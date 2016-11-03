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6 комнат с телевизором

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2, Grynevich Architects Grynevich Architects Ванная комната в стиле минимализм
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Жизнь современного человека сложно представить без телевизора. Эта техника служит настоящим проводником в мир новостей, фильмов и познавательных программ. Для многих телевизионные экраны – это главный источник актуальной информации и развлечений. Вот почему значение подобного устройства в доме сложно переоценить. 

Размещение телевизора в каждой конкретной комнате имеет свои особенности и правила. Соблюдая несложные рекомендации, вы сможете добиться не только гармоничного сочетания техники со стилистикой помещения, но и обеспечить его безопасную эксплуатацию. 

Для этого важно изучить возможные варианты расположения телевизора в комнате, дизайнерские хитрости, которые помогут ему вписаться в интерьер помещения, а также установленные нормы для комфортного просмотра. 

Предлагаем вам ознакомится с нашими советами по данному вопросу, чтобы каждая комната с телевизором выглядела безупречно. 

Гостиная

Квартир в ЖК Астон Плаза. Екатеринбург, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
Dmitriy Khanin

Квартир в ЖК Астон Плаза. Екатеринбург

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Самое распространенное пространство для расположения телевизора - гостиная комната.  Это традиционное место для приятных семейных посиделок и приема гостей. Именно здесь телевизионный экран будет наиболее уместным, поскольку его можно сделать центральным элементом пространства. 

Чтобы просмотр телевизора доставил максимум удовольствия, располагайте его напротив мягкой мебели – дивана или уголка. Если квадратура вашей комнаты позволяет, постарайтесь обеспечить удаленность экрана не менее, чем на 3 метра от зрителей. Это позволит воспринимать изображение максимально комфортно, а также минимизирует негативное воздействие телевизионного излучения на зрение. 

На фото вы можете оценить влияние эффектных подставок на общее восприятие ТВ-зоны в гостиной. Больше полезной информации обо всем разнообразии данных аксессуаров вы найдете в Книге идей  Виды подставок для телевизоров.

Спальня

Вид на стену с телевизором и обоями Rebel Walls Rebel Walls Russia Спальня в колониальном стиле
Rebel Walls Russia

Вид на стену с телевизором и обоями Rebel Walls

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Довольно часто можно встретить телевизоры в спальне. Безусловно, такое решение можно назвать удобным, ведь появляется возможность наслаждаться просмотром любого фильма, находясь в своей кровати. Но расположение телевизора в комнате для отдыха имеет свои нюансы.

Прежде всего, воздержитесь от просмотра перед сном фильмов ужасов и слишком волнительных телепередач, поскольку контент подобного характера активизирует мозговую деятельность и действует на психику возбуждающе, что может повлечь за собой бессонницу. Лучше посмотреть что-то приятное и спокойное, чтобы завершить день на позитивной ноте. 

Если вы замечали за собой, что можете уснуть с включенным телевизором, выбирайте для спальни модели с таймером отключения, который будет автоматически выключать устройство. Также современная техника названного вида часто оснащена функцией включения в определенное время, что может заменять вам будильник по утрам.

Нужно помнить о том, что во время работы телевизора воздух в комнате становится тяжелым, или другими словами – наполняется положительно заряженными ионами. Это может негативно сказываться на самочувствии, поэтому обязательно проветривайте спальню перед сном.

Кухня

Интерьер/Волгоград/пр.Жукова,5/71м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле минимализм
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пр.Жукова,5/71м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Телевизор на кухне – это очень удобно. Зачастую у занятого человека не хватает времени, чтобы узнать свежие новости или посмотреть любимую телепередачу. Это можно с успехом сделать на кухне, если оборудовать там самую простую ТВ-зону.

На фото продемонстрирован отличный пример практичного решения для небольшой кухни. В данном случае, обеденное пространство с барной стойкой размещено напротив телевизора. Это позволит наслаждаться его просмотром во время принятия пищи. Но будьте осторожны – засмотревшись на героев любимого фильма, можно скушать слишком много еды, не заметив этого. Поэтому старайтесь контролировать размер порции, совмещая прием пищи с просмотром телевизора.

Ванная

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2, Grynevich Architects Grynevich Architects Ванная комната в стиле минимализм
Grynevich Architects

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Элегантный телевизор в ванной комнате – признак роскоши и аристократизма. Тонкая плазма на стене сделает атмосферу в комнате очень уютной и расслабляющей.

Главное правило для безопасного просмотра телевизора в названной комнате – изолировать устройство от попадания влаги на его поверхность. Поэтому рекомендуем монтировать экраны в больших помещениях с качественной системой вентиляции.

Дизайнеры предлагают устанавливать в ванной самые современные модели названной техники, которые отличается стильным вешним видом и простотой управления. Пример на фото – как раз то, что нужно. Лежа в минималистичной ванной, которая расположена в центре комнаты, вы сможете вдоволь насладиться не только расслабляющими водными процедурами, но и просмотром любимого телевизионного фильма. 

Детская

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Далеко не все родители приветствуют установку телевизора в детской комнате. Это связано с возможным негативным влиянием данной техники на здоровье и развитие малыша. 

Но мы хотели бы успокоить заботливых мам и пап: говорить о вреде телевизора можно только тогда, когда имеет место откровенное злоупотребление названным устройством. Если же работа плазмы на стене ограничивается периодическим и строго нормированным просмотром познавательных и развлекательных телепрограмм, то пользы от телевизора будет гораздо больше, нежели вреда. 

Чтобы минимизировать негативные моменты от присутствия техники в детской комнате, регулярно проветривайте помещение, используйте самые современные модификации плоских экранов, а также настройте функцию Родительский контроль, чтобы нормировать время работы телевизора и следить за характером контента. 

Рабочий кабинет

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

Разместить телевизор в рабочем кабинете – довольно практичное и удобное решение. Дело в том, что кроме своих прямых функций, современные модели названной техники оснащены специальными разъемами, которые позволяют синхронизировать их с вашими персональными устройствами – ноутбуками и телефонами. Таким образом, можно легко вывести на экран телевизора различные данные, фотографии, видеоматериалы. 

Кроме этого, порой так хочется сделать паузу в работе и немного отдохнуть. В кабинете с телевизором вы сможете восстановить силы, расположившись на удобном диване и насладившись просмотром любимой телепередачи или трогательного фильма. Именно такой вариант планировки комнаты представлен на фото. 

Стиль для ванной по Знаку Зодиака
А в какой комнате находится телевизор у вас дома? Почему именно там?

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