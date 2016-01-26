До и После: Запланированная реконструкция

В основном в центре Лондона мы видим величественные 10-этажные здания, однако есть в этой части города и жилые кварталы, которые, в основном, строились сразу целыми улицами в конце XIX века. Такие здания имеют обычно 2 или 4 этажа, а также подземные пространства, отделённые решеткой. На подвальном уровне также располагаются жилые квартиры, за окнами которых идёт своя жизнь.

Ремонт, который мы сегодня покажем, являлся частью программы по реконструкции жилого здания в районе Бейсуотер, неподалеку от Гайд-парка. Весь дом был отремонтирован примерно за 6 месяцев, а ответственной за проведение работ стала компания “Lady Builder”. Интересный факт: недвижимость после реконструкции «взлетела» в цене примерно в два раза.