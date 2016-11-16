Вопросы, которые вы должны изучить прежде, чем покупать вашу стиральную машину

Бытовая техника давно уже стала нашим верным помощником во многих домашних делах. Страшно представить, сколько сил и времени приходилось тратить хозяйкам на стрику без таких удобных и компактных машин. И что особенно приятно, развитие технологий не стоит на месте, производители продолжают дополнять стиральные машины множеством полезных функций. Поэтому, если вы решили обновить свой подход к стирке, купив новое чудо-техники, изучите внимательно все особенности: от размера до инновационных программ.
Экономия электро-энергии при использовании бытовой техники – вопрос далеко немаловажный, особенно если у вас большая семья и придется часто использовать различные длительные программы с высокой температурой стирки. Экономичная стиральная машина при низком уровне потребления энергии умеет выполнять все нужные операции – стирку, отжим на большом количестве оборотов, сушку. А кто не захочет платить меньше денег за то же качество? Поэтому перед покупкой стиральной машины, обращайте внимание – какой уровень электро-потребления указан на маркировке. Еще несколько лет назад это был уровень А, затем стремительный скачок развития технологий экономии энергии вывел ряд новинок с классом потребления электричества А++ и даже А+++.
Покупать вместительную и массивную стиральную машину
про запас – не лучший вариант для удобного размещения техники и мебели в ванной комнате или на кухне. Объем белья для одной стирки в машине напрямую связан и с ее габаритами. Поэтому лучше сразу спланировать свои потребности, купить компактную стиральную машину и сделать ее размещение в интерьере разумным и компактным.
Стиральная машина полуавтоматического типа – хороший вариант для дачного размещения. Для ее работы нет необходимости подключения напрямую к системе водоснабжения и канализации. При отсутствии в доме таких благ цивилизации автоматической стиральной машиной пользоваться просто не получится.
Автоматическая стиральная машина – это, конечно, совсем другой уровень комфорта, когда вы полностью освобождаетесь от участия в процессе стирки. К минусам такого глобального решения проблемы стирок можно отнести разве что значительную стоимость наиболее продвинутых моделей.
Европейский(Краснодар)
Основой для выбора типа загрузки разумно брать размещение стиральной машины в помещении.
Модели с вертикальной загрузкой отличаются компактным размером, они узкие и легко помещаются в самом маленьком свободном уголке ванны, кухни или встроенного шкафа. Единственное ограничение по размещению таких стиральных машин – верхняя часть должна быть открытой, чтобы можно было осуществлять загрузку белья.
Стиральная машина с фронтальной загрузкой удобно размещается под столешницей на кухне, под раковиной в ванной комнате. Дверца открывает вперед и это обычно не составляет проблемы даже в самых узких помещениях.
Современные стиральные машины – настоящие умницы. Им под силу не только обычная стирка, но и десятки различных режимов и настроек под любой вид ткани и загрязнения. Стиральные машины последних поколений умеют сами определять – какое количество моющих средств нужно добавить для стирки, сколько воды и какой температуры залить в барабан, мощность отжима для типа ткани, сочетают скорость и тщательность отстирывания. Специальные программы стирки Легкое разглаживание, Защита от сминания, Антибактериальная стирка, Обработка паром дополняют стандартные наборы режимов для основных типов тканей и делают качество стирки несравнимо лучше.
Парадный квартал
Комплектация стиральной машины встроенной сушкой вызывает ряд сомнений и вопросов, но нужно сказать, это вызвано скорее малой осведомленностью об особенностях такой технологии. Современная сушка удобна и столь же вариативна, как программы стирки – под разные типы ткани и с разной степенью просушивания. Конечно, минусом таких агрегатов можно назвать большую энергоемкость, по сравнению с обычными стиральными машинами. Но в обмен вы получаете полностью сухое белье и экономию пространства – не нужны специальные места для развешивания белья.