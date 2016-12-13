Выбираем идеальную мебель для кухни

Вариантов расстановки мебели в кухне достаточно много: вдоль одной стены и L-образный – хорошо подходят для кухонь маленькой площади, U-образный и его вариации, G-образный и LL-образный – хороши в больших помещениях квадратной формы.

Скажем прямо, если у вас маленькая кухня, то единственным вариантом будет – поставить всю нужную мебель вдоль одной стены, плюс – можно задействовать частично одну из боковых стен, получив L-образную кухню с вместительным уголком. Кстати в этом углу прекрасно помещается угловая мойка и глубокий навесной шкаф.

Для обладателей просторной кухни наоборот, было бы ошибкой размещать все шкафы вдоль одной длинной стены – так процесс приготовления ужина становится похож на марафонскую дистанцию с многочисленными перебежками вдоль стены от плиты к мойке, от мойки к холодильнику и обратно к плите. В таких случаях лучше создавать рабочие функциональные уголки, поставив мебель полукругом или развернув перпендикулярно длинной стене один из рабочих столов – в форме буквы G.