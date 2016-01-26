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До и После: Запланированная реконструкция

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homify Спальня в стиле модерн
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В основном в центре Лондона мы видим величественные 10-этажные здания, однако есть в этой части города и жилые кварталы, которые, в основном, строились сразу целыми улицами в конце XIX века. Такие здания имеют обычно 2 или 4 этажа, а также подземные пространства, отделённые решеткой. На подвальном уровне также располагаются жилые квартиры, за окнами которых идёт своя жизнь.

Ремонт, который мы сегодня покажем, являлся частью программы по реконструкции жилого здания в районе Бейсуотер, неподалеку от Гайд-парка. Весь дом был отремонтирован примерно за 6 месяцев, а ответственной за проведение работ стала компания “Lady Builder”. Интересный факт: недвижимость после реконструкции «взлетела» в цене примерно в два раза.

Жить на первом этаже

Before - Living Room homify
homify

Before – Living Room

homify
homify
homify

Дом расположен в центре, соответственно, на людной улице — стали бы прежние хозяева в таком случае заклеивать нижнюю часть окна в гостиной матовой пленкой? Таким образом, свет попадал в помещение преимущественно через верхние стекла. Проводка была настолько старой, что в помещении едва ли можно было одновременно зажигать две обычные лампы. Пол не был утеплен должным образом, а так как квартира находится на полуподвальном уровне, специалисты по напольному покрытию уделили внимание и этой проблеме.

Преображение гостиной

Living Room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living Room

homify
homify
homify

Помимо вопроса по утеплению пола, пришлось решать ситуацию и с высокой влажностью в помещении. Таким образом, для него был выбран паркет, который можно отнести к числу стабильных, то есть имеющих расширенный диапазон допустимых изменений температурно-влажностных параметров воздуха. Потолок был звукоизолирован, чтобы будущие жильцы могли с комфортом наслаждаться музыкой или смотреть телевизор на высокой громкости даже в ночное время.  В освещении было отдано предпочтение мягкому галогену. Серый цвет диванов и стульев идеально сочетается с белыми стенами и прекрасно гармонирует с хромированными элементами, которые можно увидеть в основании обеденного стола, торшера, каминного декора.

Компактная кухня

Before - Kitchen homify
homify

Before – Kitchen

homify
homify
homify

Гостиная и кухня являются продолжением друг друга. Пространство последней было сформировано в весьма узком и ограниченном в размерах формате. Прежняя мебель была когда-то в тренде, однако, зрительно «съедала» всю комнату. Структура планировки была сохранена, однако дизайнеры интерьера постарались максимально сгладить прежние проблемы обустройства маленькой кухни.

Решение

Kitchen homify Кухня в стиле модерн
homify

Kitchen

homify
homify
homify

В обновленной кухне стало много света и воздуха, хотя метраж помещения фактически сохранился. Помимо вытяжки, здесь также появилась и вентиляция. Глянцевые поверхности гарнитура создают приятное ощущение стерильности. Вся встроенная техника была произведена в США.

Осторожно, санузел!

Before - Bathroom homify
homify

Before – Bathroom

homify
homify
homify

Кажется, что в этом помещении замена сантехники никогда не проводилась. Ванная комната – это место, нуждающееся в поддержании идеальной чистоты и порядка. Факт остаётся фактом: такие интерьеры чаще всего встречаются именно в старых постройках центральной части города.

Ванная комната. Перезагрузка

Принимая во внимание функциональную важность ванной комнаты, её интерьер претерпел кардинальные изменения. Стоит заметить также и встроенный в стену экран телевизора, который можно с комфортом смотреть во время водных процедур.

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Холостяцкая спальня

Before - Bedroom homify
homify

Before – Bedroom

homify
homify
homify

Пространство этой комнаты нуждалось в дополнительном освещении, а также продуманной системе хранения, так как одежда прежних хозяев хранилась даже не в шкафу. Что из этого вышло – посмотрите на следующей фотографии.

Обновленный вид

Bedroom homify Спальня в стиле модерн
homify

Bedroom

homify
homify
homify

Пол холодного серого цвета был заменен на приятный паркет с натуральной фактурой, что, согласитесь, благоприятным образом отразилось на уюте этой комнаты. Встроенный шкаф возле окна предназначен для хранения разных мелочей, он был изготовлен на заказ местной мебельной фабрикой. В комнате также поменяли не только окно, но и радиаторы, спрятав их за приятную на вид решетку. Серая обивка кровати поддерживает цветовую палитру, которую выбрали дизайнеры интерьера в гостиной.

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