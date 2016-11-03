6 комнат с телевизором

Жизнь современного человека сложно представить без телевизора. Эта техника служит настоящим проводником в мир новостей, фильмов и познавательных программ. Для многих телевизионные экраны – это главный источник актуальной информации и развлечений. Вот почему значение подобного устройства в доме сложно переоценить.
Размещение телевизора в каждой конкретной комнате имеет свои особенности и правила. Соблюдая несложные рекомендации, вы сможете добиться не только гармоничного сочетания техники со стилистикой помещения, но и обеспечить его безопасную эксплуатацию.
Для этого важно изучить возможные варианты расположения телевизора в комнате, дизайнерские хитрости, которые помогут ему вписаться в интерьер помещения, а также установленные нормы для комфортного просмотра.
Предлагаем вам ознакомится с нашими советами по данному вопросу, чтобы каждая комната с телевизором выглядела безупречно.
Самое распространенное пространство для расположения телевизора - гостиная комната. Это традиционное место для приятных семейных посиделок и приема гостей. Именно здесь телевизионный экран будет наиболее уместным, поскольку его можно сделать центральным элементом пространства.
Чтобы просмотр телевизора доставил максимум удовольствия, располагайте его напротив мягкой мебели – дивана или уголка. Если квадратура вашей комнаты позволяет, постарайтесь обеспечить удаленность экрана не менее, чем на 3 метра от зрителей. Это позволит воспринимать изображение максимально комфортно, а также минимизирует негативное воздействие телевизионного излучения на зрение.
На фото вы
можете оценить влияние эффектных подставок на общее восприятие ТВ-зоны в
гостиной. Больше полезной информации обо всем разнообразии данных аксессуаров
вы найдете в Книге идей
Виды подставок для телевизоров.
Довольно часто можно встретить телевизоры в спальне. Безусловно, такое решение можно назвать удобным, ведь появляется возможность наслаждаться просмотром любого фильма, находясь в своей кровати. Но расположение телевизора в комнате для отдыха имеет свои нюансы.
Прежде всего, воздержитесь от просмотра перед сном фильмов ужасов и слишком волнительных телепередач, поскольку контент подобного характера активизирует мозговую деятельность и действует на психику возбуждающе, что может повлечь за собой бессонницу. Лучше посмотреть что-то приятное и спокойное, чтобы завершить день на позитивной ноте.
Если вы замечали за собой, что можете уснуть с включенным телевизором, выбирайте для спальни модели с таймером отключения, который будет автоматически выключать устройство. Также современная техника названного вида часто оснащена функцией включения в определенное время, что может заменять вам будильник по утрам.
Нужно помнить о том, что во время работы телевизора воздух в комнате становится
тяжелым, или другими словами – наполняется положительно заряженными ионами. Это может негативно сказываться на самочувствии, поэтому обязательно проветривайте спальню перед сном.
Телевизор на кухне – это очень удобно. Зачастую у занятого человека не хватает времени, чтобы узнать свежие новости или посмотреть любимую телепередачу. Это можно с успехом сделать на кухне, если оборудовать там самую простую ТВ-зону.
На фото продемонстрирован отличный пример практичного решения для небольшой кухни. В данном случае, обеденное пространство с барной стойкой размещено напротив телевизора. Это позволит наслаждаться его просмотром во время принятия пищи. Но будьте осторожны – засмотревшись на героев любимого фильма, можно скушать слишком много еды, не заметив этого. Поэтому старайтесь контролировать размер порции, совмещая прием пищи с просмотром телевизора.
Элегантный телевизор в ванной комнате – признак роскоши и аристократизма. Тонкая плазма на стене сделает атмосферу в комнате очень уютной и расслабляющей.
Главное правило для безопасного просмотра телевизора в названной комнате – изолировать устройство от попадания влаги на его поверхность. Поэтому рекомендуем монтировать экраны в больших помещениях с качественной системой вентиляции.
Дизайнеры предлагают устанавливать в ванной самые современные модели названной техники, которые отличается стильным вешним видом и простотой управления. Пример на фото – как раз то, что нужно. Лежа в минималистичной ванной, которая расположена в центре комнаты, вы сможете вдоволь насладиться не только расслабляющими водными процедурами, но и просмотром любимого телевизионного фильма.
Далеко не все родители приветствуют установку телевизора в детской комнате. Это связано с возможным негативным влиянием данной техники на здоровье и развитие малыша.
Но мы хотели бы успокоить заботливых мам и пап: говорить о вреде телевизора можно только тогда, когда имеет место откровенное злоупотребление названным устройством. Если же работа плазмы на стене ограничивается периодическим и строго нормированным просмотром познавательных и развлекательных телепрограмм, то пользы от телевизора будет гораздо больше, нежели вреда.
Чтобы минимизировать негативные моменты от присутствия техники в детской комнате, регулярно проветривайте помещение, используйте самые современные модификации плоских экранов, а также настройте функцию
Родительский контроль, чтобы нормировать время работы телевизора и следить за характером контента.
Разместить телевизор в рабочем кабинете – довольно практичное и удобное решение. Дело в том, что кроме своих прямых функций, современные модели названной техники оснащены специальными разъемами, которые позволяют синхронизировать их с вашими персональными устройствами – ноутбуками и телефонами. Таким образом, можно легко вывести на экран телевизора различные данные, фотографии, видеоматериалы.
Кроме этого, порой так хочется сделать паузу в работе и немного отдохнуть. В кабинете с телевизором вы сможете восстановить силы, расположившись на удобном диване и насладившись просмотром любимой телепередачи или трогательного фильма. Именно такой вариант планировки комнаты представлен на фото.