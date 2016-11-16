Вопросы, которые вы должны изучить прежде, чем покупать вашу стиральную машину

Стиральная машина полуавтоматического типа – хороший вариант для дачного размещения. Для ее работы нет необходимости подключения напрямую к системе водоснабжения и канализации. При отсутствии в доме таких благ цивилизации автоматической стиральной машиной пользоваться просто не получится.

Автоматическая стиральная машина – это, конечно, совсем другой уровень комфорта, когда вы полностью освобождаетесь от участия в процессе стирки. К минусам такого глобального решения проблемы стирок можно отнести разве что значительную стоимость наиболее продвинутых моделей.