экспериментировать без боязни впасть в китч. Золотые цветы или яркие полосы, строгий черно-белый узор или вспышка цвета – дело личного вкуса и фантазии. Правда, как мы уже говорили, будьте осторожны с темными цветами, если пространство и так мрачновато.
Если же вы все-таки предпочитаете хранить вещи в шкафах и ящиках, присмотритесь к этой калошнице. В таком шкафу ваша обувь будет спрятана от пыли и от посторонних глаз, а комната будет иметь опрятный вид. Полки сконструированы таким образом, что обувь хранится вертикально, не занимая лишнего свободного пространства. В разложенном виде калошница превращается в небольшую скамейку, если вы предпочитате обуваться сидя.
Подвесные полки, шкафы, шкафчики, ящики – это недорого, экономит место и выглядит оригинально. Комбинируйте разные види крючков, вешалок, ящиков. В этом случае ваша одежда будет служить дополнительным элементом декора, который к тому же меняется от сезона к сезону. Более, того разные мелочи – ключи, перчатки, документы, зонты и прочая полезная дребедень всегда будут под рукой и на своих местах.
Умнаямебель вместо шкафов-купе
Шкафы-купе могут быть полезными за счет своей вместительности, однако их часто недолюбливают за скучный дизайн. Кроме того, такие шкафы поместятся далеко не в каждую прихожую. Если у вас есть возможность хранить зимние вещи вне прихожей и вас не раздражает вид верхней одежды, оставленной
на виду, обратите внимание на так называемую
умную мебель. Зачастую это предметы, выполняющие несколько функций одновременно. Например, вот такая оригинальная вешалка, выполненная из водопроводных труб. Это могут быть и полки без задней стенки, которые можно использовать как скамейку, или небольшой комод с выдвижными ящиками для хранения мелочей и обуви с местом для сидения.
Совершенно неважно, насколько маленькая ваша прихожая и как давно вы не делали в ней ремонт, такая мелочь как букет свежих цветов способна творить чудеса. Охапка пионов или красных маков подарит вам хорошее настроение каждый раз, когда вы переступите порог своего дома. Если бюджет не позволяет регулярно разоряться на живые цветы в зимнее время, заведите пару горшков с растениями, которые прекрасно чувствуют себя в тени. Даже небольшой зеленый островок способен оживить самую заурядную прихожую.