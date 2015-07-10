Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Оформление туалетной комнаты – идеи и примеры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Уединение, LKinterior LKinterior Ванная комната в эклектичном стиле
Loading admin actions …

В туалетной комнате люди проводят гораздо больше времени, чем кажется. Помимо своей основной функции, это помещение нередко служит местом уединения, где можно на какое-то время скрыться от домашних, полистать любимую газету, проанализировать прошедший день и составить план на следующий. Поэтому оформлению туалета нужно уделить ни чуть не меньше внимания, чем всем остальным комнатам дома. Идеи для редизайна кабинета раздумий – в этой Книге идей.

Гармония пространства

Гостевой санузел homify Ванная в классическом стиле Белый Гостевой санузел
homify

Гостевой санузел

homify
homify
homify

Дизайн туалета должен быть проработан тщательно и не слишком отличаться от концепции интерьера других комнат. Нет смысла экспериментировать с хай-тек и шебби шик, если вся квартира оформлена в классическом стиле. При этом совсем не обязательно приобретать сантехнику, стилизованную под дворцовые интерьеры, которая стоит немалых денег. Чтобы создать классический стиль в уборной, достаточно подобрать соответствующие аксессуары и отделку, как это сделал дизайнер Юров Денис в авторском проекте ’Частный дом в стиле ар-деко’.

Оформляем маленький туалет

Квартира на ул. Краснобогатырская, Tina Gurevich Tina Gurevich Ванная комната в эклектичном стиле
Tina Gurevich

Квартира на ул. Краснобогатырская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Владельцы совмещенных санузлов находятся в несколько более привилегированном положении по сравнению с хозяевами крошечных прямоугольников в панельных домах и хрущевках.  Но вооружившись парой-тройкой рекомендаций от профессиональных дизайнеров, можно создать иллюзию свободного пространства даже на нескольких метрах. 

В первую очередь, позаботьтесь о том, чтобы отделка стен была выполнена в светлых цветах. Хорошо подойдут оттенки бежевого, светло-коричневого и кремового цветов, а вот ярких графических панно стоит избегать, поскольку визуально они сделают и без того узкое помещение еще уже.

Прячем все ненужное

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio Ванная комната в стиле минимализм
RogovStudio

Яркие мечты

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Оставлять на видном месте водопроводные трубы и канализационные стояки имеет смысл лишь для стилизованных под лофт квартир. В остальных случаях все лишнее лучше спрятать под отделочными материалами.

Стоит ли использовать белую плитку?

Санузел. LKinterior Ванная комната в эклектичном стиле
LKinterior

Санузел.

LKinterior
LKinterior
LKinterior

Именно о выборе плитки белого цвета чаще всего сожалеют хозяева новых квартир после проделанного ремонта. Предполагалось, что крупная белая керамика визуально увеличит пространство туалетной комнаты, что, в сущности, было достигнуто, но у обитателей дома появились не самые приятные ассоциации с больницей. Поэтому отнеситесь повнимательнее к выбору цветовой гаммы для туалета, и найдите свою золотую середину.

Декоративные элементы

Ванная Pure Design Ванная комната в стиле минимализм
Pure Design

Ванная

Pure Design
Pure Design
Pure Design

Увлекшись выбором санфаянса, мы часто забываем о декоративных элементах, которые играют в дизайне туалетной комнате такую же важную роль, как и в других комнатах. Необычной формы змеевики и ручки для полотенец внесут разнообразие в однотонный интерьер. Помимо бумажных обоев и плитки, стены кабинета раздумий можно отделать с помощью стеклопластика, декоративной штукатурки из мелких камней или морских ракушек. Смотрите на работы профессионалов и не бойтесь проявить фантазию!

Освещение в туалетной комнате

Для гостей ASTER DECO Ванная в классическом стиле деревянный дом,освещение ванной,пол в ванной комнате
ASTER DECO

Для гостей

ASTER DECO
ASTER DECO
ASTER DECO

Подбор освещения в этой комнате напрямую зависит от ее размера. Если площадь позволяет, можно смело вешать большую люстру, подходящую по стилю и форме дизайну уборной, а вот в маленьких туалетах лучше разместить небольшой плафон, свет от которого не будет бить в глаза. Для рассеянной и мягкой подсветки отлично подойдут точечные и галогенные светильники.

Много полезных советов, которые касаются дизайна ванной комнаты, вы найдете в статье ’Как визуально увеличить узкую ванную комнату?

Как обустроить типовую двушку

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо