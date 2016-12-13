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Выбираем идеальную мебель для кухни

Перла Вереника Перла Вереника
homify Кухня в стиле модерн
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Интерьер кухни – сложная задача. Здесь нужно совместить на небольшой площади много противоречивых функций: приготовить еду и в комфортной обстановке спокойно поужинать всей семьей, быстро заварить кофе утром и с размахом организовать вкуснейший обед. Все это заставляет нас подходить к выбору кухонной мебели со всей серьезностью, детально обдумывая самые разнообразные нюансы.

Размер кухни

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Кухня в стиле модерн
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

Первое, о  чем нужно задуматься при выборе мебели для кухни - как все это разместится в вашем пространстве. И дело не только в технической задаче поместить нужное количество шкафов на одной стене, но и в общем впечатлении о легкости или тесноте получившегося интерьера. Рассматривая разные варианты мебели для кухни, постарайтесь максимально реалистично представить каждый из проектов. В этом вам поможет  моделирование интерьера вместе с консультантами фирм по изготовлению кухонных гарнитуров и с дизайнерами помещений.

Форма кухни

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Кухня в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Вариантов расстановки мебели в кухне достаточно много: вдоль одной стены и L-образный – хорошо подходят для кухонь маленькой площади, U-образный и его вариации, G-образный и LL-образный – хороши в больших помещениях квадратной формы.

Скажем прямо, если у вас маленькая кухня, то единственным вариантом будет – поставить всю нужную мебель вдоль одной стены, плюс – можно задействовать частично одну из боковых стен, получив L-образную кухню с вместительным уголком. Кстати в этом углу прекрасно помещается угловая мойка и глубокий навесной шкаф.

Для обладателей просторной кухни наоборот, было бы ошибкой размещать все шкафы вдоль одной длинной стены – так процесс приготовления ужина становится похож на марафонскую дистанцию с многочисленными перебежками вдоль стены от плиты к мойке, от мойки к холодильнику и обратно к плите. В таких случаях лучше создавать рабочие функциональные уголки, поставив мебель полукругом или развернув перпендикулярно длинной стене один из рабочих столов – в форме буквы G.

Как много стеллажей для хранения вам нужно?

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Кухня в стиле модерн Зеленый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Однообразные стеллажи вдоль всех стен – не лучшее украшение кухни, не стоит приобретать их с запасом. Лучше сразу спланируйте: сколько шкафов для крупногабаритной посуды вам нужно, сколько – для столовой посуды и сервизов, какие кухонные мелочи вам нужны в рабочей зоне, что лучше убрать подальше для длительного хранения.

Если вам действительно нужно большое количество мест для хранения крупных кастрюль, массивных чугунков, кухонных комбайнов – возможно не стоит мелочится и вариант встроенного шкафа-купе на кухне решит одним махом все эти вопросы. 

Использовать кухонный остров или нет?

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухонный остров стал и функциональным, и модным предметом для организации пространства. Но, планируя свою кухню, оцените ее реальные размеры. Все таки это достаточно массивное сооружение в центре кухни и использование его требует определенного запаса площади. Кухонный остров удобен тем, что собирает на небольшой площади много функциональных зон, помогает в одном уголке кухни сразу выполнить все действия приготовления еды: помыть, нарезать, приготовить на плите. По стилю это может быть функциональный архипелаг в центре кухни прямоугольной формы, и овальный, круглый комплекс в стиле хай-тек минимализма, и комбинированное пространство, совмещающее обеденную зону и рабочую поверхности.

Какие материалы выбрать для кухни

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня в стиле лофт
Aiya Design

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

Конечно, мы все стараемся совместить в интерьере кухни практичность и уют, но вот в какой пропорции это реализовать в материалах – сложно достижимая гармония. Натуральное дерево фасадов, каменные столешницы – варианты, что называется, на века. Но это не значит, что с веками ничего не изменилось в технологиях производства мебели. Все хорошо знакомы и с более экономичными вариантами из ДСП и МДФ – могут быть как в стиле деревянных поверхностей, так и самых креативных текстур. Новое слово в кухонной мебели – акрил и  пластик. Пластичность и прочность этих материалов позволяют создавать дизайнерские проекты кухонной мебели в новых формах – с изогнутыми линиями, полукруглыми фасадами, воплощать и сложные цветовые эффекты  и полупрозрачные легкие предметы.

Блестящие или матовые поверхности выбрать для кухни

Cobertura Gutierrez, Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Кухня в стиле модерн
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Основные различия поверхностей для кухни скорее кроются во внешнем виде, чем в износостойкости. Матовая поверхность на кухне смотрится более уютно, глянцевая – более ярко. Споры о функциональности каждого из видов поверхностей ведутся регулярные, большую роль в этом вопросе играет не только текстура поверхности, но и ее сочетание с цветом: на темных глянцевых поверхностях заметны пятна и брызги, если цвет мебели не однотонный, мелкие загрязнения не будут портить парадный вид. Интересны также сочетания в интерьере кухни глянцевых и текстурных матовых поверхностей, что позволяет акцентировать достоинства каждого вида отделки. 

Какой цвет подойдет вашей кухне?

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Кухня в рустикальном стиле
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Если количество и размеры шкафчиков на кухне обычно основывается на функциональных факторах, то в вопросе выбора цвета для оформления кухонного пространства вы можете проявить всю свою креативность. Прежде всего, спросите себя, какое вид для кухни вы хотите создать? Уютно-домашний или яркий и  авангардный, минималистичный или классический, традиционный европейский или изящно-восточный? И подбирайте цвета и оттенки, максимально раскрывающие эту идею.

Реконструкция деревенского домика
Какие вопросы при выборе кухонной мебели для вас самые сложные?

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