Вы хотите, чтобы фасад вашего дома был не только красивым, но и защищенным, тогда нужно определиться с выбором отделочного материала. При использовании высококачественного облицовочного материала для фасада дома значительно улучшается эстетическое восприятие и впечатление. Материал для фасада выбирается в зависимости от того, каких целей вы хотите достигнуть. Например, просто обновить и освежить фасад, утеплить его или повысить сроки эксплуатации дома. Выбирая материал для фасада, нужно основываться на таких характеристиках, как структурная прочность, коэффициент термического расширения, ремонтопригодность, соответствие фасадной конструкции, водопоглощение в поверхностном слое. У каждого представленного на рынке материала есть свои положительные и отрицательные стороны, поэтому часто для одного фасада комбинируются несколько видов материала.

Итак, в данной статье вы получите информацию о том, как выбрать правильный облицовочный материал для дома, какие особенности и недостатки каждого из материалов.