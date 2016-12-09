Как украсить свой сад растениями

В вопросах декорирования сада главное – гибкий подход. Выбирайте удобные для вас формы озеленения – по требовательности к качеству почв и постоянному уходу, по масштабности разрастания и сезону цветения. Если у вас нет желания каждый день, регулярно и ответственно уделять много внимания аккуратному виду цветников, выбирайте растения, которые самостоятельно справятся с декорированием участка, будут цвести долго и радовать вас разнообразием фактур: коврик из цветущих многолетников, пестрые и лаконичные кустарники, арки из дикой розы.
Яркие цветы гибискуса – одно из лучших украшений сада, при всем своем тропическом виде, это растение неплохо переносит суровый российский климат. Широкая палитра расцветок и сочность каждого оттенка делают это неприхотливое растение удачным вариантом для создания живой изгороди, цветущих арок. Используя кустовой гибискус как отдельно-стоящее украшение ландшафта, можно сплести из нескольких разных стволов кустарника штамбовое деревце, крона которого будет играть разными оттенками весь период цветения. Такой вид формирования гибискуса в виде штамбового дерева дает также возможность задействовать нижний уровень для посадки тенелюбивых растений.
Для декора сада, выравнивания ландшафта и создания цветущего вида на вашем участке, многолетники – быстрый и эффективный способ. Быстро разрастаются и создают целый цветущий ковер – обриета, ясколка войлочная, барвинок, хохлатка, флоксы. Эти растения отличаются неприхотливостью, устилают клумбу нежным ковров мелких соцветий.
Кроме декоративной функции, такие низкорослые многолетники сохраняют влагу на поверхности, препятствуют закисанию почвы и не дают прорастать сорнякам.
Для создания особой архитектурной индивидуальности сада используйте вертикальные формы – кусты и деревья. Они создают рамки пространства вашего сада в виде изгороди или задают центр композициям ландшафта.
Если основная красота цветущих клумб – в изысканности соцветий, то кустарники декорируют сад и оригинальной формой широкой кроной, и цветом листьев, и ниспадающими нитями ветвей.
Комбинируйте в саду лиственные кустарники с темной зеленью хвойных деревьев и изгородей, используйте ярусную посадку – низкий цветущий коврик и высокие кусты, придающие объем саду.
Быстрорастущие побеги бугенвиллии создают цветистые гирлянды на изгороди, оплетают фасад и беседку, декорируют летние веранды. Эти ветвистые лианы легко поддаются формирования в любые виды путем обрезки, размещению побегов в нужном направлении.
В российском климате бугенвиллия используется в основном как подстановочная культура, этому тропическому растению трудно пережить морозные зимы. Кадки с цветами, выставленные на летний период вдоль беседки или рядом с живой изгородью создают быстрый эффект декорирования, бугенвиллия активно разрастается и оплетает ввысь и вширь всю предоставленную площадь.
Розы в ландшафтном дизайне можно использовать для совершенно разных по стилю садов. Романтичные мелкие плетущиеся розы нежных, пастельных оттенков помогут создать в саду цветущие арки и колонны, оплетенные изящными бутонами.
Классический розарий в виде клумб на переднем плане рядом с домом – украшение для сада традиционное и беспроигрышное. Сочетайте разные цветовые композиции из роз на одной площади и вы получите яркий рисунок перед окнами гостиной.
Розы прекрасно сочетаются с зеленью газонной травы и хвойными посадками, оттеняющими яркие оттенки бутонов.
Пушистые шапки и веселые метелки, широкие зонтики и конические соцветия, да еще и переливы оттенков от нежно-белой пены до сочно-синих волн – гортензия даст для вашей креативности богатую основу.
В небольшом саду может быть достаточно и одного высокого куста для оформления его центральной части, а вдоль широкой дорожки через участок – массивная и нежная одновременно изгородь из гортензий. Сочетая цветовые оттенки можно выбрать индивидуальный характер рисунка ландшафта: контрастный или с плавными переходами, монохромный или вовсе нежно-белый.