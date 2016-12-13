Выбираем идеальную мебель для кухни

Интерьер кухни – сложная задача. Здесь нужно совместить на небольшой площади много противоречивых функций: приготовить еду и в комфортной обстановке спокойно поужинать всей семьей, быстро заварить кофе утром и с размахом организовать вкуснейший обед. Все это заставляет нас подходить к выбору кухонной мебели со всей серьезностью, детально обдумывая самые разнообразные нюансы.
Первое, о чем нужно задуматься при выборе мебели для кухни - как все это разместится в вашем пространстве. И дело не только в технической задаче поместить нужное количество шкафов на одной стене, но и в общем впечатлении о легкости или тесноте получившегося интерьера. Рассматривая разные варианты мебели для кухни, постарайтесь максимально реалистично представить каждый из проектов. В этом вам поможет моделирование интерьера вместе с консультантами фирм по изготовлению кухонных гарнитуров и с дизайнерами помещений.
Вариантов расстановки мебели в кухне достаточно много: вдоль одной стены и L-образный – хорошо подходят для кухонь маленькой площади, U-образный и его вариации, G-образный и LL-образный – хороши в больших помещениях квадратной формы.
Скажем прямо, если у вас маленькая кухня, то единственным вариантом будет – поставить всю нужную мебель вдоль одной стены, плюс – можно задействовать частично одну из боковых стен, получив L-образную кухню с вместительным уголком. Кстати в этом углу прекрасно помещается угловая мойка и глубокий навесной шкаф.
Для обладателей просторной кухни наоборот, было бы ошибкой размещать все шкафы вдоль одной длинной стены – так процесс приготовления ужина становится похож на марафонскую дистанцию с многочисленными перебежками вдоль стены от плиты к мойке, от мойки к холодильнику и обратно к плите. В таких случаях лучше создавать рабочие функциональные уголки, поставив мебель полукругом или развернув перпендикулярно длинной стене один из рабочих столов – в форме буквы G.
Однообразные стеллажи вдоль всех стен – не лучшее украшение кухни, не стоит приобретать их
с запасом. Лучше сразу спланируйте: сколько шкафов для крупногабаритной посуды вам нужно, сколько – для столовой посуды и сервизов, какие кухонные мелочи вам нужны в рабочей зоне, что лучше убрать подальше для длительного хранения.
Если вам действительно нужно большое количество мест для хранения крупных кастрюль, массивных чугунков, кухонных комбайнов – возможно не стоит мелочится и вариант встроенного шкафа-купе на кухне решит одним махом все эти вопросы.
Кухонный остров стал и функциональным, и модным предметом для организации пространства. Но, планируя свою кухню, оцените ее реальные размеры. Все таки это достаточно массивное сооружение в центре кухни и использование его требует определенного запаса площади. Кухонный остров удобен тем, что собирает на небольшой площади много функциональных зон, помогает в одном уголке кухни сразу выполнить все действия приготовления еды: помыть, нарезать, приготовить на плите. По стилю это может быть функциональный архипелаг в центре кухни прямоугольной формы, и овальный, круглый комплекс в стиле хай-тек минимализма, и комбинированное пространство, совмещающее обеденную зону и рабочую поверхности.
Конечно, мы все стараемся совместить в интерьере кухни практичность и уют, но вот в какой пропорции это реализовать в материалах – сложно достижимая гармония. Натуральное дерево фасадов, каменные столешницы – варианты, что называется, на века. Но это не значит, что с веками ничего не изменилось в технологиях производства мебели. Все хорошо знакомы и с более экономичными вариантами из ДСП и МДФ – могут быть как в стиле деревянных поверхностей, так и самых креативных текстур. Новое слово в кухонной мебели – акрил и пластик. Пластичность и прочность этих материалов позволяют создавать дизайнерские проекты кухонной мебели в новых формах – с изогнутыми линиями, полукруглыми фасадами, воплощать и сложные цветовые эффекты и полупрозрачные легкие предметы.
Основные различия поверхностей для кухни скорее кроются во внешнем виде, чем в износостойкости. Матовая поверхность на кухне смотрится более уютно, глянцевая – более ярко. Споры о функциональности каждого из видов поверхностей ведутся регулярные, большую роль в этом вопросе играет не только текстура поверхности, но и ее сочетание с цветом: на темных глянцевых поверхностях заметны пятна и брызги, если цвет мебели не однотонный, мелкие загрязнения не будут портить парадный вид. Интересны также сочетания в интерьере кухни глянцевых и текстурных матовых поверхностей, что позволяет акцентировать достоинства каждого вида отделки.
Если количество и размеры шкафчиков на кухне обычно основывается на функциональных факторах, то в вопросе выбора цвета для оформления кухонного пространства вы можете проявить всю свою креативность. Прежде всего, спросите себя, какое вид для кухни вы хотите создать? Уютно-домашний или яркий и авангардный, минималистичный или классический, традиционный европейский или изящно-восточный? И подбирайте цвета и оттенки, максимально раскрывающие эту идею.