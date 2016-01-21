Мало кому нравится жить в крошечном доме, ограниченном пространстве. У многих приоритетом в дизайне является достаточное количество пространства как внутри помещения, так и с наружной его части. Если вы хотите наслаждаться функциональностью дома, цените практичность и прагматичность, тогда можно увеличить площадь дома без добавления дополнительного пространства. Помните, что вне зависимости от того, насколько компактен ваш дом, есть способы увеличения площади дома. Причем это делается уже из существующего пространства. Внимательно прочитайте приведенные советы и приступайте к преображению вашего дома!
Итак, в данной статье вы узнаете 6 способов увеличения площади дома, как их правильно воплотить в жизнь и что следует учесть при оптимизации пространства в доме и вокруг него.
Жилище с мотоциклами
Если у вас есть достаточно просторный гараж или немаленький сарайчик, то вам предоставлена отличная возможность увеличить пространство вашего дома, которой вы должны обязательно воспользоваться. Некоторые по-настоящему делают эти помещения функциональными и организованными, но у большинства из нас там хранится разный мусор и хлам, различные вещи и предметы, которые были убраны из интерьера дома. Если ваш гараж забит реально ненужными вещами или он наоборот пуст, то используйте это. Сделайте или капитальный ремонт, или преобразуйте это помещение. Например, вот, что можно сделать. Из гаража создайте многофункциональное помещение, сделав там или дополнительную гостиную, или комнату отдыха, или кабинет, при этом сохранив первоначальное предназначение гаража. Добавьте различные аксессуары и подходящую мебель. Таким образом, вы освободите другое жилое помещение. Любые изменения и ремонт могут пугать, но посоветуйтесь обо всем с профессионалом.
Не забывайте о том, что пространство есть не только под вашими ногами, но и над вашей головой. То есть речь пойдет о чердаке. Неважно, представляет он собой небольшое помещение для хранения вещей или же это полноразмерная мансарда, в любом случае это место является идеальным для оптимизации пространства в доме. Что можно там сделать? Там тоже желательно переработать интерьер, сделать ремонт, предварительно все расчистив и убрав любой беспорядок. Так вы получите дополнительное место, которое можно превратить в уютную комнату для отдыха, где можно спрятаться от остальных оживленных комнат.
У вас есть веранда, которая практически никак не используется? Во многих домах есть дополнительное внешнее пространство, которое может отлично соответствовать принципам эстетики, но никак не функциональности. Обычная веранда может быть настолько трансформирована, что станет наиболее практичным и функциональным местом во всем доме.
На данном фото веранда хоть стала и несколько ограниченной по бокам и сверху, но она теперь напоминает отдельную дополнительную комнату. Она надежно защищена от любой непогоды качественным потолком, поэтому комната-сад по праву может стать и зимним садом. Представленный потолок не лишает естественного света. В общем, это отличный способ увеличения площади дома, ее оптимизации.
Не стоит сомневаться в гениальности многофункционального пространства. Сделайте из обычного помещения комнату с множеством назначений. Так вы освободите дополнительные метры в доме. Сейчас создать многоцелевое пространство намного легче и проще благодаря так часто встречающимся открытым планировкам жилого помещения. Эта кухня является прекрасным примером такого места. Она без усилий граничит со столовой, даже двумя. Одна используется для ежедневного и неформального общения, другая же подразумевает проведение праздников и торжеств, возможно и деловых встреч. Такой способ увеличения площади в доме очень подходит для домов с небольшим количеством комнат.
Не только чердак, но и подвал или погреб зачастую у нас завалены хламом. Только подумайте – сколько места может освободиться, если вы расчистите все помещение? Да, потребуется немало усилий, но потом вы будете вознаграждены за свой труд. В полученном просторном помещении вы можете создать винный погреб, о котором так многие мечтают. Но не превращайте его в место с одним только предназначением. Организуйте также там пространство для хранения вещей, продуктов. Все это должно иметь упорядоченный вид. На данном фото мы видим, что погреб предназначен не только для хранения вина, он стал полноправной функциональной жилой комнатой. Небольшой столик, диванчик – благодаря этому подвал не станет редко посещаемым местом. Поэтому скорее расчищайте ваши подвалы и получайте дополнительную площадь.
Используйте все способы увеличения площади в доме, делайте ее многофункциональной. Благодаря этому вы пожнете плоды от просторного и гармоничного дома. Некоторые предложенные способы более трудны для исполнения, другие же более легки, но в любом случае вы получите ожидаемый результат.
Какие есть еще способы увеличения площади дома, его пространства? Как сэкономить пространство? Загляните под вашу лестницу. Это самый удобный и быстрый вариант, позволяющий оптимизировать жилое пространство дома. Создайте под лестницей место для хранения вещей, полотенец, какого-либо редко используемого инвентаря. Структура лестницы позволяет сделать множество вместительных ящичков. На данном фото пространство под лестницей использовано более креативно, там есть шкаф с вешалками для хранения вещей и отдельные ящики для хранения обуви. Так появляется возможность сэкономить место в коридоре, придать ему более эстетичный вид.