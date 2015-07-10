Оформление туалетной комнаты – идеи и примеры

В туалетной комнате люди проводят гораздо больше времени, чем кажется. Помимо своей основной функции, это помещение нередко служит местом уединения, где можно на какое-то время скрыться от домашних, полистать любимую газету, проанализировать прошедший день и составить план на следующий. Поэтому оформлению туалета нужно уделить ни чуть не меньше внимания, чем всем остальным комнатам дома. Идеи для редизайна
кабинета раздумий – в этой Книге идей.
Дизайн туалета должен быть проработан тщательно и не слишком отличаться от концепции интерьера других комнат. Нет смысла экспериментировать с хай-тек и шебби шик, если вся квартира оформлена в классическом стиле. При этом совсем не обязательно приобретать сантехнику, стилизованную под дворцовые интерьеры, которая стоит немалых денег. Чтобы создать классический стиль в уборной, достаточно подобрать соответствующие аксессуары и отделку, как это сделал дизайнер Юров Денис в авторском проекте ’Частный дом в стиле ар-деко’.
Владельцы совмещенных санузлов находятся в несколько более привилегированном положении по сравнению с хозяевами крошечных прямоугольников в панельных домах и
хрущевках. Но вооружившись парой-тройкой рекомендаций от профессиональных дизайнеров, можно создать иллюзию свободного пространства даже на нескольких метрах.
В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы отделка стен была выполнена в светлых цветах. Хорошо подойдут оттенки бежевого, светло-коричневого и кремового цветов, а вот ярких графических панно стоит избегать, поскольку визуально они сделают и без того узкое помещение еще уже.
Оставлять на видном месте водопроводные трубы и канализационные стояки имеет смысл лишь для стилизованных под лофт квартир. В остальных случаях все лишнее лучше спрятать под отделочными материалами.
Именно о выборе плитки белого цвета чаще всего сожалеют хозяева новых квартир после проделанного ремонта. Предполагалось, что крупная белая керамика визуально увеличит пространство туалетной комнаты, что, в сущности, было достигнуто, но у обитателей дома появились не самые приятные ассоциации с больницей. Поэтому отнеситесь повнимательнее к выбору цветовой гаммы для туалета, и найдите свою
золотую середину.
Увлекшись выбором санфаянса, мы часто забываем о декоративных элементах, которые играют в дизайне туалетной комнате такую же важную роль, как и в других комнатах. Необычной формы змеевики и ручки для полотенец внесут разнообразие в однотонный интерьер. Помимо бумажных обоев и плитки, стены
кабинета раздумий можно отделать с помощью стеклопластика, декоративной штукатурки из мелких камней или морских ракушек. Смотрите на работы профессионалов и не бойтесь проявить фантазию!
Подбор освещения в этой комнате напрямую зависит от ее размера. Если площадь позволяет, можно смело вешать большую люстру, подходящую по стилю и форме дизайну уборной, а вот в маленьких туалетах лучше разместить небольшой плафон, свет от которого не будет
бить в глаза. Для рассеянной и мягкой подсветки отлично подойдут точечные и галогенные светильники.
Много полезных советов, которые касаются дизайна ванной комнаты, вы найдете в статье ’Как визуально увеличить узкую ванную комнату?’