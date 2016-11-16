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Вопросы, которые вы должны изучить прежде, чем покупать вашу стиральную машину

Перла Вереника Перла Вереника
DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Ванная комната в стиле модерн
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Бытовая техника давно уже стала нашим верным помощником во многих домашних делах. Страшно представить, сколько сил и времени приходилось тратить хозяйкам на стрику без таких удобных и компактных машин. И что особенно приятно, развитие технологий не стоит на месте, производители продолжают дополнять стиральные машины множеством полезных функций. Поэтому, если вы решили обновить свой подход к стирке, купив новое чудо-техники, изучите внимательно все особенности: от размера до инновационных программ.

Энерго-эффективность стиральных машин

Квартира в Санкт-Петербурге на улице Гастелло, Best Home Best Home Ванная комната в стиле минимализм
Best Home

Квартира в Санкт-Петербурге на улице Гастелло

Best Home
Best Home
Best Home

Экономия электро-энергии при использовании бытовой техники – вопрос далеко немаловажный, особенно если у вас большая семья и придется часто использовать различные длительные программы с высокой температурой стирки. Экономичная стиральная машина при низком уровне потребления энергии умеет выполнять все нужные операции – стирку, отжим на большом количестве оборотов, сушку. А кто не захочет платить меньше денег за то же качество? Поэтому перед покупкой стиральной машины, обращайте внимание – какой уровень электро-потребления указан на маркировке. Еще несколько лет назад это был уровень А, затем стремительный скачок развития технологий экономии энергии вывел ряд новинок с классом потребления электричества А++ и даже А+++. 

Какой вам нужен размер

DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Ванная комната в стиле модерн
Max Kasymov Interior/Design

DEEP HOUSE

Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design
Max Kasymov Interior/Design

Покупать вместительную и массивную стиральную машину про запас – не лучший вариант для удобного размещения техники и мебели в ванной комнате или на кухне. Объем белья для одной стирки в машине напрямую связан и с ее габаритами.  Поэтому лучше сразу спланировать свои потребности, купить компактную стиральную машину и сделать ее размещение в интерьере разумным и компактным.

Автоматическая или полуавтоматическая: плюсы и минусы

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Стиральная машина полуавтоматического типа – хороший вариант для дачного размещения. Для ее работы нет необходимости подключения напрямую к системе водоснабжения и канализации. При отсутствии в доме таких благ цивилизации автоматической стиральной машиной пользоваться просто не получится. 

Автоматическая стиральная машина – это, конечно, совсем другой уровень комфорта, когда вы полностью освобождаетесь от участия в процессе стирки. К минусам такого глобального решения проблемы стирок можно отнести разве что значительную стоимость наиболее продвинутых моделей.

С верхней или фронтальной загрузкой: плюсы и минусы

Дизайн квартиры в современном стиле в ЖК "Европейский" (Краснодар) Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн квартиры в современном стиле в ЖК Европейский (Краснодар)

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Основой для выбора типа загрузки разумно брать размещение стиральной машины в помещении. 

Модели с вертикальной загрузкой отличаются компактным размером, они узкие и легко помещаются в самом маленьком свободном уголке ванны, кухни или встроенного шкафа. Единственное ограничение по размещению таких стиральных машин – верхняя часть должна быть открытой, чтобы можно было осуществлять загрузку белья.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой удобно размещается под столешницей на кухне, под раковиной в ванной комнате. Дверца открывает вперед и это обычно не составляет проблемы даже в самых узких помещениях.

Параметры стирки: режимы отжима, контроль температуры и т.д.

Дизайн санузла в современном стиле в частном доме по ул.Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Ванная комната в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн санузла в современном стиле в частном доме по ул.Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Современные стиральные машины – настоящие умницы. Им под силу не только обычная стирка, но и десятки различных режимов и настроек под любой вид ткани и загрязнения.  Стиральные машины последних поколений умеют сами определять – какое количество моющих средств нужно добавить для стирки, сколько воды и какой температуры залить в барабан, мощность отжима для типа ткани, сочетают скорость и тщательность отстирывания. Специальные программы стирки Легкое разглаживание, Защита от сминания,  Антибактериальная стирка, Обработка паром дополняют стандартные наборы режимов для основных типов тканей и делают качество стирки несравнимо лучше.

Стиральная машина с сушкой или без

Квартира в ЖК "Парадный квартал", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гаражи в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Парадный квартал

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Комплектация стиральной машины встроенной сушкой вызывает ряд сомнений и вопросов, но нужно сказать, это вызвано скорее малой осведомленностью об особенностях такой технологии. Современная сушка удобна и столь же вариативна, как программы стирки – под разные типы ткани и с разной степенью просушивания. Конечно, минусом таких агрегатов можно назвать большую энергоемкость, по сравнению с обычными стиральными машинами. Но в обмен вы получаете полностью сухое белье и экономию пространства – не нужны специальные места для  развешивания белья.

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