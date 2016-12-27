Вы хотите, чтобы фасад вашего дома был не только красивым, но и защищенным, тогда нужно определиться с выбором отделочного материала. При использовании высококачественного облицовочного материала для фасада дома значительно улучшается эстетическое восприятие и впечатление. Материал для фасада выбирается в зависимости от того, каких целей вы хотите достигнуть. Например, просто обновить и освежить фасад, утеплить его или повысить сроки эксплуатации дома. Выбирая материал для фасада, нужно основываться на таких характеристиках, как структурная прочность, коэффициент термического расширения, ремонтопригодность, соответствие фасадной конструкции, водопоглощение в поверхностном слое. У каждого представленного на рынке материала есть свои положительные и отрицательные стороны, поэтому часто для одного фасада комбинируются несколько видов материала.
Итак, в данной статье вы получите информацию о том, как выбрать правильный облицовочный материал для дома, какие особенности и недостатки каждого из материалов.
Из натуральных облицовочных полированных камней может применяться гранит, мрамор, кварцит, песчаник, известняк и ракушечник. Хорошо смотрятся камни и с гладкой поверхностью, и с природным узором, и с шероховатой поверхностью. Минус каменного фасада состоит в его большой массе.
Таким образом, вы ознакомились с тем, как выбрать правильный облицовочный материал для дома, какие есть их виды, плюсы и минусы. Не забывайте, что сначала нужно определиться с тем, что вы хотите от фасада, какие свойства для вас больше важны. Затем в соответствии с этим подбирайте наиболее подходящий материал.
Как выбрать правильный облицовочный материал для дома, а именно искусственный камень? У искусственного камня сохраняются все положительные качества, но благодаря ему упрощаются строительные работы, повышается скорость их проведения. Защитные свойства такого камня очень высокие, поэтому срок службы дома может увеличиться во много раз. Когда вы будете покупать этот материал, узнайте, где он сделан. Продукция отечественного производства будет намного больше адаптирована к российским климатическим условиям. Искусственный камень для фасада имеет разные виды наполнителя, в зависимости от его вида цена также будет разниться. Данный материал имеет разные типы, к примеру, есть камень колотой или естественной формы, то есть имитируется валун, булыжник, галька и многое другое. Есть искусственный камень, имитирующий кирпич старинный или состаренный. Также выпускают пиленый камень стандартного размера, одна из его граней имитирует скол натурального камня.
Как выбрать правильный облицовочный материал для дома? Такой материал, как кирпич, всегда остается популярным и отличается долговечностью, надежностью. Так вы получите и эстетичность, и защиту от погодных явлений. Благодаря показателям водопоглощения вы можете обойтись без стеновой гидроизоляции. Кирпич не поддается ветровой нагрузке. Ремонтопригодность у него средняя, так как возможно точечное восстановление, используется простой инструмент, трудоемкость невысокая. Этот материал характеризуется экологической чистотой и пожароустойчивостью. Время облицовки дома займет от 2 до 3 недель. Кирпич закупайте с запасом, поскольку он пригодится для дальнейшего точечного ремонта.
Из недостатков стоит отметить то, что у такой отделки тяжелый вес, поэтому нужен прочный фундамент. Также необходима горизонтальная гидроизоляция фундамента, чтобы не допускать подъем грунтовой влаги.
Такая панель еще называется навесной. Конструкция такого фасада подразумевает укладку отделочного материала на специальную основу под названием обрешетка. В итоге между отделкой и основной стеной возникает воздушная прослойка, обеспечивающая воздухообмен с помощью естественной вентиляции. Самым популярным вариантом такой конструкции считается облицовка стен композитными панелями. Они делаются из нескольких слоев, выполняющих свои определенные функции, все это дает хорошие и качественные характеристики данной поверхности. У таких панелей есть долговечность, влагоустойчивость, легкость, что подходит для стен со слабой несущей способностью. Монтаж можно делать своими руками. Но есть один недостаток - небольшая стойкость к механическим повреждениям, но эти показатели не самые худшие.
Как выбрать правильный облицовочный материал для дома? Панели для утепления не только выполняют свою главную функцию, но и смотрятся красиво. Со временем они не теряют своих качеств и цвета. Тепловые панели имитируют кирпичную кладку. Качественные показатели и цена имеют оптимальное соотношение. Панели хорошо защищают от влаги, изолируют дом от пара и газа. На такие панели можно нанести дополнительное защитное покрытие. Вы можете выбрать любое цветовое решение благодаря широкому их выбору, имеется также многообразие текстуры материала. Если какой-то элемент испортится или отвалится, его с легкостью можно заменить. Благодаря такому отделочному материалу продлевается срок службы дома. Монтируется панель просто и быстро. Эта отделка популярна тем, что не имеет видимых недостатков.
Как выбрать правильный облицовочный материал для дома среди панелей? Под сайдингом специалисты подразумевают виниловые панели, имеющие ширину от 10 до 50 см. Для отделки домов они применяются очень часто. Выпускают панели с текстурным рисунком, дополнительное окрашивание не требуется. Винил очень устойчив к негативной окружающей и атмосферной среде. Для сайдинга не страшны ни влага, ни низкие температуры. При резких перепадах температуры все свойства отлично сохраняются. Для данного фасада не нужен дополнительный уход. Требуется лишь обычное мытье без применения специальных моющих средств. Если правильно использовать этот материал, то он может прослужить больше 50 лет. Стойкость цветовой гаммы сохраняется в первоначальном виде в течение длительного времени эксплуатации. Но у сайдинга есть и свой недостаток. Он заключается в том, что имеется плохая устойчивость к механическому повреждению. При наличии открытого источника огня панели могут начать плавиться, поэтому разводить костер у дома не получится.