Как украсить свой сад растениями

Для декора сада, выравнивания ландшафта и создания цветущего вида на вашем участке, многолетники – быстрый и эффективный способ. Быстро разрастаются и создают целый цветущий ковер – обриета, ясколка войлочная, барвинок, хохлатка, флоксы. Эти растения отличаются неприхотливостью, устилают клумбу нежным ковров мелких соцветий.

Кроме декоративной функции, такие низкорослые многолетники сохраняют влагу на поверхности, препятствуют закисанию почвы и не дают прорастать сорнякам.