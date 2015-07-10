Оформление туалетной комнаты – идеи и примеры

Владельцы совмещенных санузлов находятся в несколько более привилегированном положении по сравнению с хозяевами крошечных прямоугольников в панельных домах и хрущевках . Но вооружившись парой-тройкой рекомендаций от профессиональных дизайнеров, можно создать иллюзию свободного пространства даже на нескольких метрах.

В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы отделка стен была выполнена в светлых цветах. Хорошо подойдут оттенки бежевого, светло-коричневого и кремового цветов, а вот ярких графических панно стоит избегать, поскольку визуально они сделают и без того узкое помещение еще уже.