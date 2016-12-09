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Как украсить свой сад растениями

Перла Вереника Перла Вереника
Gregal Wind, Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Сад Растения
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В вопросах декорирования сада главное – гибкий подход. Выбирайте удобные для вас формы озеленения – по требовательности к качеству почв и постоянному уходу, по масштабности разрастания и сезону цветения. Если у вас нет желания каждый день, регулярно и ответственно уделять много внимания аккуратному виду цветников, выбирайте растения, которые самостоятельно справятся с декорированием участка, будут цвести долго и радовать вас разнообразием фактур: коврик из цветущих многолетников, пестрые и лаконичные кустарники, арки из дикой розы.

Основные вопросы при выращивании гибискуса в саду

Casa de Campo, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo Сад в классическом стиле
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

Яркие цветы гибискуса – одно из лучших украшений сада, при всем своем тропическом виде, это растение неплохо переносит суровый российский климат. Широкая палитра расцветок и сочность каждого оттенка делают это неприхотливое растение удачным вариантом для создания живой изгороди, цветущих арок. Используя кустовой гибискус как отдельно-стоящее украшение ландшафта, можно сплести из нескольких разных стволов кустарника штамбовое деревце, крона которого будет играть разными оттенками весь период цветения. Такой вид формирования гибискуса в виде штамбового дерева дает также возможность задействовать нижний уровень для посадки тенелюбивых растений.

Используем многолетники

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Для декора сада, выравнивания ландшафта и создания цветущего вида на вашем участке, многолетники – быстрый и эффективный способ. Быстро разрастаются и создают целый цветущий ковер – обриета, ясколка войлочная, барвинок, хохлатка, флоксы. Эти растения отличаются неприхотливостью, устилают клумбу нежным ковров мелких соцветий.

Кроме декоративной функции, такие низкорослые многолетники сохраняют влагу на поверхности, препятствуют закисанию почвы и не дают прорастать сорнякам.

Размещение кустарников

Modern amfitheater op oude stuwwal, Jaap Sterk Hoveniers Jaap Sterk Hoveniers Сад в стиле модерн Бетон Серый
Jaap Sterk Hoveniers

Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers

Для создания особой архитектурной индивидуальности сада используйте вертикальные формы – кусты и деревья. Они создают рамки пространства вашего сада в виде изгороди или задают центр композициям ландшафта. 

Если основная красота цветущих клумб – в изысканности соцветий, то кустарники декорируют сад и оригинальной формой широкой кроной, и цветом листьев, и ниспадающими нитями ветвей. 

Комбинируйте в саду лиственные кустарники с темной зеленью хвойных деревьев и изгородей, используйте ярусную посадку – низкий цветущий коврик и высокие кусты, придающие объем саду.

Яркие акценты бугенвиллии

S.T. Residence, Land Design Factory Land Design Factory Сад в стиле модерн
Land Design Factory

Land Design Factory
Land Design Factory
Land Design Factory

Быстрорастущие побеги бугенвиллии создают цветистые гирлянды на изгороди, оплетают фасад и беседку, декорируют летние веранды. Эти ветвистые лианы легко поддаются формирования в любые виды путем обрезки, размещению побегов в нужном направлении. 

В российском климате бугенвиллия используется в основном как подстановочная культура, этому тропическому растению трудно пережить морозные зимы. Кадки с цветами, выставленные на летний период вдоль беседки или рядом с живой изгородью создают быстрый эффект декорирования, бугенвиллия активно разрастается и оплетает ввысь и вширь всю предоставленную площадь.

Великолепие роз

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Розы в ландшафтном дизайне можно использовать для совершенно разных по стилю садов. Романтичные мелкие плетущиеся розы нежных, пастельных оттенков помогут создать в саду цветущие арки и колонны, оплетенные изящными бутонами. 

Классический розарий в виде клумб на переднем плане рядом с домом – украшение для сада традиционное и беспроигрышное. Сочетайте разные цветовые композиции из роз на одной площади и вы получите яркий рисунок перед окнами гостиной. 

Розы прекрасно сочетаются с зеленью газонной травы и хвойными посадками, оттеняющими яркие оттенки бутонов.

Удачные места для гортензии

Gregal Wind, Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Estudio de paisajismo 2R PAISAJE Сад Растения
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE

Estudio de paisajismo 2R PAISAJE
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE
Estudio de paisajismo 2R PAISAJE

Пушистые шапки и веселые метелки, широкие зонтики и конические соцветия, да еще и переливы оттенков от нежно-белой пены до сочно-синих волн – гортензия даст для вашей креативности богатую основу. 

В небольшом саду может быть достаточно и одного высокого куста для оформления его центральной части, а вдоль широкой дорожки через участок – массивная и нежная одновременно изгородь из гортензий. Сочетая цветовые оттенки можно выбрать индивидуальный характер рисунка ландшафта: контрастный или с плавными переходами, монохромный или вовсе нежно-белый.

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